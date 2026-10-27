Csattanós üzenet Magyar Péternek az Üllői útról: a Fradi kiállt Kubatov mellett, marad az elnök!

Újabb négy évre választották meg Kubatov Gábort a Ferencvárosi Torna Club elnökének, miután a tisztújító közgyűlésen összeállt az egyesület új, kilencfős elnöksége. A Fradi vezetésének jövőjét ugyanakkor egy parlament előtt fekvő törvényjavaslat is befolyásolhatja.

Kubatov Gábor újabb négy évig vezetheti a Fradit a közgyűlés döntése alapján/ Fotó: Kubatov Gábor / Facebook

Az egyesület tisztújító közgyűlésén megválasztották az új, kilencfős elnökséget, amely a klub szabályzata alapján 2030-ig tartó időszakra választotta meg vezetőjét.

Kubatov Gábor a Facebook-oldalán jelentette be az eredményt.

A Ferencváros elnöksége négyéves időszakra választott meg a klub elnökének! Köszönöm szépen a bizalmat!

– írta. A frissen megválasztott elnök a bejelentés előtt nem sokkal arról is beszámolt, hogy rekordmennyiségű szavazat érkezett be a tisztújítás során.

Az új elnökség kilenc tagja tíz jelölt közül került ki. A testületbe Kubatov Gábor mellett Rákosi Gyula, Kökény Beatrix, Bánki József, Sike András, Kucsera Gábor, Füredi Annamária, dr. Springer Miklós és Lipcsei Péter jutott be. Sas Sándor paralimpikon, aki eredetileg szerepelt a jelöltek között, visszalépett.

A közgyűlésen megválasztott elnökség első feladatai közé tartozott az elnök kijelölése. A döntéssel Kubatov Gábor folytathatja a munkát, amelyet 2011 óta végez a klub élén. Az új mandátum a Ferencváros belső szabályzata szerint négy évre szól.

Ostrom alatt szavazott a Fradi

A tisztújításra különös politikai környezetben került sor, miután Ruff Bálint múlt héten olyan törvényjavaslatot nyújtott be, amely megtiltaná, hogy politikusok sportklubok vezetésében vállaljanak szerepet. A kezdeményezés célja a politikai és sportvezetői tisztségek szétválasztása, valamint a sportegyesületek politikai befolyástól való függetlenítése. A tervezet elfogadása olyan fideszes politikusok sportvezetői pozícióját is érintené, mint Kubatov Gábor, az FTC elnöke, vagy Deutsch Tamás, az MTK Budapest elnöke.

A két politikus korábban már reagált a kezdeményezésre, és tiltakozott a tervezett szabályozás ellen. Álláspontjuk szerint a javaslat sértené a sportegyesületek önállóságát és a vezetők szabad megválasztásához való jogot.