Gyanús szerződések miatt tett feljelentést Tanács Zoltán: a minisztérium szerint alkoholra és felnőtt társasjátékra költhették a pénzt

A Tanács Zoltán által vezetett Tudományos és Technológiai Minisztérium átvilágításai során hat ügyben találtak olyan visszásságokat, amelyek miatt feljelentést tettek. A tárca közleménye szerint az ügyeknél többek között felmerült a hűtlen kezelés gyanúja, emellett indokolatlanul magasnak tűntek díjak és vitathatók a teljesítések is.

Gyanús szerződések miatt tett feljelentést Tanács Zoltán: alkoholra és felnőtt társasjátékra költhették a pénzt / Fotó: Ladóczki Balázs

A Telex cikke szerint a legérdekesebbnek a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség (NAVÜ) elszámolásai bizonyultak, amelyekben szállodai lakosztály, ékszer, gin és felnőtteknek szánt társasjáték is szerepelt. A vizsgált szerződések és kifizetések összesen megközelítik a 20 milliárd forintot.

A legsúlyosabb kérdéseket szerintük a DATRAK Kft. és a Sagemcom Magyarország Kft. közötti informatikai szerződések vetik fel, ugyanis a 2020 és 2026 között létrejött tíz szerződés kötelezettségvállalási értéke meghaladja a 12 milliárd forintot. A szaktárca szerint itt ki kell vizsgálni azt is, hogy nem fizettek-e ki többször olyan munkákat, amelyek korábban már elkészültek.

Több ügyben is feljelentés történt

Egy másik, szintén a DATRAK-hoz kapcsolódó ügyben a YAZOO-Systems felé teljesített átutalásokat vizsgálták. A két társaság között 53 átutalás történt, összesen közel 2,9 milliárd forint értékben. A minisztérium közleménye szerint a hatóság feladata lesz tisztázni, hogy minden kifizetés mögött valós, igazolt és piaci értékű teljesítés állt-e, mert ők erről az átvilágítás során nem tudtak „kellőképpen meggyőződni”.

A Pro-M-nél is találtak gyanús szerződéseket, amelyekben több milliárd forint értékű informatikai beszerzés, jelentős áremelkedések, pénzmozgások és kiugró eszközárak indokolnak hatósági vizsgálatot. Két, egymásra épülő hálózatfejlesztési szerződésük értéke nettó 2,54 milliárd forint volt.

A Digitális Kormányzati Ügynökséget érintő ügyben egy külső megbízott díjazása vetett fel kérdéseket, ugyanis a rendelkezésre álló dokumentumok alapján 40 hónapon át havi bruttó 3,9 millió forintot kaphatott, ami a teljes időszakra akár 156 millió forintos javadalmazást jelenthetett.