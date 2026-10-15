Pattanásig feszült a helyzet Brüsszelben: politikai csatatérré válhat az EU-csúcs, Trump is olajat öntött a tűzre – napi egymilliárd euró a tét
Az energiaárak drámai emelkedése, az Európai Unió következő hétéves költségvetése és Ukrajna támogatása áll a csütörtökön kezdődő, kétnapos brüsszeli EU-csúcs középpontjában. A tárgyalásokat különösen feszültté teszi Donald Trump amerikai elnök legutóbbi, Vlagyimir Putyin orosz elnök felé tett gesztusa.
Az uniós vezetők emellett a bővítésről, a hibrid hadviselésről, a gazdasági stagnálásról, az emelkedő hitelfelvételi költségekről, a kereskedelmi egyensúlytalanságokról és az illegális migrációról is tárgyalnak.
Elszabadult energiaárak: egyre nagyobb a nyomás Brüsszelen
A csúcstalálkozó csütörtök reggel az energiaárakról szóló, különösen nagy várakozással övezett vitával kezdődik. A közel-keleti ellenségeskedések következtében az energiaárak meredeken megemelkedtek.
- A kőolaj hordónkénti ára továbbra is meghaladja a 100 dollárt, annak ellenére, hogy a G7-országok összehangoltan szabadítottak fel készleteket.
- A földgáz ára eközben 2022 tele óta nem látott szintre emelkedett, miközben az európai föld alatti gáztárolók töltöttsége elmarad az átlagostól.
A piaci sokk komoly aggodalmat váltott ki az uniós vezetők körében. Egyre nagyobb nyomás nehezedik rájuk, hogy kézzelfogható segítséget nyújtsanak a háztartásoknak és az ipari vállalatoknak, különösen most, hogy az időjárás hűvösebbre fordul, és megkezdődik a fűtési szezon.
Giorgia Meloni olasz és Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök állt annak a kezdeményezésnek az élére, amelyben azt kérik Brüsszeltől, hogy lazítson az uniós költségvetési szabályokon.
Ez lehetővé tenné a kormányok számára, hogy átmeneti és célzott intézkedésekkel enyhítsék az energiaválság hatásait.
Más tagállamok azonban attól tartanak, hogy a túlzott rugalmasság ösztönözné a fosszilis energiahordozók fogyasztását, miközben visszafogná a zöldátálláshoz szükséges beruházásokat.
Hat tagállam – Ausztria, Németország, Olaszország, Lengyelország, Portugália és Spanyolország – közben uniós szintű extraprofitadó bevezetését javasolta, amellyel az energiaipari vállalatok magas árakból származó többletnyereségét adóztatnák meg. A javaslat azonban továbbra is megosztja a tagállamokat, és egyelőre nem sikerült elegendő támogatást szerezni hozzá.
Kínával is összecsaphat az EU: napi egymilliárd euró a tét
Az energiaválság után egy másik súlyos gazdasági kihívás, Kína kerül napirendre. Az Európai Unió és Kína közötti kereskedelemben naponta egymilliárd eurós uniós hiány keletkezik. Brüsszel ezért korábban ultimátumot adott Pekingnek, és legkésőbb októberre kézzelfogható eredményeket követelt.
Az első eredmények a múlt héten születtek meg, amikor Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos Pekingbe látogatott.
A tárgyalásokon előzetes engedményeket sikerült elérnie a hibrid és a hálózatról tölthető hibrid autók, a ritkaföldfémek, az állandó mágnesek, valamint az európai vállalatok kínai piacra jutása ügyében.
Elégedettek vagyunk az eredményekkel, de számunkra ez csak az első lépés, mert az egyensúlytalanságok nem egyetlen ágazatra korlátozódnak, hanem minden területen jelen vannak
– mondta egy magas rangú diplomata az Euronewsnak.
Hozzátette, hogy a megállapodások végrehajtása kulcsfontosságú lesz annak megítélésében, mennyire veszi komolyan Peking a vállalásait. „Miért egyezik bele Kína olyasmibe, amibe korábban soha? Mert kezdik felismerni, hogy tönkreteszi a saját vásárlóit. Nem vagyunk naivak” – fogalmazott. Az engedmények egyelőre elhárították a teljes körű kereskedelmi háború veszélyét.
Az Euronews által megismert zárónyilatkozat-tervezet szerint az uniós vezetők várhatóan arra szólítják fel az Európai Bizottságot, hogy folytasson eredményorientált párbeszédet Kínával, ugyanakkor sürgősen erősítse meg azokat a kereskedelempolitikai eszközöket, amelyekkel szükség esetén válaszlépéseket tehet.
Németország és Franciaország már egy olyan, úgynevezett vészleállító mechanizmust is felvetett, amely lehetővé tenné Kína hozzáférésének korlátozását az uniós piachoz, ha a kereskedelmi hiány fenntarthatatlan marad.
Kőkemény pénzügyi csata jöhet az uniós költségvetés miatt
A csúcstalálkozó leghevesebb vitája csütörtök délután várható, amikor az Európai Unió következő hétéves költségvetése kerül az asztalra. A tárgyalások különösen nehéz gazdasági környezetben zajlanak, hiszen a hitelfelvételi költségek jelentősen megemelkedtek, ami Franciaországban különösen komoly aggodalmat okoz.
António Costa, az Európai Tanács elnöke arra kérte a tagállamokat, hogy lépjenek túl saját "vörös vonalaikon", és az év végéig állapodjanak meg. Erre azért lenne szükség, hogy a bonyolult jogalkotási folyamatot 2028 januárja előtt teljes egészében lezárhassák.
