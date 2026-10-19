Súlyos ellentétek feszítik a Tisza-kormányt? – Kapitány István kihagyja a 2027-es költségvetés bejelentését

Kapitány István nem lesz jelen a 2027-es költségvetés hétfői parlamenti bemutatásán. A gazdasági és energetikai miniszter azonban Pozsonyba utazott, ahol a visegrádi országok energiaminisztereivel folytat tárgyalásokat.

Érdekes fénytörésbe helyezi a gazdasági és energetikai miniszter távolmaradását a 2027-es büdzsé bemutatásától az, hogy nemrég felröppent a hír, hogy Kapitány István az erdőbényei kihelyezett kormányülésen felajánlotta lemondását. / Fotó: Kapitány István / Facebook

Nem lesz jelen az energetikai miniszter a 2027-es büdzsé ismertetésekor

Kapitány István hétfő délelőtti Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy a szlovák fővárosba tart, ahol Denisa Saková szlovák, Karel Havlíček cseh és Miłosz Motyka lengyel kollégájával, valamint Dan Jørgensen uniós energiaügyi biztossal egyeztet.

A találkozó középpontjában az energiaellátás biztonsága és az energiaárak csökkentése áll.

„A tét egyszerű: hogyan lehet megfizethetőbb és biztonságosabb az energia a magyar családok és vállalkozások számára” – fogalmazott a miniszter.

Kapitány István szerint az energetikai kihívások kezeléséhez elengedhetetlen a régiós együttműködés, hiszen az energiaellátás kérdése nem áll meg az országhatároknál.

„A megoldásokat is érdemes jó szomszédként, együtt keresni, és közösen képviselni Európában” – hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter.

Ugyanakkor érdekes fénytörésbe helyezi a tárcavezető távolmaradását a 2027-es büdzsé bemutatásától az, hogy nemrég felröppent a hír, hogy Kapitány István az erdőbényei kihelyezett kormányülésen felajánlotta lemondását, miután a kormányfő visszadobta a minisztérium gazdaságfejlesztési koncepcióját.

Egyre nagyobb a feszültség a Tisza-kormány tagjai közt – többen felajánlották már lemondásukat, valaki távozott is

Ahogyan arról lapunk is hírt adott: olybá tűnik, az eddig megismertnél is mélyebb konfliktusok feszítik a Tisza-kormányt. Tótth András energetikai államtitkár lemondásával egyidőben felmerült a gazdasági tárcavezető távozásának lehetősége is.

Tótth a kormányváltás után került az energetikai irányítás élére, ahonnan alig fél év után már távozik is. Kinevezése előtt

az E.ON Földgáz Trade igazgatósági tagjaként,

majd az MVM stratégiai vezérigazgató-helyetteseként dolgozott.

Pályafutását a Boston Consulting Group magyarországi leányvállalatának energetikai szakértőjeként kezdte.

A szakpolitikai vezető távozása újabb személyi változást jelent az energetikai irányításban. A lemondásról szóló tájékoztatás nem nevezte meg az utódját, és azt sem részletezte, hogy a döntés érinti-e a minisztérium energetikai feladatainak szervezését.