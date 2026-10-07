Brüsszelből szivárogtatták ki a fenyegetés miatt: titokban készít válságtervet az EU – halálos hibrid támadásra készülnek

Az egyeztetések felgyorsultak azután, hogy augusztusban robbanóanyaggal megrakott drónt találtak a lipcsei repülőtéren – írja a Magyar Nemzet a Politico értesülései alapján. Az eset az uniós döntéshozók számára azt jelezte, hogy a kontinensen zajló, fenyegető hibrid műveletek már nem csupán infrastruktúrális vagy informatikai károkat okozhatnak.

Az EU-ban biztosra veszik, hogy a fenyegető orosz hibrid támadásoknak halálos áldozatai is lesznek (a felvételen a lipcsei repülőtéren robbanóanyaggal talált drón vizsgálata)

Fotó: Fotó: Jens Schlueter / BBC News

Már nem csak elméleti veszély vagy fenyegetés: halálos áldozatokra számítanak az EU-ban

Öt uniós diplomata és tisztviselő szerint a 27 tagállam nagykövetei „korlátozott körülmények között” találkoztak, vagyis telefonok és asszisztens munkatársak nélkül.

A megbeszélések középpontjában már nem pusztán a kibertámadások, választási beavatkozások és szabotázsakciók álltak, hanem a tömeges áldozatokkal járó támadásokra adandó válaszlehetőségek.

Az EU szerint Oroszország Ukrajna 2022-es megtámadása óta fokozta a kiberakciókat, szabotázsakciókat és egyéb titkos műveleteket az unió területén.

„Fel kell készülnünk valami komolyra” – mondta egy magas rangú uniós diplomata, aki szerint a lipcsei eset megmutatta, hogy egy több halálos áldozattal járó súlyos incidens egyáltalán nem kizárható.

Egy másik uniós tisztviselő ennél is borúlátóbban fogalmazott:

az orosz műveletek léptéke és intenzitása miatt szerinte előbb-utóbb elkerülhetetlenek lehetnek a halálos áldozatok, és eddig csak a szerencsén múlt, hogy nem történt ilyen.

Az elmúlt időszakban több, komolyan aggasztó incidens is történt. A lipcsei repülőtéri eset mellett gyanús tűz ütött ki egy lengyelországi, Starlink-kommunikációt kiszolgáló földi állomáson, miközben az európai hatóságok egy olyan tervet is feltártak, amelyben közlekedési csomópontokban helyeztek volna el gyújtószerkezeteket. A Fekete-tengeren pedig egy hajó dróntámadás következtében süllyedt el, több tengerész pedig eltűnt.

Vészcsapatokat és uniós pénzt is bevetnének

Az uniós diplomaták többek között arról tárgyalnak, hogy vészhelyzeti reagáló csapatokat lehetne a megtámadott tagállamba küldeni, illetve hogyan lehetne gyorsan felszabadítani uniós forrásokat a károk kezelésére. Az is kérdés, hogyan kommunikálnának egy ilyen helyzetben az uniós intézmények vezetői.