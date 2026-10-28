Ilyen egyszerűen nincs: Magyar Péter kommentben üzente meg Kubatov Gábornak, hogy meddig maradhat a Fradi élén – ez írta a miniszterelnök a négy évre megválasztott elnöknek

Újabb négy évre választották meg Kubatov Gábort a Ferencvárosi Torna Club (FTC) elnökének, miután a Fradi tisztújító közgyűlésén összeállt az egyesület új, kilencfős elnöksége. A döntés alapján Kubatov megbízatása a jelenlegi szabályok szerint 2030-ig szól, a Fradi vezetésének jövőjét ugyanakkor egy parlament előtt fekvő törvényjavaslat is befolyásolhatja.

Magyar Péter Kubatov Gábor Fradi-elnök megválasztása kapcsán kommentelt egy hírportál posztja alatt

Fotó: Kubatov Gábor / Facebook

A Fradi régi-új elnökének üzent Magyar Péter

A döntésről a Világgazdaság mellett más sajtóorgánumok is beszámoltak. Az Index.hu cikkét a hírportál a közösségi oldalán is megosztotta, a cikk címében pedig azt emelték ki, hogy Kubatovot újabb négy évre választották meg a klub elnökének. A poszthoz Magyar Péter miniszterelnök is hozzászólt, méghozzá mindössze két szóval:

pár hétre

A miniszterelnök azonban nem részletezte, mire utalt a kommentjével, így annak pontos jelentése egyelőre nem világos. A kommentet ugyanakkor érdemes lehet elhelyezni egy friss törvényjavaslati kontextusban, mert annak jelentése a kormány által benyújtott, a köznyelvben már „Lex Kubatovként” emlegetett sport-összeférhetetlenségi törvényjavaslat ismeretében válhat igazán érthetővé. A tervezet ugyanis megtiltaná, hogy aktív pártpolitikusok és meghatározott állami vezetők sportegyesületekben vezető tisztséget töltsenek be. Kubatov Gábor a Ferencváros elnöke mellett a Fidesz alelnöke és országgyűlési képviselő is, így a szabályozás közvetlenül érintené.

A javaslat értelmében miniszterek, államtitkárok, országgyűlési és európai parlamenti képviselők, valamint pártelnökök és pártalelnökök nem lehetnének sportegyesületek elnökei vagy elnökségi tagjai.

A tervezet a korábban megszerzett tisztségekre is kiterjedne, vagyis a szabályozás hatálybalépése után Kubatovnak választania kellene politikai tisztségei és a Fradi elnöki pozíciója között.

Amennyiben a parlament novemberben elfogadja a javaslatot, és az a terveknek megfelelően hatályba lép, a klubelnöknek akár heteken belül döntenie kellhet a folytatásról. Magyar Péter szeptemberben jelentette be a sportélet átláthatóbbá tételét célzó szigorítás tervét. A miniszterelnök kommentje alapján ezért valószínűsíthető, hogy a „pár hétre” megjegyzés a jogszabály várható következményeire utal, bár a kormányfő ezt a hozzászólásában nem fejtette ki részletesen.