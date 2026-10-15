Pattanásig feszült a helyzet Brüsszelben: politikai csatatérré válhat az EU-csúcs, Trump is olajat öntött a tűzre – napi egymilliárd euró a tét

Az energiaárak drámai emelkedése, az Európai Unió következő hétéves költségvetése és Ukrajna támogatása áll a csütörtökön kezdődő, kétnapos brüsszeli EU-csúcs középpontjában. A tárgyalásokat különösen feszültté teszi Donald Trump amerikai elnök legutóbbi, Vlagyimir Putyin orosz elnök felé tett gesztusa.

EU-csúcs: parázs viták várhatók, az uniós költségvetés kérdésében azonban nem várható megegyezés / Fotó: Michael Kappeler/dpa

Az uniós vezetők emellett a bővítésről, a hibrid hadviselésről, a gazdasági stagnálásról, az emelkedő hitelfelvételi költségekről, a kereskedelmi egyensúlytalanságokról és az illegális migrációról is tárgyalnak.

Elszabadult energiaárak: egyre nagyobb a nyomás Brüsszelen

A csúcstalálkozó csütörtök reggel az energiaárakról szóló, különösen nagy várakozással övezett vitával kezdődik. A közel-keleti ellenségeskedések következtében az energiaárak meredeken megemelkedtek.

A kőolaj hordónkénti ára továbbra is meghaladja a 100 dollárt, annak ellenére, hogy a G7-országok összehangoltan szabadítottak fel készleteket.

A földgáz ára eközben 2022 tele óta nem látott szintre emelkedett, miközben az európai föld alatti gáztárolók töltöttsége elmarad az átlagostól.

A piaci sokk komoly aggodalmat váltott ki az uniós vezetők körében. Egyre nagyobb nyomás nehezedik rájuk, hogy kézzelfogható segítséget nyújtsanak a háztartásoknak és az ipari vállalatoknak, különösen most, hogy az időjárás hűvösebbre fordul, és megkezdődik a fűtési szezon.

Giorgia Meloni olasz és Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök állt annak a kezdeményezésnek az élére, amelyben azt kérik Brüsszeltől, hogy lazítson az uniós költségvetési szabályokon.

Ez lehetővé tenné a kormányok számára, hogy átmeneti és célzott intézkedésekkel enyhítsék az energiaválság hatásait.

Más tagállamok azonban attól tartanak, hogy a túlzott rugalmasság ösztönözné a fosszilis energiahordozók fogyasztását, miközben visszafogná a zöldátálláshoz szükséges beruházásokat.

Hat tagállam – Ausztria, Németország, Olaszország, Lengyelország, Portugália és Spanyolország – közben uniós szintű extraprofitadó bevezetését javasolta, amellyel az energiaipari vállalatok magas árakból származó többletnyereségét adóztatnák meg. A javaslat azonban továbbra is megosztja a tagállamokat, és egyelőre nem sikerült elegendő támogatást szerezni hozzá.