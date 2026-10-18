Pokoli állapotok Franciaországban: Magyar Péter megszólalt, kemény üzenetet küldött – de máris szétszedték a szavait
Elszabadult a pokol Franciaországban: a rossz oktatási körülmények miatt néhány szeptember közepén indult megmozdulások országossá bővültek és kiterjedt a rossz megélhetési körülmények elleni tiltakozással is, a tüntetések azonban sok városban rombolásba, vandalizmusba csaptak át. Az iskolai blokádokkal tiltakozó diákcsoportok arra kérték támogatóikat, hogy csatlakozzanak hozzájuk.
A szombat esti megmozdulások nyomán Laurent Nuñez francia belügyminiszter közölte, hogy országszerte mintegy 400 embert tartóztattak le. A rendőrök több helyszínen vízágyút és könnygázt is bevetettek a rongálók ellen. A megmozdulásokat ugyanis erőszakos összecsapások, tüzek és fosztogatások kísérték. A tüntetéseken több százezer ember vonult fel.
Nuñez elmondta, hogy 110 tüntetésen mintegy 550 000 ember vett részt országszerte. A szervezők, köztük a CGT szakszervezet és diákszervezetek, elmondták mintegy 800 000 tüntetőről számoltak be. A CGT, Franciaország egyik legnagyobb szakszervezete, szintén támogatta a tüntetéseket.
- Magasabb béreket és nyugdíjakat,
- alacsonyabb árakat,
- valamint az emberek igényeit kielégítő közszolgáltatások védelmét követelte.
A szélsőbaloldali elnökjelölt, Jean-Luc Mélenchon, aki a középiskolás diákok mozgalmát támogatta, szintén részt vett a szombati párizsi tüntetésen.
A miniszter a bajkeverőket „rendkívül erőszakos, radikális szélsőbaloldali csoportokként” jellemezte, akik szerinte keresték az összeütközéseket a rendőrséggel. Középületeket, köztük városházákat és helyi önkormányzati hivatalokat vettek célba. Elmondása szerint ezekhez a csoportokhoz csatlakoztak olyan elkövetők is, akik hajlandóak voltak üzleteket kifosztani. A letartóztatottak többsége felnőtt.
Párizsban a rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be, hogy visszaszorítsa azokat az embereket, akik kapucnit és maszkot viseltek, és tűzijátékokat, térköveket és egyéb tárgyakat dobáltak a rendőrökre a Párizs belvárosától északkeletre fekvő Place de la République-on.
A párizsi rendőrség 855 letartóztatásról számolt be a tüntetések során történt erőszakos összecsapások és fosztogatások után.
„Nincs helye az erőszaknak a köztársaságunkban” – mondta Emmanuel Macron francia elnök az X-en „Azokat, akik megrongálták az ingatlanokat, megtámadták a kormányhivatalokat és az üzleteket, sőt, kifosztották a városházáinkat, bíróság elé állítjuk és megbüntetjük.”
Nuñez arról is beszámolt, hogy maszkos csoportok erőszakos cselekményeket követtek el helyi önkormányzati épületek ellen Bordeaux-ban, megkíséreltek betörni Lille és Calais városházáiba, valamint egy brest-i rendőrőrsre. Erőszak tört ki többek között Rennes-ben, Toulouse-ban, Montpellier-ben és Grenoble-ban is.
Limoges-ban, egy közepes méretű közép-franciaországi városban felgyújtották a városházát. A lángok szombat este még mindig tomboltak.
Magyar Péter migrációról és határvédelemről posztolt a franciaországi események kapcsán
Az eseményekre reagálva Magyar Péter miniszterelnök a következőket tette közzé Facebook-bejegyzésében:
"Megdöbbentő videók és képek érkeznek Franciaországból. Történelmi épületek semmisültek meg, több száz rendőr megsérült és óriási anyagi kár keletkezett az utóbbi napokban egyre fokozódó vandalizmusban és erőszakban.
Ezen értelmetlen rombolást és igazolhatalan erőszakot látva, talán már mindenki számára érthető, hogy Magyarország miért képviseli a lehető legszigorúbb fellépést a migráció kapcsán, és miért nem fogunk semmilyen nyomásra lazítani a külső határaink védelmén és a bevándorlási politikánkon.
Örülök, hogy a mostani uniós csúcson egyértelművé vált, hogy Európa döntő többsége felébredt, és szakítani akar a korábbi megengedő politikával. Reméljük még nem későn.
Legyen mindenki számára világos: a békés és jogszerű tüntetés valamint a vandalizmus és erőszak teljesen más dolog. Az első alapjog, a második pedig súlyos bűncselekmény.
Az az Európa, amelyet mindannyian szeretünk, ma óriási bajban van. A mi feladatunk is, hogy segítsük megőrizni a gyerekeinknek és az unokáinknak az öreg kontinenst a világ legszerethetőbb helyének.
Európa számíthat Magyarországra. Teljes szolidaritásomat fejezem ki a francia nemzettel".
Miről szólt a miniszterelnöki bejegyzés?
A határvédelem fontos. De a jó kormányzást nem helyettesíti
- ezt már Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő írta a miniszterelnök bejegyzése kapcsán. Szerinte a miniszterelnök téved, mert Franciaország problémája sokkal nagyobb, mint a migráció. A francia válságot elsősorban a migrációval magyarázni súlyos leegyszerűsítés. Ráadásul veszélyes is, mert éppen a legfontosabb tanulságokat takarja el előlünk.
Franciaország ugyanis egy több évtizede halmozódó társadalmi és politikai válsággal küzd, amelynek Tarjányi Péter szerint három alapvető oka van.
- Az első a politika negyvenéves halogatása, vagyis az, hogy az egymást váltó francia kormányok a lakhatási gondokat, az oktatás egyenlőtlenségeit és a társadalom gazdasági szétszakadását többnyire csak annyira kezelték, amennyire azt a pillanatnyi politikai helyzet megkövetelte.
- A második a radikalizáció félrekezelése. Ennek az áll a hátterében, hogy a szélsőséges iszlamista nézeteket vallók között sokan már második, harmadik vagy akár negyedik generációs francia állampolgárok. Őket nem lehet határvédelemmel megállítani. A francia állam hosszú ideig nem lépett fel kellő következetességgel a szélsőséges vallási tanítók és hálózatok ellen, miközben a társadalmi beilleszkedés problémáit sem tudta megfelelően kezelni.
- A harmadik a politikai érdek és az állam feladatai közötti ellentmondás - Tarjányi Péter ezt tartja a három ok közül a legfontosabbnak.
Mint írja, a francia politikai vezetés nem mindig határozta meg világosan, mit vár el a bevándorlók beilleszkedésétől, és az állami intézmények sem kaptak minden esetben megfelelő eszközöket a szabályok betartatásához. A kilencvenes és kétezres években ráadásul a bevándorlás kérdése egyre inkább választási érdekké vált.
A politikusok sokszor féltek olyan konfliktusokat vállalni, amelyek szavazatvesztéssel járhattak. Így a rövid távú politikai érdek nemegyszer fontosabb lett a hosszú távú társadalmi biztonságnál.
Szerinte pontosan erről nem beszél Magyar Péter.
Ugyanis a szigorú bevándorláspolitika szükséges lehet, de önmagában nem oldja meg az oktatás, a lakhatás, a társadalmi leszakadás vagy a belső radikalizáció problémáit. Mert egy országot nemcsak kívülről lehet veszélybe sodorni. Belülről is, rossz döntésekkel és elmulasztott intézkedésekkel.