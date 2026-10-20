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A francia zavargások árnyékában kifosztják a játékboltokat: a legértékesebb alkatrészeket szerelik ki számítógépekből

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A francia zavargások káoszát egyre több fosztogató használja ki üzletek kifosztására, és az elektronikai boltok különösen vonzó célponttá váltak. A párizsi Team Vitality központjában már a gamer PC-ket is szétszedték, hogy kiszedjék belőlük a RAM-modulokat, melyek ára az AI-boom és a globális memóriahiány miatt az elmúlt időszakban meredeken emelkedett.
Gergely Máté
2026.10.20, 19:52
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A francia zavargások egyik legaggasztóbb velejárója, ahogyan fosztogatók kihasználják kialakult káoszt. Párizsban és több más nagyvárosban üzleteket törnek fel és árut visznek el, az elektronikai boltok és gamer központok pedig különösen vonzó célponttá váltak. A hétvégén a Team Vitality vezető francia e-sport-klub párizsi V.Hive központját is kifosztották: betörték a kirakatokat, trófeákat és számítógépes eszközöket vittek el. A szervezet szerint személyi sérülés nem történt, az épület viszont egyelőre zárva marad.

A francia zavargások árnyékában kifosztják a játékboltokat: a legértékesebb alkatrészeket szerelik ki számítógépekből
A francia zavargások árnyékában kifosztják a játékboltokat: a legértékesebb alkatrészeket szerelik ki számítógépekből / Fotó: Hans Lucas via AFP

A közösségi médiában terjedő felvételek ennél is beszédesebbek. Az egyik videón fosztogatók az utcán felnyitott gamer PC-ket bontanak szét, és úgy tűnik, közvetlenül a memóriákat szedik ki a gépekből. Ez elsőre bizarr részletnek tűnhet, valójában azonban ezek a tökéletes zsákmányok: kis helyen nagy értéket képviselnek, könnyű elrejteni és elszállítani őket, ráadásul a másodlagos piacon is viszonylag egyszerűen értékesíthetők.

Brutálisan megdrágult a memória

A RAM-ok iránti érdeklődés mögött nagyon is kézzelfogható piaci folyamat áll. A globális memóriaipar az elmúlt másfél évben súlyos kínálati szűkösséggel küzd, miközben az MI-adatközpontok és szerverek kereslete óriási mennyiségű DRAM-ot és nagy sávszélességű HBM-memóriát szív fel. A gyártók ezért egyre több kapacitást tereltek a magasabb árrésű szerveres és HBM-termékek felé, a PC-khez és más fogyasztói eszközökhöz használt memória kínálata pedig beszűkült.

A TrendForce adatai szerint 

a hagyományos DRAM szerződéses ára 2026 első negyedévében 90–95 százalékkal emelkedhetett az előző negyedévhez képest, 

a második negyedévben pedig újabb 58–63 százalékos drágulást jeleztek. A harmadik negyedévben már lassult a tempó, de még mindig 13–18 százalékos, a negyedikben pedig 10–15 százalékos további emelkedést vártak. Ezek nem közvetlenül a bolti RAM-készletek árcédulái, hanem szerződéses memóriaárak, de jól mutatják, milyen mértékű nyomás alakult ki a teljes piacon.

A hiány ráadásul nem feltétlenül ér véget idén. A TrendForce arra számít, hogy 2027-ben is szűk marad a DRAM-kínálat, mert az MI-szerverek memóriaigénye tovább nő, miközben az új gyártókapacitások csak fokozatosan állnak munkába. Magyarán: az a hardver, amelyből néhány éve még bőséges volt a kínálat, mára jóval értékesebb árucikk lett.

Testével védte a játékboltot

Hogy milyen helyzet alakult ki a francia üzleteknél, azt jól mutatja a nizzai Micromania videójátékbolt esete is. Az üzlet egyik alkalmazottja, Pierre a saját testével próbálta elállni a bejáratot, amikor fosztogatók akartak betörni. A róla készült videón látható, hogy megtámadják és földre kerül, mégis újra feláll és tovább próbálja védeni a boltot. Más tüntetők végül a segítségére siettek.

Pierre később maga is arról beszélt, hogy az erőszakos emberek csak kis részét jelentették a tüntetőknek. A francia hatóságok és 

a helyszíni tudósítások szintén különbséget tesznek a nagyrészt békés demonstrálók, a politikailag motivált erőszakos csoportok és a káoszt kihasználó fosztogatók között.

A fosztogatások ettől még már komoly gazdasági károkat okoznak: országszerte üzletek ezrei sérültek meg vagy váltak rablások célpontjává, a nagy láncoktól a kisebb kereskedőkig sokan kénytelenek voltak bezárni vagy külön védelemről gondoskodni.

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fosztogatás
Franciaország
Párizs
tüntetők
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