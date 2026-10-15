Felfüggesztették állásából a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjét, újabb fegyelmi eljárás indult ellene

Lajtár István, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes felfüggesztette ügyészi állásából Fürcht Pált, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) korábbi vezetőjét. A döntéssel egyidejűleg újabb fegyelmi eljárást is kezdeményezett ellene – közölte csütörtökön az MTI-vel a volt főügyész jogi képviseletét ellátó Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda.

A volt főügyész egy folyamatban lévő büntetőügy ügyészi intézkedéseiről hozott nyilvánosságra olyan információkat, amelyek a közvélemény számára nem ellenőrizhetők, és kizárólag az ő egyoldalú értelmezésén alapulnak. / Fotó: Legfőbb Ügyészség

A volt főügyész a közvélemény számára nem ellenőrizhető, egyoldalú értelmezésen alapuló információkat hozott nyilvánosságra

A júniusban lemondott főügyész felfüggesztését azzal indokolták, hogy Fürcht Pál egy folyamatban lévő büntetőügy ügyészi intézkedéseiről hozott nyilvánosságra olyan információkat, amelyek a közvélemény számára nem ellenőrizhetők, és kizárólag az ő egyoldalú értelmezésén alapulnak.

Az ügyvédi iroda által ismertetett indoklás szerint Fürcht Pál nyilatkozataiban egyértelműen arra utalt, hogy a Legfőbb Ügyészség a jogszabályi kötelezettségeivel és az etikai előírásokkal szembemenve akadályozza egy büntetőügy tényállásának teljes körű felderítését.

Ugyanakkor Lajtár István álláspontja szerint ezek a kijelentések súlyosan sértik az ügyészség szervezeti érdekeit és jó hírnevét.

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, Fürcht Pál szeptember végén Baka Andrásnak írt nyílt levelében súlyos vádakkal illette Orbán Viktort, ugyanis a volt miniszterelnököt nevezte meg az ukrán aranykonvoj elleni márciusi akció elrendelőjeként, és azt állítja, hogy a nyomozás során később megszabták, kiket nem hallgathatnak ki.

A levelet Horváth Lóránt ügyvéd hozta nyilvánosságra a volt főügyész kifejezett kérésére. A volt főügyész ebben minden korábbinál konkrétabb állításokat tett arról, hogyan indult az aranykonvoj-ügy, és meddig jutottak a nyomozók az akció hátterének feltárásában.

Fürcht Pál ezzel először kapcsolta közvetlenül Orbán Viktorhoz az akció elrendelését. Állítását nyilvánosan hozzáférhető bizonyítékkal egyelőre nem támasztotta alá.

A miniszterelnök politkialag motivált cselekményekkel vádolja Fürcht Pált

Magyar Péter miniszterelnök pedig október első harmadában ötkeretes büntetőügye kapcsán intézett éles kirohanást a volt főügyész ellen.