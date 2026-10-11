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Leszakadt az ég: fél év után végre megtelt az esővizes hordó – máshol beázást okozott a csapadék

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A Balaton és a Velencei-tó térségében esett a legtöbb eső, Székesfehérvár egyes részein 55 milliméter csapadékot mértek. Volt, akinek három helyen beázott a lakása, más annak örült, hogy fél év után végre megtelt az esővizes hordója.
VG
2026.10.11, 08:39
Frissítve: 2026.10.11, 08:50
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A Balaton és a Velencei-tó térségében esett a legtöbb eső: több helyen 30–45 milliméter csapadék hullott, Székesfehérvár egyes részein pedig 55 millimétert mértek – számolt be Facebook-oldalán a MetFigyelő.

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Fotó: Tricky_Shark

Az ország nagy részén jelentős mennyiségű csapadék hullott. A MetFigyelő közlése szerint 

nagy területen 10–30 milliméter eső esett, helyenként pedig 40–50 millimétert is mértek.

A csapadékos időt egy délnyugat felől érkező mediterrán ciklon hozta. A korábbi előrejelzés alapján a hétvégén összességében szinte országszerte lehetett esőre számítani, a csapadék zömét az esti és az éjszakai órákra várták.

Szombaton napközben délnyugat felől elszórtan jeleztek előre kisebb esőt, záport, míg a keleti megyékben estig még nem számítottak csapadékra. Az intenzívebb eső érkezését estétől várták, először a Dunántúlra és a középső tájakra, majd a keleti országrészre is.

eső
Fotó: MetFigyelő - Időjárás Észlelői Közösség - Természetjárók / Facebook 

A Facebook-bejegyzés alatt több hozzászóló is beszámolt a jelentős csapadékról. Egy debreceni kommentelő azt írta, hogy náluk is rengeteg eső esett, és a lakása három helyen beázott. Egy inárcsi hozzászóló örömmel számolt be arról, hogy fél év után végre megtelt esővízzel a hordója. Egy másik hozzászóló szerint „sajnos Miskolcon is kevés esett, esik...”

Az előrejelzés szerint a csapadékzóna vasárnap reggelre a Dunántúlt már jórészt elhagyhatta, és a Dunától keletre is az eső intenzitásának gyors gyengülésére számítottak a reggeli, délelőtti órákban. Az északkeleti megyékben várták legkésőbbre, vasárnap késő délutánra a csapadék megszűnését.

 

A korábbi számítások az ország döntő részére 10 millimétert meghaladó csapadékot jeleztek. A Dunántúl déli, délkeleti felén és Bács-Kiskun megyében területi átlagban 20 milliméternél is több esőre számítottak. A Rábától nyugatra, különösen az északnyugati határ közelében ugyanakkor csapadékmentesen maradó területeket is valószínűsítettek. 

 

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a 2026-os rendkívüli aszály után, pénzügyi segítségre számíthatnak a magyar mezőgazdasági termelők. 

Jelentős támogatási lehetőség nyílhat meg a természeti csapások miatt súlyos veszteségeket elszenvedő magyar gazdálkodók előtt. 

A kormány közel 100 millió eurós válságtámogatási keretet készít elő, amelyből a kárenyhítési rendszerben rendelkezésre álló források hiányát pótolnák. A pénzhez azonban csak meghatározott feltételek mellett lehet hozzájutni, és a kérelmek benyújtására már novemberben sor kerülhet.

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