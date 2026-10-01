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Elvonulnak Magyar Péterék Borsodba: egy honvédségi kiképzőközpontban szedik ízekre a gazdaságot – Seszták Miklós települése is készülhet

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Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy egy, a borairól híres, alig 900 fős, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei faluban tartja következő kihelyezett ülését a kormány.
VG
2026.10.01, 10:30
Frissítve: 2026.10.01, 10:35

A gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet lesznek a hétvégi, kihelyezett kormányülés fő témái – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán csütörtökön. A tanácskozás Erdőbényén, a Magyar Honvédség 7. számú Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központjában (KORK) lesz.  

Erdőbényén
Erdőbényén a Magyar Honvédség 7. számú Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központjában (KORK) tartja kihelyezett ülését a kormány. / Fotó: I-DEST

Egy elszólásból derült ki, hogy Erdőbényén ülésezik a kormány

Ahogyan arról lapunk is beszámolt Magyar Péter múlt szombaton, országjárásának szolnoki állomásán szólta el magát, hogy ezen a hétvégén kihelyezett kormányülést tartanak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. 

A kormányfő akkor valószínűleg nem tudatosan, de azt mondta: „lesz egy kihelyezett kormányülésünk, egy egész hétvégés Erdőbényén, és előtte meglátogatjuk Kisvárdát is”.

Kisvárda és Erdőbénye, ha nem is szomszédos település, de valóban nincsenek túl messze egymástól, mintegy 70 kilométeres utat kell megtenni. 

Erdőbénye a borairól híres, a mintegy 1600 fős falu Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a Tokaji járásban található. Egyike Tokaj-Hegyalja legrégebbi településeinek.

A település jelentős Rákóczi-birtok volt, II. Rákóczi Ferenc fejedelem építtette a falu főutcáján található híres Szirmay-kastélyt is. Alóla indul a Hegyalja egyik legnagyobb egybefüggő, több szintes, 22 ágú pincerendszere. Ám, az továbbra is rejtély, azon túl, hogy Kisvárdához viszonylag közel fekszik, miért is eshetett a kormányfő választása Erdőbényére.

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