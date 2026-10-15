Súlyos ítélet érkezett Luxemburgból: az Európai Unió Bírósága elmarasztalta Magyarországot – a testület helyt adott von der Leyenék keresetének

A luxembourgi testület kimondta, hogy Magyarország megsértette az uniós jogot az embercsempészés miatt elítélt külföldiek szabadon bocsátásával. A 2023-ban bevezetett szabályozás alapján több mint 2500 elítélt kerülhetett ki a börtönből azzal a feltétellel, hogy 72 órán belül elhagyja az országot. Az Európai Unió Bírósága szerint az intézkedés nem biztosított hatékony és visszatartó erejű büntetést.

Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy önmagában nem teszi arányossá a szankciót, ha a Magyarországra történő visszatérés tilalma ugyanannyi ideig tart, mint az eredetileg kiszabott börtönbüntetés. / Fotó: Jean-Paul Kieffer ©

Az Európai Unió Bírósága helyt adott az Európai Bizottság keresetének

Magyarország nem teljesítette az uniós jogból eredő kötelezettségeit, amikor a jogerősen szabadságvesztésre ítélt embercsempészek büntetését automatikusan úgynevezett speciális reintegrációs őrizetté alakította – állapította meg csütörtöki ítéletében az Európai Unió Bírósága, helyt adva az Európai Bizottság kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetének.

A vitatott szabályozást 2023-ban vezette be a magyar kormány, a rendelet értelmében azoknak az embercsempészés miatt elítélt külföldieknek, akikkel szemben a bíróság kiutasítást is elrendelt, nem kellett letölteniük a kiszabott szabadságvesztés-büntetésüket. Ehelyett szabadulásukat követően 72 órát kaptak arra, hogy elhagyják Magyarországot, és a büntetésük eredeti időtartama alatt nem térhettek vissza.

A rendelet alapján összesen 2525 elítélt került speciális reintegrációs őrizetbe. A kormány ugyan 2025. augusztus 19-én hatályon kívül helyezte a rendelkezést, az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás azonban folytatódott.

Von der Leyenék szerint Magyarország veszélyeztette „a belső biztonság magas szintjét”

Az Európai Bizottság azzal érvelt, hogy a magyar szabályozás rendszerszintű kockázatot teremtett az embercsempészéssel kapcsolatos bűncselekmények büntetlenségére.

Álláspontja szerint az intézkedés veszélyeztette az Európai Unió közös bevándorlási és határellenőrzési politikájának hatékonyságát, valamint a belső biztonság magas szintjének fenntartását. A luxembourgi testület három szempontból is jogsértőnek találta a magyar gyakorlatot.

A bírák először azt állapították meg, hogy a szabadságvesztés kiutasítássá és visszatérési tilalommá alakítása nem tekinthető hatékony büntetésnek. Az elítéltek ugyanis a bíróság által kiszabott szabadságvesztés helyett egyszerűen elhagyhatták Magyarországot.

Az ítélet szerint az embercsempészésben részt vevők biztosak lehettek abban, hogy magyarországi elfogásuk és elítélésük esetén legrosszabb esetben kiutasítják őket az országból, és meghatározott ideig megtiltják a visszatérésüket. A bíróság szerint ez a következmény nem alkalmas arra, hogy érdemben visszatartsa az elkövetőket az embercsempészéstől.

A harmadik kifogás a büntetések arányosságát érintette, a rendelet ugyanis automatikusan írta elő a szabadságvesztés átalakítását, függetlenül a bűncselekmény súlyától, elkövetésének körülményeitől és az elítélt személyétől.

A bírák hangsúlyozták, hogy önmagában az sem teszi arányossá a szankciót, ha a Magyarországra történő visszatérés tilalma ugyanannyi ideig tart, mint az eredetileg kiszabott börtönbüntetés.

Az Európai Unió Bírósága további jogsértést állapított meg amiatt, hogy a magyar szabályozás olyan súlyos embercsempészési bűncselekményekre is kiterjedt, amelyek esetében az uniós jog legalább nyolcéves felső büntetési tételű szabadságvesztést követel meg.

Ebbe a körbe tartozik a harmadik országbeli állampolgárok illegális belépésének vagy átutazásának szándékos elősegítése, amennyiben azt haszonszerzés céljából, bűnszervezet keretében vagy a sértett életének veszélyeztetésével követik el.