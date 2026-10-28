Ilyen egyszerűen nincs: Magyar Péter kommentben üzente meg Kubatov Gábornak, hogy meddig maradhat a Fradi élén – ez írta a miniszterelnök a négy évre megválasztott elnöknek
Újabb négy évre választották meg Kubatov Gábort a Ferencvárosi Torna Club (FTC) elnökének, miután a Fradi tisztújító közgyűlésén összeállt az egyesület új, kilencfős elnöksége. A döntés alapján Kubatov megbízatása a jelenlegi szabályok szerint 2030-ig szól, a Fradi vezetésének jövőjét ugyanakkor egy parlament előtt fekvő törvényjavaslat is befolyásolhatja.
A Fradi régi-új elnökének üzent Magyar Péter
A döntésről a Világgazdaság mellett más sajtóorgánumok is beszámoltak. Az Index.hu cikkét a hírportál a közösségi oldalán is megosztotta, a cikk címében pedig azt emelték ki, hogy Kubatovot újabb négy évre választották meg a klub elnökének. A poszthoz Magyar Péter miniszterelnök is hozzászólt, méghozzá mindössze két szóval:
pár hétre
A miniszterelnök azonban nem részletezte, mire utalt a kommentjével, így annak pontos jelentése egyelőre nem világos. A kommentet ugyanakkor érdemes lehet elhelyezni egy friss törvényjavaslati kontextusban, mert annak jelentése a kormány által benyújtott, a köznyelvben már „Lex Kubatovként” emlegetett sport-összeférhetetlenségi törvényjavaslat ismeretében válhat igazán érthetővé. A tervezet ugyanis megtiltaná, hogy aktív pártpolitikusok és meghatározott állami vezetők sportegyesületekben vezető tisztséget töltsenek be. Kubatov Gábor a Ferencváros elnöke mellett a Fidesz alelnöke és országgyűlési képviselő is, így a szabályozás közvetlenül érintené.
A javaslat értelmében miniszterek, államtitkárok, országgyűlési és európai parlamenti képviselők, valamint pártelnökök és pártalelnökök nem lehetnének sportegyesületek elnökei vagy elnökségi tagjai.
A tervezet a korábban megszerzett tisztségekre is kiterjedne, vagyis a szabályozás hatálybalépése után Kubatovnak választania kellene politikai tisztségei és a Fradi elnöki pozíciója között.
Amennyiben a parlament novemberben elfogadja a javaslatot, és az a terveknek megfelelően hatályba lép, a klubelnöknek akár heteken belül döntenie kellhet a folytatásról. Magyar Péter szeptemberben jelentette be a sportélet átláthatóbbá tételét célzó szigorítás tervét. A miniszterelnök kommentje alapján ezért valószínűsíthető, hogy a „pár hétre” megjegyzés a jogszabály várható következményeire utal, bár a kormányfő ezt a hozzászólásában nem fejtette ki részletesen.
A Fradiváros-ügy is feszültséget okoz az FTC körül
A törvényjavaslat egybeesik a Ferencvárost érintő másik jelentős, a Fradiváros-projekt támogatásának elszámolása körül kialakult üggyel. Mint megírtuk, augusztus végén a Belügyminisztérium
- költségvetési csalás,
- hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt
tett feljelentést a beruházásra folyósított, csaknem 25 milliárd forint felhasználásával összefüggésben.
Az FTC korábban azt közölte, hogy a támogatást jogszerűen, a meghatározott céloknak megfelelően használta fel. A minisztérium azonban nem fogadta el a klub záróbeszámolóit, és elrendelte a támogatás kamatokkal növelt összegének visszafizetését.
Kubatov Gábor szeptember elején reagált a feljelentésre. A klubelnök elmondása szerint az FTC a sajtóból értesült a Belügyminisztérium lépéséről, amelyet „koncepciós eljárásnak” nevezett. Kubatov azt is kifogásolta, hogy a tárca nem fogadta el azt a beszámolója szerint legalább 15 ezer oldalnyi dokumentációt, amely a támogatás felhasználásának elszámolását tartalmazza.
Azt is kifogásolta, hogy a minisztérium nem fogadta el azt a közlése szerint legalább 15 ezer oldalnyi dokumentációt, amely a teljes összeg felhasználásának elszámolását tartalmazza.