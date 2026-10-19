Súlyos ellentétek feszítik a Tisza-kormányt? – Kapitány István kihagyja a 2027-es költségvetés bejelentését
Kapitány István nem lesz jelen a 2027-es költségvetés hétfői parlamenti bemutatásán. A gazdasági és energetikai miniszter azonban Pozsonyba utazott, ahol a visegrádi országok energiaminisztereivel folytat tárgyalásokat.
Nem lesz jelen az energetikai miniszter a 2027-es büdzsé ismertetésekor
Kapitány István hétfő délelőtti Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy a szlovák fővárosba tart, ahol Denisa Saková szlovák, Karel Havlíček cseh és Miłosz Motyka lengyel kollégájával, valamint Dan Jørgensen uniós energiaügyi biztossal egyeztet.
A találkozó középpontjában az energiaellátás biztonsága és az energiaárak csökkentése áll.
„A tét egyszerű: hogyan lehet megfizethetőbb és biztonságosabb az energia a magyar családok és vállalkozások számára” – fogalmazott a miniszter.
Kapitány István szerint az energetikai kihívások kezeléséhez elengedhetetlen a régiós együttműködés, hiszen az energiaellátás kérdése nem áll meg az országhatároknál.
„A megoldásokat is érdemes jó szomszédként, együtt keresni, és közösen képviselni Európában” – hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter.
Ugyanakkor érdekes fénytörésbe helyezi a tárcavezető távolmaradását a 2027-es büdzsé bemutatásától az, hogy nemrég felröppent a hír, hogy Kapitány István az erdőbényei kihelyezett kormányülésen felajánlotta lemondását, miután a kormányfő visszadobta a minisztérium gazdaságfejlesztési koncepcióját.
Egyre nagyobb a feszültség a Tisza-kormány tagjai közt – többen felajánlották már lemondásukat, valaki távozott is
Ahogyan arról lapunk is hírt adott: olybá tűnik, az eddig megismertnél is mélyebb konfliktusok feszítik a Tisza-kormányt. Tótth András energetikai államtitkár lemondásával egyidőben felmerült a gazdasági tárcavezető távozásának lehetősége is.
Tótth a kormányváltás után került az energetikai irányítás élére, ahonnan alig fél év után már távozik is. Kinevezése előtt
- az E.ON Földgáz Trade igazgatósági tagjaként,
- majd az MVM stratégiai vezérigazgató-helyetteseként dolgozott.
- Pályafutását a Boston Consulting Group magyarországi leányvállalatának energetikai szakértőjeként kezdte.
A szakpolitikai vezető távozása újabb személyi változást jelent az energetikai irányításban. A lemondásról szóló tájékoztatás nem nevezte meg az utódját, és azt sem részletezte, hogy a döntés érinti-e a minisztérium energetikai feladatainak szervezését.
A kormányon belüli káoszt növelte, hogy percekkel Tótth András energetikai államtitkár váratlan lemondása előtt Vitézy Dávid parlamenti államtitkára, Tárkányi Zsolt élesen bírálta a Gazdasági és Energetikai Minisztériumot egy debreceni akkumulátoripari konferencia miatt. Tárkányi azt kifogásolta, hogy a tárca egyik államtitkára felszólalna a rendezvényen, miközben a debreceni lakosság körében komoly aggályok vannak az akkumulátorgyárak működésével kapcsolatban.