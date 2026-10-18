Francia zavargások: országszerte elszabadult a pokol, felgyújtottak egy városházát, Macron válságtanácskozást tart a példátlan pusztítás után - "kudarcot vallott az állam"
A francia kormány vasárnap válságtanácskozást tartott, miután az elmúlt évek egyik legsúlyosabb zavargáshulláma söpört végig az országon. A francia zavargások során középületeket gyújtottak fel, üzletek százait rongálták meg és fosztották ki, miközben országszerte több mint kétezer embert vettek őrizetbe.
A politikai bal- és jobboldal képviselői egyaránt Laurent Nuñez belügyminiszter lemondását követelik, miután a kormányt láthatóan váratlanul érte az erőszak mértéke. A rendbontók állami épületeket rohantak meg és gyújtottak fel, buszmegállókat törtek össze, utakat torlaszoltak el, valamint üzletekbe törtek be, amelyeket kifosztottak és megrongáltak.
Emmanuel Macron francia elnök vasárnap este 20 órakor rendkívüli televíziós beszédet intéz a nemzethez – jelentette be az Élysée-palota. Az államfő már szombaton határozottan elítélte az országot megrázó erőszakos zavargásokat. Közösségi oldalán kijelentette, hogy a Francia Köztársaságban nincs helye az erőszaknak, a középületeket megtámadó, üzleteket kifosztó és rongáló személyeket pedig bíróság elé állítják és megbüntetik.
Békés tüntetésekkel kezdődött, majd elszabadult az erőszak a francia zavargások során
A rendőrségnek és a hatóságoknak szombaton többféle kihívással kellett szembenézniük. Először több tízezer békés tüntető vonult utcára Franciaország nagyvárosaiban, köztük Párizsban. A demonstrálók az iskolások követeléseit támogatták, akik több tanárt és a leromlott állapotú iskolaépületek felújítását sürgették.
- A felvonulásokat négy héten át tartó utcai tiltakozások és iskolai útlezárások előzték meg.
- A demonstrációkon szülők, tanárok, nagyszülők, diákok és dolgozók is részt vettek, akik a magas megélhetési költségek miatt is tiltakoztak.
A résztvevők olyan transzparenseket vittek magukkal, amelyek szerint a kormány nem hallgatja meg őket. Emellett több pénzt követeltek a közszolgáltatásokra.
A békés megmozdulásoktól elkülönülve azonban más csoportok is megjelentek az utcákon, és ez váratlanul érte a a hatóságokat. Párizsban, Bordeaux-ban, Nizzában és Marseille-ben gyújtogatások történtek, utcai barikádokat emeltek, és összecsapások törtek ki a rendőrökkel.
Maszkos fosztogatók lepték el Párizs utcáit
Végül maszkot viselő fosztogatók is kihasználták azt, amit a francia sajtó az utcákon uralkodó „káoszként” jellemzett. Betörték az üzletek kirakatait, és különféle árucikkeket vittek magukkal. Párizsban fosztogatók csoportjait látták, akik közül néhányan gyermekkorúnak tűntek. Az éjszaka folyamán ruhákkal és cipősdobozokkal a kezükben rohantak végig az utcákon, miután maszkos felnőtt férfiak betörték az üzletek kirakatait.
A francia fővárosban a rendőrség közlése szerint rekordszámú, 855 embert vettek őrizetbe.
Vasárnap az utcákat kerékpárokból, szemetesekből és más tárgyakból emelt, kiégett barikádok maradványai borították. Több utcában betört kirakatok és felgyújtott autók roncsai jelezték az előző napi pusztítást. Lamia El Aaraje, Párizs szocialista főpolgármester-helyettese szerint a főváros olyan mértékű erőszakot élt át, amilyenre korábban nem volt példa.
Azt hiszem, olyan szintű erőszakot tapasztaltunk, amilyet még soha nem láttunk
Felgyújtották a 19. századi városházát, halálosan megfenyegették az alkalmazottakat
A közép-franciaországi Limoges városában felgyújtották a 19. században épült városházát. Guillaume Guérin polgármester szerint az épületet megrohamozó emberek nem olyan tüntetők voltak, akik valamilyen ügyért állnak ki, hanem „háborúra szerveződött emberek”. Elmondása szerint a városházát megtámadó és felgyújtó személyek azzal fenyegették meg az épület egyik gondnokát, hogy megölik, a választott tisztségviselőknek pedig azt mondták, hogy „égni fognak”. A polgármester szerint
az állam kudarcot vallott a válság kezelésében.
„Délután fél négy körül az önkormányzati rendőrségünk, bár jelentős létszámban volt jelen, már nem tudta feltartóztatni a zavargók erőszakos támadásait, mert elfogyott a lőszerük” – mondta Guérin.
Marseille-ben a városházát és egy rendőrőrsöt is megrohamoztak
Marseille-ben maszkos csoportok rohanták meg a városházát és egy rendőrőrsöt. A város szocialista polgármestere, Benoît Payan a BFMTV francia hírcsatornának nyilatkozva megdöbbenésének adott hangot. „Nincsenek szavaim… Soha nem gondoltam volna, hogy valaha ilyesmit kell átélnem” – mondta.
Zavargók és fosztogatók hordái támadtak közös állami épületeinkre, mindenféle valódi követelés nélkül, kizárólag azzal a céllal, hogy tönkretegyék azoknak a követeléseit, akik jogszerűen tüntettek
– fogalmazott.
Payan szerint a rendőrség által alkalmazott taktikával kapcsolatban is kérdéseket kell feltenni, különösen azért, mert más városokban, például Lille-ben is támadások érték a városházák épületeit. A francia kormányra így egyre nagyobb nyomás nehezedik, miközben a politikai vezetésnek nemcsak a zavargások következményeivel, hanem a rendfenntartás hatékonyságát érintő súlyos bírálatokkal is szembe kell néznie.