Döbbenetes fordulat az Északi Áramlat felrobbantása ügyében: háborús bűnnel vádolnak egy ukrán katonatisztet Németországban
Háborús bűncselekmény vádjával állítottak bíróság elé Hamburgban egy ukrán katonatisztet, akit azzal gyanúsítanak, hogy kulcsszerepet játszott az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásában. Az ügyészség szerint az akciót az ukrán kormány felhatalmazásával hajtották végre. A vádlott ügyvédei tagadják a vádakat.
Hamburgban megkezdődött az 50 éves, Szerhij K. néven azonosított ukrán katonatiszt pere. A férfit azzal vádolják, hogy vezető szerepet töltött be az Északi Áramlat 1 és 2 földgázvezetékek elleni, 2022 szeptemberében végrehajtott szabotázsakcióban.
A vád szerint az ukrán kormány volt a megbízó
Stefan Schmidt ügyész a tárgyalás első napján azt állította, hogy a férfit az ukrán hatóságok választották ki a művelet irányítására. Szerhij K.-t egy évvel ezelőtt Olaszországban tartóztatták le, majd kiadták Németországnak.
Megbízatással és felhatalmazással rendelkezett az ukrán kormány részéről
A felrobbantott vezetékek Oroszországból, a Balti-tenger alatt szállították a földgázt az északkelet-németországi Lubminba.
Hamis iratok, bérelt jacht és időzített robbanószerkezetek
A vádirat szerint Szerhij K. az ukrán hadsereg tisztjeként szolgált. Miután Oroszország 2022 februárjában megtámadta Ukrajnát, más katonákkal együtt, ukrán kormányzati szervek megbízásából tervet dolgozott ki az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékek megsemmisítésére. A cél állítólag az volt, hogy véglegesen megszüntessék a vezetékeken keresztüli orosz gázszállítást, és ezzel megakadályozzák, hogy Moszkva a földgázexportból származó bevételeket az Ukrajna elleni háború finanszírozására fordítsa.
Az ügyészség szerint a művelet végrehajtásához Szerhij K. hivatásos búvárokból, egy hajóskapitányból és egy robbanóanyag-szakértőből álló csapatot irányított.
A csoport 2022 szeptemberének elején egy vitorlás jachtra szállt, amelyet a németországi Rostockban béreltek ki, hamis személyazonosító okmányok felhasználásával. A hajóval katonai célú robbanóanyagokat szállítottak a dániai Bornholm szigetének közelébe. A vád szerint a csapat a támadást megelőző hetekben több időzített robbanószerkezetet is elhelyezett a tenger alatti gázvezetékeken. A szerkezetek 2022. szeptember 26-án léptek működésbe, súlyosan megrongálva a létfontosságú energetikai infrastruktúrát. Szerhij K. ügyvédei ugyanakkor visszautasították a vádakat.
Máig súlyos kérdéseket vet fel az Északi Áramlat felrobbantása
Az Északi Áramlat vezetékek elleni támadás körül azóta is számos találgatás és egymásnak ellentmondó állítás látott napvilágot.
- A robbanások után Oroszország az Egyesült Államokat, Ukrajnát és Lengyelországot is megvádolta azzal, hogy közük lehetett a szabotázshoz. Moszkva szerint ezek az országok a támadás haszonélvezői voltak.
- Svédország 2024-ben lezárta a robbanásokkal kapcsolatos saját nyomozását. A svéd hatóságok azzal indokolták a döntést, hogy nem rendelkeznek joghatósággal az ügyben, mivel semmi nem utalt arra, hogy a támadás Svédországot vagy svéd állampolgárokat érintett volna.
Az Északi Áramlat 1 a háború előtt az orosz földgáz Németországba irányuló szállításának legfontosabb útvonala volt. Az Északi Áramlat 2 ugyan elkészült, de soha nem helyezték üzembe. A vezetékek gazdasági jelentőségét jól mutatja, hogy 2021-ben,
az ukrajnai háború kitörése előtti évben az Északi Áramlat 1-en keresztül érkezett az Európába irányuló teljes orosz földgázexport több mint egyharmada.
A hamburgi per most újabb fejezetet nyitott az Európa energiabiztonságát alapjaiban megrázó szabotázsakció ügyében.