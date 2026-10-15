EU-csúcs: áll a bál Brüsszelben, egymásnak feszültek az európai vezetők – súlyos viták robbantak ki
Már a kezdetektől komoly nézeteltérések borzolják a kedélyeket Brüsszelben, ahol több tagállam is nyíltan nekiment az Európai Bizottság terveinek. Az EU-csúcs egyik legforróbb témája a következő hétéves költségvetés, amelyet több ország vezetője is elfogadhatatlannak nevezett. Eközben Ukrajna támogatása, az elszabadult energiaárak és az új uniós adók miatt is egyre élesebb politikai csatározások bontakoznak ki.
A holland miniszterelnök Le Pennek: „Nagyon ostoba döntés lenne” leállítani Ukrajna támogatását
„Ha Franciaország vezetője akarsz lenni, fel kell ismerned, hogy segítened kell megőrizni Európa és Ukrajna biztonságát az orosz agresszióval szemben” – mondta Rob Jetten holland miniszterelnök. A holland politikus a francia radikális jobboldali elnökjelölt, Marine Le Pen kijelentésére reagált, aki tegnap este ismét megerősítette, hogy megválasztása esetén Franciaország államháztartásának súlyos helyzete miatt leállítaná Ukrajna pénzügyi támogatását.
Ez nagyon ostoba döntés lenne, mert ez a franciák számára is nagyobb bizonytalanságot jelentene
Igyanak kevesebb sört, ha segíteni akarnak Ukrajnának
Segíteni akar Ukrajnának? Akkor igyon kevesebb sört – mondta Andris Kulbergs lett miniszterelnök, amikor megérkezett a csúcstalálkozóra.
Ha minden európai évente eggyel kevesebb sört inna, az segítene fedezni a háborús erőfeszítések költségeit
– mondta. „Az az egy sör csupán egy kiadás [az uniós polgárok számára]. Ott viszont emberéletekbe kerül. Mi kevesebbet iszunk, az ő életük pedig megmenekül” – mondta. „Ilyen egyszerű.” A lett politikus valószínűleg arra gondolt, hogy ha minden európai évente csak egyetlen sör áráról lemondana, és ezt az összeget Ukrajna támogatására fordítanák, abból jelentős pénzügyi segítség gyűlhetne össze. Például ha 450 millió európai fejenként 3 eurót fordítana erre egy sör helyett, az összesen 1,35 milliárd eurót jelentene.
A svéd miniszterelnök szerint elfogadhatatlan az EU költségvetési javaslata
Ulf Kristersson svéd miniszterelnök kijelentette, hogy az EU jelenlegi hétéves költségvetési javaslata „túlságosan nagy, túlságosan drága” és „teljesen elfogadhatatlan”, mivel 60 százalékkal növelné Svédország nettó befizetését.
Egyszerűen nemet fogok mondani a mai javaslatokra
– jelentette ki. Kristersson szerint a tárgyalások feszültek lesznek, és kizárta, hogy ebben vagy a következő hónapban megállapodás szülessen. Hozzátette, abban sem biztos, hogy az év vége előtt sikerül egyezségre jutni. Svédország jelenlegi álláspontja szerint a bruttó nemzeti jövedelem mintegy 1 százalékának megfelelő hozzájárulás észszerű.
Az észt miniszterelnök szerint el kell halasztani vagy törölni kell az új uniós szén-dioxid-árazást
Kristen Michal észt miniszterelnök szerint el kell halasztani vagy teljesen el kell vetni a közlekedésre és a fűtésre vonatkozó új uniós szén-dioxid-árazási rendszert. Kijelentette, hogy ez lesz a mai tárgyalások egyik legfontosabb témája. Álláspontja egyre több olyan ország véleményét tükrözi, amelyek attól tartanak, hogy az ETS2 tovább növeli az autózás és az otthonok fűtésének költségeit, amikor az energiaárak már így is magasak.
A 2028-ban teljes egészében életbe lépő ETS2 várhatóan a ma délelőtti tárgyalások egyik vitás pontja lesz.
Montenegró 2028-ra az EU tagja lehet? Horvátország szerint nem kell annyira sietni
Horvátország, az Európai Unió legújabb tagállama azon országok közé tartozik, amelyek aggodalmukat fejezték ki Montenegró csatlakozási kérelmével kapcsolatban, mielőtt ma este megkezdődik a bővítésről szóló csúcstalálkozói vita. Andrej Plenković horvát miniszterelnök az Európai Néppárt csúcstalálkozó előtti egyeztetésén közölte, hogy Zágráb megoldatlan kérdésekre hívta fel a figyelmet az igazságszolgáltatással és az alapvető jogokkal, valamint a kül-, biztonság- és védelempolitikával foglalkozó tárgyalási fejezetekben. E kérdések némelyike évtizedekre nyúlik vissza – mondta –, és „néhány már az elmúlt két évben is napirenden volt, mindenféle előrelépés nélkül”.
