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Felgyújtották Hitler egykori hegyi vendégházát, leégett a Sasfészek – őrizetbe vettek egy gyanúsítottat

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Hatalmas pusztítást végzett a tűz Adolf Hitler egykori alpesi vendégházában, a Sasfészekben. A történelmi épületben keletkezett kár mértéke egyelőre nem ismert, a német rendőrség azonban már őrizetbe vett egy gyanúsítottat, akinek a tűzesetben játszott esetleges szerepét vizsgálják.
VG
2026.10.24, 10:33
Frissítve: 2026.10.24, 10:34
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Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat a német hatóságok, miután tűz ütött ki a Sasfészek néven ismert történelmi hegyi vendégházban, amelyet annak idején náci vezetők, köztük Adolf Hitler is pihenőhelyként használtak – közölte a német rendőrség. A dél-németországi Bajorországban, Berchtesgaden közelében mintegy kétszáz tűzoltó és más mentőegységek dolgozói küzdöttek a lángokkal, miután pénteken kigyulladt a Kehlsteinhaus néven ismert épület – tájékoztatott a rendőrség.

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Tűz ütött ki a Sasfészek néven ismert történelmi hegyi vendégházban. Hitler vendégháza volt egykor Fotó: AFP

A hatóságok közleménye szerint vizsgálják, hogy a helyszín közelében őrizetbe vett személynek köze lehetett-e a tűzesethez. Az esetleges indítékról egyelőre nem közöltek információt. A lenyűgöző alpesi környezetben fekvő épületet 1938-ban emelték a náci vezetők és vendégeik számára. A Sasfészek nem azonos Hitler közeli nyári rezidenciájával, a Berghoffal, attól különálló épület.

A Kehlsteinhaus jelenleg Bajorország tulajdonában van. A második világháború után a náci korszakra emlékeztető történelmi műemlékké nyilvánították. Az egész épület lángokban állt. A Bayerischer Rundfunk szerint a webkamerák felvételein az egész Kehlsteinhaust elborító lángok voltak láthatók.

A tűzben rendkívül súlyos károk keletkezhettek a történelmi épületben. A német média beszámolói szerint a lángok az egész Sasfészket elborították, a hegyvidéki elhelyezkedés pedig jelentősen megnehezítette az oltást. A hatóságok egyelőre nem közöltek kárbecslést, és azt sem tudni, hogy az 1938-ban épült műemlék mekkora része menthető meg.

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