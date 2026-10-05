Brüsszelben eldőlt Hankó Balázsék sorsa: Budapestre jön a delegáció, komoly fideszes kérést kaptak – „nem lesz börtönvizit"

A Patrióták Európáért frakció és a Fidesz-KDNP delegáció kezdeményezte, hogy börtönlátogatásokra is sor kerüljön az Európai Parlament Állampolgári Jogi Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) magyarországi látogatása alkalmával.

Az Európai Unió nem félti a magyar jogállamot / Fotó: Hans Lucas via AFP

László András korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy véleménye szerint Hankó Balázs, Seszták Miklós és Bús Balázs fogvatartása aránytalan intézkedések és az ellenzék megfélemlítését és ellehetetlenítését szolgálják. A politikus ezért kérte az eset vizsgálatát.

Az Európai Parlament leszavazta a javaslatot

A LIBE-delegáció október 26-28. között tartózkodik majd Magyarországon, hogy vizsgálja a jogállamisági helyzetet, de a HVG brüsszeli forrásai szerint a hivatalos program nem tartalmazza büntetés-végrehajtási intézetek meglátogatását, ahogy a cikk fogalmaz, nem lesz börtönvizit.

Sosem gondoltuk volna, de Magyarországon visszatért az önkény, a Miniszterelnök az elvileg független intézmények akcióit személyesen, előre bejelenti. Még a függetlenség látszatát sem tartják fenn. Ez egyértelműen politikai koncepciós perek előkészítésére utal. Ezért kértük a misszió napirendjének módosítását, hiszen fontos, hogy a küldöttség is szembesüljön a hazánkban kibontakozó önkénnyel és leszámolásokkal

− hangsúlyozta László András, aki szerint az intézkedések aránytalanok és politikailag motiváltak.

Az ügyet ismerő brüsszeli források arról is beszámoltak, hogy a Patrióták frakciója olyan büntetés-végrehajtási intézetek meglátogatását indítványozta, ahol volt fideszes politikusokat tartanak fogva, azonban

a frakciók többsége ezt nem támogatta.

A LIBE-bizottság várhatóan hat fős, EP-képviselőkből álló delegációja azért látogat Magyarországra, mert az Alapszerződések 7-es cikke szerinti eljáráshoz kapcsolódóan rendszeresen jelentéseket készítenek a magyar jogállamiság helyzetéről. Ennek keretében találkoznak a magyarországi állami és civil élet szereplőivel, minisztériumok képviselőivel, szerkesztőségek és jogvédő szervezetek munkatársaival. A küldöttség tapasztalatai fontosak lehetnek a 7-es cikk szerinti eljárás megszűntetését illetően, bár a tagállamok jogosultak dönteni.