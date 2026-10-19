Pánikban Macron: Párizsban és több francia nagyvárosban is kijárási tilalmat rendeltek el a hétvégi zavargások után
A hétvégi franciaországi tüntetések után több városban éjszakai kijárási tilalom lép életbe, miután a demonstrációk erőszakos összecsapásokba és fosztogatásokba fordultak. A hatóságok közlése szerint a hétvége során mintegy 2400 embert vettek őrizetbe, a kormány pedig a rendőri jelenlét növelésével készül a folytatásra.
Pánikban Macron: Párizsban és több francia nagyvárosban is kijárási tilalmat rendeltek el a hétvégi zavargások után
Hétfőn és kedden éjszaka is kijárási tilalom lép életbe több észak-franciaországi városban, miután a hétvégi, megélhetési költségek elleni tüntetések erőszakos zavargásokba torkolltak.
Sébastien Lecornu miniszterelnök utasította a területi hatóságokat, hogy helyi, részleges korlátozásokkal akadályozzák meg az újabb fosztogatásokat és rendbontásokat.
A kijárási tilalom este nyolc órától reggel hat óráig tart majd négy észak-franciaországi városban, köztük Lille-ben. A kormány nem országos korlátozást vezet be, hanem a legsúlyosabban érintett területeken próbálja megfékezni az erőszakot.
Párizsban este 11 órától reggel 6 óráig kijárási tilalom lesz érvényben a város Place de la République és a Les Halles bevásárlónegyed környéki részein. A párizsi hatóságok külön határozatot is kiadtak, amely este 8 órától betiltja a tüntetéseket és a nyilvános összejöveteleket bizonyos övezetekben.
A korlátozások azonban nem csak a francia fővárosra vonatkoznak. Marseille-ben a hatóságok betiltottak minden nyilvános összejövetelt és tüntetést a város egész területén dél és este 8 óra között, míg Coulaines-ben éjszakai kijárási tilalmat hirdettek a kiskorúak számára.
Valóságos csoda, hogy senki nem halt meg a zavargásokban
Lecornu hétfőn, a kormány válságkezelő egyeztetése után jelentette be az intézkedéseket. „Szombaton, a szélsőséges erőszak és a jelentős anyagi károk ellenére senki sem halt meg, ami maga a csoda” – mondta a miniszterelnök. Egyúttal kiállt azok mellett a rendőrök mellett, akik a zavargó csoportokkal szemben léptek fel.
A feszültség vasárnap este sem csillapodott. Párizsban, Lyonban és Marseille-ben ismét utcára vonultak csoportok, kukákat, kerékpárokat és más tárgyakat gyújtottak fel, miközben üzleteket fosztogattak.
A hatóságok közlése szerint a hétvégi tüntetésekkel összefüggésben mintegy 2400 embert vettek őrizetbe Franciaország-szerte.
Laurent Nuñez belügyminiszter hétfőn elismerte, hogy egyes városokban a rendőrség elveszítette az ellenőrzést a helyzet felett. Bejelentette, hogy már hétfő estétől újabb intézkedéseket vezetnek be a fosztogatók és a rongálók megfékezésére. A hétvégére ezért tovább növelik a rendőrök és a csendőrök számát is.
Emmanuel Macron elnök elutasította azonban Nuñez lemondását, amelyet a hétvégi események után ajánlott fel. Az Élysée-palota közleménye szerint a belügyminiszter hivatalban maradására azért van szükség, hogy a jelenlegi helyzetben biztosított legyen a biztonsági erők irányításának folytonossága. Macron egyúttal arra utasította a tárcavezetőt, hogy tárja fel a tervezési és hírszerzési hibákat, amelyek hozzájárulhattak az erőszak kialakulásához, és dolgozzon ki új rendőri fellépési módszereket.
A francia kormány számára így egyszerre jelent kihívást a közrend helyreállítása és a tüntetések mögött meghúzódó társadalmi elégedetlenség kezelése. Az új korlátozások célja az újabb erőszak megakadályozása, miközben a hatóságoknak a következő napokban is fenn kell tartaniuk a fokozott készültséget.
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