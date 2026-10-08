Bejelentette a Fidesz, visszatér Orbán Viktor erős embere: ő Navracsicsba oltott Lázár János

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A kinevezésről Orbán Viktor döntött. Várhegyi Attila kapta a Fidesz kommunikációs igazgatói posztját, Havasi Bertalan pedig megtartja sajtófőnöki tisztségét.
VG
2026.10.08, 20:29
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Ismét fontos pozícióba került Várhegyi Attila a Fideszben: a párt kommunikációs igazgatója lett. Havasi Bertalan közben továbbra is a sajtófőnöki feladatokat látja el.

Orbán Viktor fidesz
Új szerepet kapott a Fideszben Várhegyi Attila, akit Orbán Viktor kommunikációs igazgatónak nevezett ki / Fotó: NurPhoto via AFP

„Erősödik a csapat!” – jelentette be a Fidesz, hogy Orbán Viktor Várhegyi Attilát nevezte ki a párt kommunikációs igazgatójának. A közlemény szerint Havasi Bertalan továbbra is a Fidesz sajtófőnökeként dolgozik, így a kommunikációs feladatokban mindketten szerepet kapnak.

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Várhegyi Attila nem új szereplő a pártban. A kilencvenes években Szolnok polgármestere volt, és ebben az időszakban a párt egyik meghatározó politikusaként vált ismertté.

Horn Gábor, korábbi SZDSZ-es országgyűlési képviselő politikai ellenfélként is közelről látta Várhegyit. Amikor a 24.hu arról kérdezte, milyen embernek ismerte meg, így idézte fel a kilencvenes évek végét:

Várhegyi Attilát úgy ismertem meg, mint a Fidesz egyik legerősebb emberét Orbán Viktor mellett.

Várhegyi szolnoki szerepének hátteréről Fodor Gábor, a Fidesz egyik alapítója is beszélt. Szerinte Szolnok azért számított különösen fontos helyszínnek a pártban, mert Lévai Anikó onnan származik, és amikor Orbán Viktorral az egyetem befejezése után összeházasodtak, közös életüket egy szolnoki kis lakásban kezdték.

„Bár viszonylag hamar elköltöztek, ettől még Szolnok mindig fontos helyszín maradt számukra” – mesélte Fodor Gábor.

A Fidesz egyik alapítója szerint ez is szerepet játszott abban, hogy Várhegyi Attila a párt legbelsőbb köreibe kerülhetett. Fodor úgy fogalmazott, hogy Várhegyinek sikerült „beverekednie” magát „a bibósok közé, akik egyenlőbbek voltak az egyenlőknél.”

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Éles kritikát fogalmazott meg az ellenzéki párt a kata tervezett átalakítása miatt, amely szerintük a kis keresetű vállalkozókat sújtja. A Fidesz azt állítja, hogy a Tisza-kormány új szabálya elsősorban a magasabb jövedelműeknek kedvez.

 

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Orbán Viktor
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