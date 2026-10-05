Elege lett Európa egyik legnagyobb hadiipari vállalatának: maga vadászná le a gyanús drónokat, ami megközelíti az üzemét – azonnali jogszabály-módosítást követel a KNDS

Jogszabály-módosítást sürget a francia–német KNDS, hogy a védelmi ipari vállalatok ártalmatlaníthassák az üzemeik fölött repülő gyanús drónokat. A fegyvergyártó uniós fellépést és nagyobb hatósági támogatást is szeretne.

Veszélybe kerülhet Európa védelmi felkészülése – sürgős változtatást követel a fegyvergyártó / Fotó: FoxPictures

A Politico szerint a KNDS Brüsszelben is előterjesztené javaslatát, miután Európában több hadiipari létesítményt érintettek tűzesetek, szabotázskísérletek és kémkedési ügyek. Ezek közül többet az érintett kormányok Oroszországhoz kötöttek.

Marcel Grisnigt, a KNDS nemzetközi fejlesztésért felelős ügyvezető alelnöke szerint a vállalatok jelenleg sokszor csak értesíthetik a hatóságokat, mire azonban azok intézkednek, a kár már bekövetkezhet. Bár a KNDS maga is gyárt drónelhárító rendszereket, saját telephelyein ezek alkalmazásához jogi felhatalmazás kell.

Az elhárító eszközök megszakíthatják a drón és irányítója közötti kapcsolatot, vagy fizikailag is megsemmisíthetik a repülő szerkezetet. Számos európai országban azonban kizárólag a rendvédelmi szervek és a fegyveres erők használhatnak ilyen rendszereket.

Észtország a múlt héten az orosz hírszerzést vádolta meg a Milrem Robotics vállalatot érintő augusztusi gyújtogatás megszervezésével.

Több más európai országban is vizsgálnak fegyvergyáraknál történt gyanús incidenseket. Az érintett üzemek közül több Ukrajnának szállít fegyvert és lőszert.

A KNDS-nél is történtek aggasztó esetek. Júliusban egy moldovai férfit kémkedés gyanújával őrizetbe vettek, miután drónt reptetett a vállalat müncheni gyára fölött. Franciaországban pedig a KNDS France és az MBDA üzemeit ellátó energetikai létesítmények tüzeit vizsgálja az ügyészség.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő közben potenciális katonai célpontoknak nevezte az Ukrajnának fegyvereket gyártó európai üzemeket.

Grisnigt szerint sürgős fellépésre van szükség. Arra figyelmeztetett, hogy hiába növelik a gyártási kapacitásokat Európa 2030-as védelmi felkészültségéhez, ha a hibrid hadviselés megakasztja a termelést.

A KNDS vezetője a francia szabályozást hozta fel példaként: az ottani fegyvergyártók és a kritikus infrastruktúrák üzemeltetői saját telephelyeiken is használhatnak drónelhárító rendszereket. Németországban erre a védelmi ipari vállalatoknak nincs lehetőségük.