A lett miniszterelnök szerint Nagy-Britanniának „vissza kellene térnie a családba”
Andris Kulbergs lett miniszterelnök azt javasolta, hogy az Egyesült Királyságnak „vissza kellene térnie a családba”, mivel Oroszországnak „köze volt a Brexithez”. Andy Burnham brit miniszterelnök, aki szeretné megerősíteni az Európával fenntartott kapcsolatokat, nemrég ismét fellángoltatta a vitát a Kreml 2016-os népszavazásban játszott szerepéről.
Az MI5 elismerte, hogy Oroszország megpróbált beavatkozni a népszavazásba, ugyanakkor azt is közölte, hogy ezek a kísérletek nem befolyásolták az eredményt.
Litvánia szerint nem szabad naivnak lenni Oroszországgal kapcsolatban
Gitanas Nausėda litván elnök kijelentette, hogy minden Oroszországot érintő tűzszünetnek mindkét félre vonatkoznia kell.
Ha Ukrajna leállítja az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, akkor Oroszország teljesen szabadon támadhatja az ukrán energetikai infrastruktúrát
– mondta. „Ez nem lehet egyirányú utca” – jelentette ki, hozzátéve, hogy naivitás lenne azt várni Oroszországtól, hogy tiszteletben tartsa a nemzetközi szabályokat. Nausėda arra is figyelmeztetett, hogy Oroszország céljait nem szabad pusztán területi törekvésekként értelmezni. „Naivitás lenne azt várni, hogy ők csak további területeket akarnak meghódítani” – mondta. „Oroszország az életmódunkat, a szabályainkat, a jogállamiságunkat, a demokratikus szabályokat, az emberi jogokat - mindent megkérdőjelez.”
Kijelentései
- Donald Trump amerikai elnök vasárnapi bejelentését követték, amelyben energetikai tűzszünetről beszélt.
- Ukrajna közölte, hogy nem egyezett bele semmilyen megállapodásba, az orosz támadások pedig tovább folytatódtak az energetikai létesítmények ellen.
A litván elnök elégedetlen a közlekedési támogatások csökkentésével
Litvánia „felháborodott” az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, az EU infrastrukturális projektek finanszírozására szolgáló alapja tervezett költségvetési csökkentése miatt – mondta Gitanas Nausėda elnök, amikor megérkezett a csúcstalálkozóra.
A balti államok hangsúlyozták, hogy
a következő hosszú távú uniós költségvetésben támogatásra van szükségük a Rail Baltica projekthez, amely vasúton kötné össze Észtországot, Lettországot és Litvániát egymással, valamint az EU többi részével.
A projektet a katonai mobilitás javítása szempontjából is kulcsfontosságúnak tartják. A balti államok a múlt hónapban közölték, hogy legalább 10 milliárd eurós támogatást szeretnének biztosítani a projekthez az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében. „A költségvetés mérete számít” – mondta Nausėda, hozzátéve, hogy a további csökkentések megakadályoznák az uniót prioritásai megvalósításában.
Tajani ismét uniós különmegbízott kinevezését sürgeti Ukrajna ügyében
Antonio Tajani olasz miniszterelnök-helyettes volt az egyetlen, aki nyilatkozott az újságíróknak az Európai Néppárt egyébként szűkszavú, csúcstalálkozó előtti egyeztetésén. Az alkalmat arra használta fel, hogy ismét szorgalmazza Róma immár egy éve képviselt javaslatát:
nevezzenek ki egy különleges uniós megbízottat, aki tárgyalóasztalhoz ültethetné Oroszországot és Ukrajnát.
Arra a kérdésre, hogy António Costa, az Európai Tanács elnöke betölthetné-e ezt a szerepet, Tajani azt mondta, hogy Costa „fontos személyiség”, de hangsúlyozta: a legfontosabb az, hogy Európának legyen „egy tárgyalni képes képviselője”. Figyelmeztetett, hogy enélkül az EU külpolitikája gyengének tűnne.
Babiš támadja az EU adóterveit az EU-csúcson
Andrej Babiš cseh miniszterelnök „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte az Európai Bizottság által javasolt új uniós adókat, amelyek célja a költségvetési bevételek növelése. Különösen a dohánytermékekből származó bevételeket és a szén-dioxid-kibocsátást érintő adókat bírálta.
Hollandia szerint a jelenlegi költségvetési javaslat „nem elég jó”
Hollandia nem fogja támogatni az EU következő hosszú távú költségvetésére vonatkozó jelenlegi javaslatot – mondta Rob Jetten holland miniszterelnök, amikor megérkezett a csúcstalálkozóra. „Fontosabb egy jó megállapodás, mint egy rossz megállapodás” – jelentette ki, azzal érvelve, hogy csökkenteni kell a költségvetést. Hollandia azt szeretné, hogy a költségvetés Európa versenyképességére, biztonságára és jövőbeli jólétére összpontosítson.
Ha olyan költségvetést akarunk, amely alkalmas erre, akkor csökkentenünk és korszerűsítenünk kell a jelenleg asztalon lévő javaslatot
– mondta Jetten.