Az EU soros elnökségét betöltő Írország egy olyan javaslatot terjesztett elő, amely 141 milliárd euróval csökkentené az eredeti költségvetési tervezetet.
A megszorítások azonban nagyrészt
- megkímélnék a mezőgazdasági és
- kohéziós támogatásokat, ugyanakkor
- a kutatásra,
- a technológiára,
- az éghajlatvédelemre,
- a biztonságra és
- a külpolitikára szánt forrásokat megkurtítanák.
Az ír kompromisszumos javaslattal azonban senki sem elégedett.
A takarékos tagállamok – Ausztria, Dánia, Finnország, Hollandia, Svédország és Németország – szerint sokkal mélyebb, minden területre kiterjedő megszorításokra lenne szükség. Ezzel szemben a kohéziós politika 17 támogatója úgy véli, hogy a tervezett csökkentések már így is túlzottak.
További konfliktust jelent, hogy a tagállamok abban sem tudnak megegyezni, milyen új uniós adókat kellene bevezetni a közös költségvetés bevételeinek növelésére. A mély nézeteltérések és a kompromisszumkészség hiánya komoly akadályt jelent Costa azon célja előtt, hogy decemberre egyhangú megállapodás szülessen. A bizonytalanságot tovább fokozza Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök váratlan döntése, hogy előrehozott választásokat ír ki.
Nem hiszem, hogy vér fog folyni, de az ilyen tárgyalásokon fontos, hogy a vezetők érzékeljék, hol húzódnak az ellentétek
– mondta egy másik magas rangú diplomata.
A csúcstalálkozó első napja stratégiai vitával zárul arról, hogyan készülhet fel a jelenleg 27 tagú Európai Unió új országok felvételére. A bővítéshez az unió belső döntéshozatali rendszerének reformjára is szükség lehet. A csatlakozási folyamatban jelenleg élen járó Montenegró célja, hogy még az idén lezárja az összes tárgyalási fejezetet.
Trump és Putyin váratlan alkuja felkavarta Brüsszelt
Pénteken Ukrajna kerül a középpontba, a tárgyalásokon pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz. A békefolyamatban drámai fordulat következett be, miután Donald Trump amerikai elnök váratlan megállapodást kötött Vlagyimir Putyin orosz államfővel. Az egyezség értelmében több százezer tonna orosz gázolaj kerülhet az amerikai piacra.
Washington 2027 áprilisáig szóló szankciómentességet biztosított az ügylethez, lehetővé téve egy olyan kereskedelmi tranzakciót, amely korábban tiltott lett volna.
A döntés váratlanul érte az európai vezetőket, akik igyekeznek egységesen fellépni Ukrajna támogatása mellett, és mérsékelni az amerikai lépés következményeit. Bár az orosz dízelről szóló megállapodás várhatóan csak korlátozott hatással lesz az amerikai üzemanyagárakra – amelyeket Trump a félidős választások előtt szeretne csökkenteni –, a diplomáciai következmények jóval nagyobb aggodalmat keltenek.
Oroszország ugyanis éppen akkor kap könnyítést, amikor fokozza az ukrán gazdaság megbénítását célzó támadásait a tél közeledtével. A csúcstalálkozó zárónyilatkozatának tervezetét ezért módosították, és egy, az amerikai döntést bíráló mondatot is beillesztettek.
Az Európai Tanács sajnálatát fejezi ki az Egyesült Államok azon döntése miatt, hogy ideiglenesen feloldotta az orosz gázolajra vonatkozó szankciókat
– áll a tervezetben.
Zelenszkij nem engedne, Trump tűzszünetet követel
Trump az elmúlt napokban többször is felszólította Zelenszkijt, hogy állítsa le az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, és tartsa be az általa szorgalmazott energetikai tűzszünetet. Az ukrán elnök közölte, hogy kész elfogadni a fegyvernyugvást, amennyiben Oroszország is betartja annak feltételeit. Moszkva azonban továbbra is bombázza Ukrajna energetikai létesítményeit.
Az európai vezetők vonakodnak támogatni Trump követelését, mivel az ukrán nagy hatótávolságú csapások Kijev egyik legfontosabb nyomásgyakorlási eszközét jelentik Oroszországgal szemben. Ha Ukrajna lemondana ezekről a támadásokról, az tovább módosíthatná az erőviszonyokat Moszkva javára.
Nem ez az első alkalom, hogy nézeteltéréseink vannak az Egyesült Államokkal az ukrajnai háború ügyében, és nem értek egyet azzal, hogy figyelmen kívül hagynak minket
– mondta egy magas rangú uniós tisztviselő. Hozzátette, hogy az Egyesült Államokkal folytatott párbeszéd nem mindig vezet teljes egyetértéshez, de még mindig jobb, mint a kommunikáció hiánya.
A migráció miatt is egymásnak feszülhetnek az uniós vezetők az EU-csúcson
A csúcstalálkozó utolsó napirendi pontja a migrációról szóló stratégiai vita lesz. Ez újabb éles konfliktust hozhat, elsősorban Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és a Giorgia Meloni olasz kormányfő vezette többség között.
- A ceutai határválságot követően Olaszország határellenőrzéseket vezetett be Spanyolországgal szemben, amire Madrid hasonló intézkedésekkel válaszolt.
- A repülőtereken szúrópróbaszerűen végrehajtott ellenőrzések a mai napig érvényben vannak.