EU-csúcs: áll a bál Brüsszelben, egymásnak feszültek az európai vezetők – súlyos viták robbantak ki

Már a kezdetektől komoly nézeteltérések borzolják a kedélyeket Brüsszelben, ahol több tagállam is nyíltan nekiment az Európai Bizottság terveinek. Az EU-csúcs egyik legforróbb témája a következő hétéves költségvetés, amelyet több ország vezetője is elfogadhatatlannak nevezett. Eközben Ukrajna támogatása, az elszabadult energiaárak és az új uniós adók miatt is egyre élesebb politikai csatározások bontakoznak ki.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az EU-csúcson - kategorikusan elutasítják a jelenlegi költségvetési javaslatot / Fotó: AFP

A holland miniszterelnök Le Pennek: „Nagyon ostoba döntés lenne” leállítani Ukrajna támogatását

„Ha Franciaország vezetője akarsz lenni, fel kell ismerned, hogy segítened kell megőrizni Európa és Ukrajna biztonságát az orosz agresszióval szemben” – mondta Rob Jetten holland miniszterelnök. A holland politikus a francia radikális jobboldali elnökjelölt, Marine Le Pen kijelentésére reagált, aki tegnap este ismét megerősítette, hogy megválasztása esetén Franciaország államháztartásának súlyos helyzete miatt leállítaná Ukrajna pénzügyi támogatását.

Ez nagyon ostoba döntés lenne, mert ez a franciák számára is nagyobb bizonytalanságot jelentene

- mondta Jetten.

Igyanak kevesebb sört, ha segíteni akarnak Ukrajnának

Segíteni akar Ukrajnának? Akkor igyon kevesebb sört – mondta Andris Kulbergs lett miniszterelnök, amikor megérkezett a csúcstalálkozóra.

Ha minden európai évente eggyel kevesebb sört inna, az segítene fedezni a háborús erőfeszítések költségeit

– mondta. „Az az egy sör csupán egy kiadás [az uniós polgárok számára]. Ott viszont emberéletekbe kerül. Mi kevesebbet iszunk, az ő életük pedig megmenekül” – mondta. „Ilyen egyszerű.” A lett politikus valószínűleg arra gondolt, hogy ha minden európai évente csak egyetlen sör áráról lemondana, és ezt az összeget Ukrajna támogatására fordítanák, abból jelentős pénzügyi segítség gyűlhetne össze. Például ha 450 millió európai fejenként 3 eurót fordítana erre egy sör helyett, az összesen 1,35 milliárd eurót jelentene.

A svéd miniszterelnök szerint elfogadhatatlan az EU költségvetési javaslata

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök kijelentette, hogy az EU jelenlegi hétéves költségvetési javaslata „túlságosan nagy, túlságosan drága” és „teljesen elfogadhatatlan”, mivel 60 százalékkal növelné Svédország nettó befizetését.

Egyszerűen nemet fogok mondani a mai javaslatokra

– jelentette ki. Kristersson szerint a tárgyalások feszültek lesznek, és kizárta, hogy ebben vagy a következő hónapban megállapodás szülessen. Hozzátette, abban sem biztos, hogy az év vége előtt sikerül egyezségre jutni. Svédország jelenlegi álláspontja szerint a bruttó nemzeti jövedelem mintegy 1 százalékának megfelelő hozzájárulás észszerű.