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El van átkozva a nyelvtörvény, életveszély miatt szakadt félbe az ukrán parlament ülése

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Az ukrán parlament 26 nap után először ült össze, és egy nappal korábban a tervezettnél, többek közt hogy megtárgyalja a Kijev számára elsőrendűen fontossá vált nyelvtörvényt. Légiriadó miatt azonban fél óra jutott csak az ülésnek, és meg kellett szakítani.
Pető Sándor
2026.10.12, 13:09
Frissítve: 2026.10.12, 13:29
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A nyelvtörvény kijevi elfogadása a feltétele, hog Budapest ne blokkolja Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásait, hétfőn megtörtént az áttörés és a Rada napirendre vette a jogszabályt, de mindjárt komoly akadály keletkezett. Alig született meg erről lapunk beszámolója, kiderült, hogy a gyors és Brüsszelben is nagyon várt törvényelfogadás előtt még komolyabb, ezúttal életveszélyes akadály jelent meg. 

Légiriadó szalasztotta szét a Radát, a nyelvtörvény volt napirenden
Légiriadó szalasztotta szét a Radát, a nyelvtörvény volt napirenden  Fotó: NurPhoto via AFP

Október 12-én délelőtt az ukrán parlament, a Verhovna Rada mindössze fél órával az ülés kezdete után felfüggesztette munkáját, miután Kijevben légiriadót rendeltek el – jelentette a kp.ua, az ukrán Komszomolszkaja Pravda utódja.

A légiriadó előtt úgy tűnik, a nyelvtörvényről nem szavaztak még

A Rada 26 napos szünet után ül össze először, a szokott keddi kezdés helyett már hétfőn. Az ülés fél 11 körül szakadt meg, miután megszólalt a légvédelmi sziréna. A 16119-es, magyar kisebbségi oktatást érintő javaslatról még nincs megerősített szavazási eredmény, a Rada hivatalos adatlapja továbbra is tárgyalásra váróként tünteti fel.

A parlament korábbi elnöke, Dmitro Razumkov azt javasolta: folytassák a munkát, mivel Ukrajnában a legtöbb vállalkozás a „sárga” veszélyességi fokozat idején is működik. A Verhovna Rada jelenlegi elnöke, Ruszlan Sztefancsuk azonban közölte, hogy ehhez módosítani kellene a parlament erre vonatkozó határozatát.

Sztefancsuk arról is tájékoztatott, hogy az ülés a légiriadó lefújása után 15 perccel folytatódik.

A nyelvtörvény elfogadása a feltétele az EU-csatlakozási tárgyalások folytatódásának

Egyelőre nincs hír arról, hogy folytatni tudták az ülést, amelyet az unióból is hatalmas várakozás előzött meg, mivel elháríthatja az Ukrajna új EU-csatlakozási tárgyalási fejezeteinek megnyitása elé emelt magyar vétót. "Várjuk a híreket Kijevből" – üzent haza Orbán Anita is Luxemburgból az EU-külügyminiszterek tanácskozásáról. 

Jaroszlav Zseleznyak és Olga Vaszilevszka-Szmagljuk parlamenti képviselők a Telegram-csatornájukon arról írtak, hogy a folyamatosan elrendelt „sárga” riasztások miatt a Verhovna Rada munkája gyakorlatilag megbénult.

Jelenleg sem piros, sem sárga riasztás idején nem lehet ülést tartani. Az óvóhelyen történő szavazásról szóló határozatot sem terjesztették elő, és nem is fogadták el, így a riasztás elrendelésekor az ülést félbe kell szakítani

 – írta Zseleznyak.

Orbán Anita kétes ajándékot kapott Kijevből: napirendre vették a nyelvtörvényt, de micsoda meglepetés – máris akadályba ütközött

A happy end továbbra sem biztosított: meglepetésre az utolsó pillanatban is akadályok merültek fel a törvényhozási elfogadás előtt. A két akadály: két árukapcsolás. Egy párhuzamos román kisebbségi kezdeményezést az illetékes bizottsás simán félresöpört, egy másik javaslatot azonban az elnök pártjának befolyásos képviselői támogatnak.

 

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