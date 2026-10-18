Pokoli állapotok Franciaországban: Magyar Péter megszólalt, kemény üzenetet küldött – de máris szétszedték a szavait

Elszabadult a pokol Franciaországban: a rossz oktatási körülmények miatt néhány szeptember közepén indult megmozdulások országossá bővültek és kiterjedt a rossz megélhetési körülmények elleni tiltakozással is, a tüntetések azonban sok városban rombolásba, vandalizmusba csaptak át. Az iskolai blokádokkal tiltakozó diákcsoportok arra kérték támogatóikat, hogy csatlakozzanak hozzájuk.

Sok helyen rombolásba váltottak a franciaországi tüntetések/AFP

A szombat esti megmozdulások nyomán Laurent Nuñez francia belügyminiszter közölte, hogy országszerte mintegy 400 embert tartóztattak le. A rendőrök több helyszínen vízágyút és könnygázt is bevetettek a rongálók ellen. A megmozdulásokat ugyanis erőszakos összecsapások, tüzek és fosztogatások kísérték. A tüntetéseken több százezer ember vonult fel.

Nuñez elmondta, hogy 110 tüntetésen mintegy 550 000 ember vett részt országszerte. A szervezők, köztük a CGT szakszervezet és diákszervezetek, elmondták mintegy 800 000 tüntetőről számoltak be. A CGT, Franciaország egyik legnagyobb szakszervezete, szintén támogatta a tüntetéseket.

Magasabb béreket és nyugdíjakat,

alacsonyabb árakat,

valamint az emberek igényeit kielégítő közszolgáltatások védelmét követelte.

A szélsőbaloldali elnökjelölt, Jean-Luc Mélenchon, aki a középiskolás diákok mozgalmát támogatta, szintén részt vett a szombati párizsi tüntetésen.

A miniszter a bajkeverőket „rendkívül erőszakos, radikális szélsőbaloldali csoportokként” jellemezte, akik szerinte keresték az összeütközéseket a rendőrséggel. Középületeket, köztük városházákat és helyi önkormányzati hivatalokat vettek célba. Elmondása szerint ezekhez a csoportokhoz csatlakoztak olyan elkövetők is, akik hajlandóak voltak üzleteket kifosztani. A letartóztatottak többsége felnőtt.

Párizsban a rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be, hogy visszaszorítsa azokat az embereket, akik kapucnit és maszkot viseltek, és tűzijátékokat, térköveket és egyéb tárgyakat dobáltak a rendőrökre a Párizs belvárosától északkeletre fekvő Place de la République-on.

A párizsi rendőrség 855 letartóztatásról számolt be a tüntetések során történt erőszakos összecsapások és fosztogatások után.

„Nincs helye az erőszaknak a köztársaságunkban” – mondta Emmanuel Macron francia elnök az X-en „Azokat, akik megrongálták az ingatlanokat, megtámadták a kormányhivatalokat és az üzleteket, sőt, kifosztották a városházáinkat, bíróság elé állítjuk és megbüntetjük.”