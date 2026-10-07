Nagy fordulat jöhet Brüsszelben: Merz és Macron paktumot kötött, Franciaország és Németország megmentené a belső égésű motorokat 2035 után is

A jövő hét végén esedékes európai uniós csúcstalálkozó előtt széles körű német–francia megállapodás körvonalazódik az európai autóipar kapcsán. Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök közös állásfoglalást tervez, amely jelentősen enyhítené a belső égésű motoros járművekre 2035-től tervezett uniós szintű tilalmat.

Emmanuel Macron francia elnök (b) és Friedrich Merz német kancellár (j) összefoghat az EU-csúcs előtt / Fotó: Ludovic Marin / AFP

Diplomáciai körökben valószínűnek tartják, hogy még a csúcstalálkozó előtt megszületik a megállapodás, bár egyes részletek továbbra is nyitottak. A kétoldalú kezdeményezés célja, hogy már az év elején véget vessenek a belső égésű motorokra vonatkozó tilalomnak – adta hírül az Ad Hoc News német pénzügyi portál.

A közeledés a két ország politikai kompromisszumán alapul. Macron feladja a flottaszintű kibocsátási határértékek lazításával szembeni korábbi ellenállását. Cserébe Merz elmozdul attól a német állásponttól, amely eddig ellenezte az Európai Unión belüli gyártásra vonatkozó szigorú előírásokat.

Kemény viták várhatók az EU-csúcson

A tervek szerint az elektromos járművek támogatására fordított uniós adóbevételekből a jövőben kizárólag olyan gépkocsik részesülhetnének, amelyeket túlnyomórészt az Európai Unióban gyártanak. Ezek a szabályok az Európai Bizottság ipari gyorsítási törvényre vonatkozó javaslatának részét képezik, amely az energiaintenzív ágazatokra és az energetikai átállás technológiáira is kiterjed.

A német szövetségi kormány eddig enyhébb szabályozást szorgalmazott annak érdekében, hogy az olyan partnerországok beszállítói, mint Nagy-Britannia és Kanada, azonos elbírálásban részesüljenek. Franciaország ezzel szemben szűkebb értelmezést támogatott, és egy hét államból – köztük Spanyolországból és Hollandiából – álló, blokkoló kisebbséget alkotó csoport élére állt.

Merz és Macron tartalmilag azt szorgalmazza, hogy a szén-dioxid-célértéket további 10 százalékponttal, külön kompenzációs kötelezettség nélkül enyhítsék, ami számítások szerint legalább 80 százalékos kibocsátáscsökkentési célnak felelne meg.

Mindkét fél módosítást javasol a 2030-as köztes cél esetében is. Az Európai Bizottság által előirányzott, 2030 és 2032 közötti hároméves időszak helyett egy 2028-tól 2032-ig tartó ötéves időszakot alkalmaznának. A jelenleg hatályos uniós szabályozás szerint a 2030-as köztes cél a 2021-es szinthez képest 55 százalékos csökkentést ír elő.