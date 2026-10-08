"A Kövér László házelnök által fegyelmi jogkörben kiszabott döbbenetes mértékű tiszteletdíj levonások tekintetében az érintett képviselők által Magyarország ellen indított európai perek békés rendezése megtörtént. Az Emberi Jogok Európai Bírósága a mai napon közzétett határozataiban jóváhagyta a Tordai Bence vs. Magyarország, illetve Jakab Péter vs. Magyarország perek békés rendezését " – írja közösségi oldalán Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke.

Forsthoffer Ágnes bejelentette: több millió forintot vizet vissza az Országgyűlés korábbi ellenzéki képviselőknek – Jakab Péter egyedül majdnem 10 milliót kaphat Fotó: Illyés Tibor

Forsthoffer Ágnes bejelentette: több millió forintot fizet vissza az Országgyűlés korábbi ellenzéki képviselőknek – Jakab Péternek egyedül majdnem 10 milliót

Forsthoffer emlékeztet rá, hogy az Országgyűlés 2026.06.29-i ülésén jelentette be, hogy kezdeményezi a perek mielőbbi békés lezárását, tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának korábbi gyakorlatára is, mely hasonló helyzetben a felperes képviselő javára hozta meg döntését.

A további perköltségeket elkerülve Magyarország megtéríti az érintett képviselők levont tiszteletdíját.

Tordai Bence 2021. március 1-jén mobiltelefonjával videózta, kérdezte, követte, próbálta megállítani Varga Mihály pénzügyminisztert, amelyért 8.233.440 Ft tiszteletdíj megvonást kapott. Jakab Péter 2021. május 17-i parlamenti felszólalásában a „ficsúrok” kifejezést használta, melynek okán 9.686.400 Ft „büntetést” szabott ki rá a házelnök.

Forsthoffer szerint a képviselők anyagi függetlensége az egyik biztosítéka annak, hogy munkájukat külső befolyástól és kiszolgáltatottságtól mentesen tudják ellátni.

Ilyen mértékű tiszteletdíj elvonások veszélyeztetik egy képviselő megélhetését, és meglátásom szerint rendkívül túlzóak is

– fogalmaz, hozzátéve, hogy a két per lezárása véget vetett annak az időszaknak, amikor a képviselők elhallgattatására a házelnök, illetve a magyar Országgyűlés ilyen eszközt használt. Ezért tervben van az Országgyűlésről szóló törvény módosítása, amely jelenleg rendkívül magas, az EJEB előtt sem védhető összegekben határozza meg a minimálisan levonandó tiszteletdíj összegét.