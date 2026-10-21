Több, a Schadl–Völner-üggyel kapcsolatos politikai állítást is cáfolt Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője. Az Országgyűlés vizsgálóbizottsága előtt kijelentette, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter nem tudott a végrehajtói visszaélésekről, Rogán Antal és munkatársai pedig nem jártak be az ügyészségre iratokat eltüntetni. A volt főügyész ugyanakkor súlyos állítást is tett: szerinte korábban politikai nyomás nehezedett a Völner-ügyben eljáró hatóságokra, hogy állítsák le a vizsgálatot.

Cáfolta Magyar Péter szinte összes állítását Fürcht Pál: Varga Judit nem tudott a Völner-ügyről, Rogánék nem jártak be az ügyészségre a volt főügyész szerint / Fotó: Legfőbb Ügyészség

Fürcht Pált szerdán hallgatta meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) korábbi vezetője több olyan kérdésre is válaszolt, amelyek az elmúlt években komoly politikai vitákat váltottak ki, és amelyek miatt Magyar Péter miniszterelnök korábban élesen bírálta őt.

A volt főügyész szerint az ügyészség már 2007-2008 környékén értesült a végrehajtói karban tapasztalható visszaélésekről. Akkoriban többek között ingatlanárverések manipulálásáról, egymással rivalizáló végrehajtói csoportokról és bíróságokra gyakorolt nyomásról szereztek információkat. Fürcht szerint amikor évekkel később megkezdődött a Schadl–Völner-ügy feltárása, a nyomozók számos hasonló jelenséggel találkoztak.

Varga Judit nem tudott a visszaélésekről

A meghallgatás egyik legfontosabb kijelentése Varga Judit korábbi igazságügyi miniszterre vonatkozott: Fürcht Pál elmondása szerint a nyomozás során arra jutottak, hogy Varga Judit nem tudott a végrehajtói karban zajló visszaélésekről, mivel az érintett szakterület irányítását teljes egészében másra bízta. Ez azért fontos, mert Völner Pál az Igazságügyi Minisztérium államtitkáraként dolgozott, és a végrehajtói kar ügyeivel is foglalkozott.

A volt főügyész a Rogán Antal környezetével kapcsolatos egyik legsúlyosabb állítást is visszautasította. Magyar Péter korábban kifogásolta, hogy a Schadl–Völner-ügy nyomozati anyagának egyes, Rogán környezetét érintő részeit külön eljárásokba helyezték át, amelyek közül több végül vádemelés nélkül zárult le.