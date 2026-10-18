Francia zavargások: országszerte elszabadult a pokol, felgyújtottak egy városházát, Macron válságtanácskozást tart a példátlan pusztítás után - "kudarcot vallott az állam"

A francia kormány vasárnap válságtanácskozást tartott, miután az elmúlt évek egyik legsúlyosabb zavargáshulláma söpört végig az országon. A francia zavargások során középületeket gyújtottak fel, üzletek százait rongálták meg és fosztották ki, miközben országszerte több mint kétezer embert vettek őrizetbe.

Francia zavargások: "kudarcot vallott az álam" - Macron rendkívüli válságértekezletet hívott össze / Fotó: AFP

A politikai bal- és jobboldal képviselői egyaránt Laurent Nuñez belügyminiszter lemondását követelik, miután a kormányt láthatóan váratlanul érte az erőszak mértéke. A rendbontók állami épületeket rohantak meg és gyújtottak fel, buszmegállókat törtek össze, utakat torlaszoltak el, valamint üzletekbe törtek be, amelyeket kifosztottak és megrongáltak.

Emmanuel Macron francia elnök vasárnap este 20 órakor rendkívüli televíziós beszédet intéz a nemzethez – jelentette be az Élysée-palota. Az államfő már szombaton határozottan elítélte az országot megrázó erőszakos zavargásokat. Közösségi oldalán kijelentette, hogy a Francia Köztársaságban nincs helye az erőszaknak, a középületeket megtámadó, üzleteket kifosztó és rongáló személyeket pedig bíróság elé állítják és megbüntetik.

Békés tüntetésekkel kezdődött, majd elszabadult az erőszak a francia zavargások során

A rendőrségnek és a hatóságoknak szombaton többféle kihívással kellett szembenézniük. Először több tízezer békés tüntető vonult utcára Franciaország nagyvárosaiban, köztük Párizsban. A demonstrálók az iskolások követeléseit támogatták, akik több tanárt és a leromlott állapotú iskolaépületek felújítását sürgették.

A felvonulásokat négy héten át tartó utcai tiltakozások és iskolai útlezárások előzték meg.

A demonstrációkon szülők, tanárok, nagyszülők, diákok és dolgozók is részt vettek, akik a magas megélhetési költségek miatt is tiltakoztak.

A résztvevők olyan transzparenseket vittek magukkal, amelyek szerint a kormány nem hallgatja meg őket. Emellett több pénzt követeltek a közszolgáltatásokra.

A békés megmozdulásoktól elkülönülve azonban más csoportok is megjelentek az utcákon, és ez váratlanul érte a a hatóságokat. Párizsban, Bordeaux-ban, Nizzában és Marseille-ben gyújtogatások történtek, utcai barikádokat emeltek, és összecsapások törtek ki a rendőrökkel.