Leszakadt az ég: fél év után végre megtelt az esővizes hordó – máshol beázást okozott a csapadék
A Balaton és a Velencei-tó térségében esett a legtöbb eső: több helyen 30–45 milliméter csapadék hullott, Székesfehérvár egyes részein pedig 55 millimétert mértek – számolt be Facebook-oldalán a MetFigyelő.
Az ország nagy részén jelentős mennyiségű csapadék hullott. A MetFigyelő közlése szerint
nagy területen 10–30 milliméter eső esett, helyenként pedig 40–50 millimétert is mértek.
A csapadékos időt egy délnyugat felől érkező mediterrán ciklon hozta. A korábbi előrejelzés alapján a hétvégén összességében szinte országszerte lehetett esőre számítani, a csapadék zömét az esti és az éjszakai órákra várták.
Szombaton napközben délnyugat felől elszórtan jeleztek előre kisebb esőt, záport, míg a keleti megyékben estig még nem számítottak csapadékra. Az intenzívebb eső érkezését estétől várták, először a Dunántúlra és a középső tájakra, majd a keleti országrészre is.
A Facebook-bejegyzés alatt több hozzászóló is beszámolt a jelentős csapadékról. Egy debreceni kommentelő azt írta, hogy náluk is rengeteg eső esett, és a lakása három helyen beázott. Egy inárcsi hozzászóló örömmel számolt be arról, hogy fél év után végre megtelt esővízzel a hordója. Egy másik hozzászóló szerint „sajnos Miskolcon is kevés esett, esik...”
Az előrejelzés szerint a csapadékzóna vasárnap reggelre a Dunántúlt már jórészt elhagyhatta, és a Dunától keletre is az eső intenzitásának gyors gyengülésére számítottak a reggeli, délelőtti órákban. Az északkeleti megyékben várták legkésőbbre, vasárnap késő délutánra a csapadék megszűnését.
A korábbi számítások az ország döntő részére 10 millimétert meghaladó csapadékot jeleztek. A Dunántúl déli, délkeleti felén és Bács-Kiskun megyében területi átlagban 20 milliméternél is több esőre számítottak. A Rábától nyugatra, különösen az északnyugati határ közelében ugyanakkor csapadékmentesen maradó területeket is valószínűsítettek.
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