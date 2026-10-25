Meglepő fordulat: kitoloncolási ügynökséggé alakítaná az EU a Frontexet, de már most pénzhiánnyal küzd – milliárdokon megy a vita Brüsszelben

Alapjaiban alakítaná át az Európai Unió határvédelmi ügynökségének működését az Európai Bizottság: a Frontex a jövőben a kitoloncolások központi szervezőjévé válhatna. Brüsszel jelentősen növelné a visszaküldött illegális bevándorlók számát, ehhez azonban több emberre és jóval nagyobb költségvetésre lenne szükség. Csakhogy a tagállamok máris vitatják a finanszírozást, miközben a Frontex egyik jelenlegi programjából már elfogyott a pénz.

Kitoloncolási ügynökséggé alakítaná az EU a Frontexet, de már most pénzhiánnyal küzd – milliárdokon megy a vita Brüsszelben / Fotó: Bartolomiej Pietrzyk

Az Európai Unió központi kitoloncolási ügynökségévé alakítaná a Frontexet az Európai Bizottság. Magnus Brunner migrációs biztos szerint a jelenlegi rendszer nem elég hatékony, ezért az uniós határvédelmi szervezetnek a jövőben jóval nagyobb szerepet kellene vállalnia az EU-ban jogszerű tartózkodási engedéllyel nem rendelkező emberek visszaküldésében.

Akinek nincs joga az EU-ban maradni, annak ténylegesen el is kell hagynia az uniót

– jelentette ki Brunner a Welt am Sonntagnak. A biztos október 27-én, kedden ismerteti az átalakításról szóló jogalkotási javaslatot. Ennek egyik központi eleme egy kitoloncolási koordinációs központ létrehozása lenne, amelynek működtetésében a Frontex meghatározó szerepet kapna.

Több tízezer embert küldtek vissza, de Brüsszel ennél többet akar

A Frontex már jelenleg is részt vesz a kitoloncolások és az önkéntes hazatérések megszervezésében. Tavaly csaknem 63 500 ember visszatérését támogatta, 2026 első hat hónapjában pedig további 33 ezret. A Welt által ismertetett európai bizottsági adatok szerint az illegálisan az EU-ban tartózkodók visszaküldési aránya 30 százalék fölé emelkedett, szemben az egy évvel korábbi, nagyjából 20 százalékos értékkel. Brüsszel azonban ezt tovább növelné.

Az átalakítás részeként a következő évtől akár tízezer fős állandó határvédelmi állomány válhat teljesen bevethetővé. Emellett gyorsreagálású egységeket is létrehoznának, amelyek rendkívüli migrációs nyomás esetén 48 órán belül a helyszínre érkezhetnének.

Tizenkétmilliárd eurót kérnének, de csak a felét adnák

A jelentős hatáskörbővítés legnagyobb akadálya a finanszírozás lehet. Az Európai Bizottság a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetésben mintegy 12 milliárd eurót különítene el a Frontex számára, vagyis megduplázná a szervezet rendelkezésére álló forrásokat. Csakhogy az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő Írország kompromisszumos költségvetési javaslata a Welt szerint ezt az összeget a felére csökkentené.