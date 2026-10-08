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Forsthoffer Ágnes bejelentette: több millió forintot fizet vissza az Országgyűlés korábbi ellenzéki képviselőknek – Jakab Péternek egyedül majdnem 10 milliót

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Több millió forintot fizet vissza Kövér László korábbi házelnök ellenzéki képviselőkre kirótt büntetéséből az Országgyűlés – ezt jelentette be közösségi oldalán Forsthoffer Ágnes. Tordai Bence korábban 8,2, Jakab Péter pedig 9,6 millió forint büntetést kapott, a további perköltségeket elkerülve Magyarország azonban megtéríti az érintett képviselők levont tiszteletdíját.
Járdi Roland
2026.10.08, 19:34
Frissítve: 2026.10.08, 21:36
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"A Kövér László házelnök által fegyelmi jogkörben kiszabott döbbenetes mértékű tiszteletdíj levonások tekintetében az érintett képviselők által Magyarország ellen indított európai perek békés rendezése megtörtént. Az Emberi Jogok Európai Bírósága a mai napon közzétett határozataiban jóváhagyta a Tordai Bence vs. Magyarország, illetve Jakab Péter vs. Magyarország perek békés rendezését " írja közösségi oldalán Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke.

Forsthoffer Ágnes
Forsthoffer Ágnes bejelentette: több millió forintot vizet vissza az Országgyűlés korábbi ellenzéki képviselőknek – Jakab Péter egyedül majdnem 10 milliót kaphat Fotó: Illyés Tibor

Forsthoffer Ágnes bejelentette: több millió forintot fizet vissza az Országgyűlés korábbi ellenzéki képviselőknek – Jakab Péternek egyedül majdnem 10 milliót

Forsthoffer emlékeztet rá, hogy az Országgyűlés 2026.06.29-i ülésén jelentette be, hogy kezdeményezi a perek mielőbbi békés lezárását, tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának korábbi gyakorlatára is, mely hasonló helyzetben a felperes képviselő javára hozta meg döntését. 

A további perköltségeket elkerülve Magyarország megtéríti az érintett képviselők levont tiszteletdíját.

Tordai Bence 2021. március 1-jén mobiltelefonjával videózta, kérdezte, követte, próbálta megállítani Varga Mihály pénzügyminisztert, amelyért 8.233.440 Ft tiszteletdíj megvonást kapott. Jakab Péter 2021. május 17-i parlamenti felszólalásában a „ficsúrok” kifejezést használta, melynek okán 9.686.400 Ft „büntetést” szabott ki rá a házelnök.

Forsthoffer szerint a képviselők anyagi függetlensége az egyik biztosítéka annak, hogy munkájukat külső befolyástól és kiszolgáltatottságtól mentesen tudják ellátni. 

Ilyen mértékű tiszteletdíj elvonások veszélyeztetik egy képviselő megélhetését, és meglátásom szerint rendkívül túlzóak is

fogalmaz, hozzátéve, hogy a két per lezárása véget vetett annak az időszaknak, amikor a képviselők elhallgattatására a házelnök, illetve a magyar Országgyűlés ilyen eszközt használt. Ezért tervben van az Országgyűlésről szóló törvény módosítása, amely jelenleg rendkívül magas, az EJEB előtt sem védhető összegekben határozza meg a minimálisan levonandó tiszteletdíj összegét. 

Jakab Pétert korábban azért is büntették, mert egy zsák krumplit tett Orbán asztalára

Kövér László, az Országgyűlés elnöke többmilliós pénzbírsággal sújtotta Tordai Bencét és Jakab Pétert parlamenti akcióik miatt. Tordai Bence 2021-ben 8,2 millió forintos büntetést kapott, mert telefonjával felvételt készítve próbálta számon kérni Varga Mihály pénzügyminisztert, amit a házelnök a parlamenti munka akadályozásának minősített. 

Jakab Pétert több alkalommal is megbüntették, többek között 4,4 millió forintra, amiért egy zsák krumplit akart Orbán Viktor asztalára helyezni. Később pedig 9,6 milliós bírságot kapott, mert „ficsúrnak” nevezte a kormánypárti politikusokat. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága korábbi, hasonló ügyekben kimondta, hogy az aránytalan parlamenti büntetések sérthetik a képviselők véleménynyilvánítási szabadságát. Egy 2025-ös ítéletében a bíróság jogtalannak találta a 2018-as, úgynevezett rabszolgatörvény elleni tiltakozások miatt kiszabott bírságokat, mivel azok aránytalanok voltak, és az eljárás sem volt megfelelő. 

2026 júliusában Szabó Tímea is kedvező ítéletet kapott Strasbourgban: a bíróság szerint jogtalan volt a Fudan Egyetem elleni parlamenti tiltakozásáért kiszabott 10 millió forintos büntetés. Ugyanakkor a bíróság nem minden esetben adott igazat az ellenzéki képviselőknek, 2024-ben például egy másik ügyben jogszerűnek találta a parlamenti szankciókat

 

 

 


 


 

 

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