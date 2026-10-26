Trump a legnagyobbakat már megnyerhette Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelöléséhez – a britek és a franciák még keresztülhúzhatják az amerikai elnök számításait

Ismét alaposan megkavarhatja a nemzetközi diplomácia kártyapakliját Donald Trump legújabb tervével, amelyhez az amerikai elnök a hírek szerint két rivális nagyhatalom támogatását is megszerezheti. Trump ugyanis az ENSZ élére Orbán Viktort szemelte ki, ráadásul a volt magyar kormányfő már most a Biztonsági Tanács (BT) legalább nyolc tagjának támogatását élvezheti.

A Trump adminisztráció szívesen látná Orbán Viktort az ENSZ főtitkári pozícióban. / Fotó: AFP

Orbán Viktor ENSZ-főtitkári kinevezéséhez a nagyhatalmak egyetértése szükséges, de nem elégséges

A Trump-adminisztráció azt szeretné, ha Orbán Viktor lenne az ENSZ következő főtitkára – számolt be három különböző ország tisztviselőitől származó információkra hivatkozva a The Wall Street Journal (WSJ) vasárnap megjelent szerkesztőségi véleménycikke. A lap szerint Washington már diplomáciai egyeztetéseket is folytatott az ügyben Oroszországgal és Kínával, amelyek a hírek szerint kedvezően fogadták az elképzelést.

Az orosz RBC, Kommerszant és Interfax egyaránt beszámolt Orbán Viktor lehetséges jelöléséről, ám a Kreml egyelőre nem kommentálta hivatalosan az új fejleményt.

A kínai beszámolókban a korábbi magyar miniszterelnök Pekinghez fűződő jó kapcsolatait emelték ki, ugyanakkor a kínai külügyminisztérium korábban azt hangsúlyozta, hogy az új főtitkárnak tiszteletben kell tartania az ENSZ Alapokmányát, megfelelő diplomáciai tapasztalattal kell rendelkeznie, és elő kell mozdítania a világszervezet reformját.

A WSJ forrásai szerint a Fidesz elnöke érdeklődést mutatott a lehetőség iránt, ám egyelőre nem hozott végleges döntést. Fenntartásai között szerepel, hogy elsősorban nemzeti politikusként tekint magára.

Egy neve elhallgatását kérő amerikai külügyminisztériumi tisztviselő ugyanakkor utalt rá, hogy Orbán Viktor a Biztonsági Tanács 15 tagjából nyolc támogatását viszonylag könnyen megszerezhetné, és akár tíz ország is mellette szavazhatna.

Ez azért fontos, mert az ENSZ főtitkárának kinevezéséhez először a Biztonsági Tanács ajánlására van szükség. Ehhez legalább kilenc támogató szavazat kell, az öt állandó tag –

az Egyesült Államok,

Oroszország,

Kína,

Franciaország

és az Egyesült Királyság

– bármelyike azonban vétóval megakadályozhatja a döntést. Orbán jelölésének sorsa így jelentős részben Párizs és London álláspontján múlhat. A két nyugat-európai nagyhatalom egyelőre nem kötelezte el magát a magyar politikus mellett. Franciaország és az Egyesült Királyság kormányai ráadásul korábban többször élesen bírálták a volt magyar kormányfő politikáját.

A WSJ értesülése szerint Donald Trump és JD Vance amerikai alelnök nyilvánosan is támogathatja Orbán jelölését, ám a bejelentéssel megvárhatják a novemberi amerikai félidős választásokat.

A lap amerikai forrásai a MAGA-mozgalom szempontjából különösen jó jelöltnek tartják a korábbi magyar miniszterelnököt. Indoklásukban a migrációval, a civil szervezetekkel és a sajtóval kapcsolatos politikáját, valamint az intézményi konfliktusokban szerzett tapasztalatát emelték ki.