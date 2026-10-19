A hétvégi franciaországi tüntetések után több városban éjszakai kijárási tilalom lép életbe, miután a demonstrációk erőszakos összecsapásokba és fosztogatásokba fordultak. A hatóságok közlése szerint a hétvége során mintegy 2400 embert vettek őrizetbe, a kormány pedig a rendőri jelenlét növelésével készül a folytatásra.

Kijárási tilalommal válaszolt Maron a hétvégi zavargásokra, amelyek során több francia nagyvárosban is üzleteket fosztogattak és tüzeket gyújtottak / Fotó: Hans Lucas via AFP

Pánikban Macron: Párizsban és több francia nagyvárosban is kijárási tilalmat rendeltek el a hétvégi zavargások után

Hétfőn és kedden éjszaka is kijárási tilalom lép életbe több észak-franciaországi városban, miután a hétvégi, megélhetési költségek elleni tüntetések erőszakos zavargásokba torkolltak.

Sébastien Lecornu miniszterelnök utasította a területi hatóságokat, hogy helyi, részleges korlátozásokkal akadályozzák meg az újabb fosztogatásokat és rendbontásokat.

A kijárási tilalom este nyolc órától reggel hat óráig tart majd négy észak-franciaországi városban, köztük Lille-ben. A kormány nem országos korlátozást vezet be, hanem a legsúlyosabban érintett területeken próbálja megfékezni az erőszakot.

Párizsban este 11 órától reggel 6 óráig kijárási tilalom lesz érvényben a város Place de la République és a Les Halles bevásárlónegyed környéki részein. A párizsi hatóságok külön határozatot is kiadtak, amely este 8 órától betiltja a tüntetéseket és a nyilvános összejöveteleket bizonyos övezetekben.

A korlátozások azonban nem csak a francia fővárosra vonatkoznak. Marseille-ben a hatóságok betiltottak minden nyilvános összejövetelt és tüntetést a város egész területén dél és este 8 óra között, míg Coulaines-ben éjszakai kijárási tilalmat hirdettek a kiskorúak számára.

Valóságos csoda, hogy senki nem halt meg a zavargásokban

Lecornu hétfőn, a kormány válságkezelő egyeztetése után jelentette be az intézkedéseket. „Szombaton, a szélsőséges erőszak és a jelentős anyagi károk ellenére senki sem halt meg, ami maga a csoda” – mondta a miniszterelnök. Egyúttal kiállt azok mellett a rendőrök mellett, akik a zavargó csoportokkal szemben léptek fel.

A feszültség vasárnap este sem csillapodott. Párizsban, Lyonban és Marseille-ben ismét utcára vonultak csoportok, kukákat, kerékpárokat és más tárgyakat gyújtottak fel, miközben üzleteket fosztogattak.