Rendkívüli: tűzvész pusztított a Garda-tó egyik kedvelt kempingjében, magyar turisták is járnak ide – gázpalackok is felrobbantak, 24 embert kórházba vittek
Legalább 24 embert kellett kórházba szállítani egy vasárnap reggel kitört tűz miatt a Garda-tó partján fekvő Peschiera del Garda egyik nagy kempingjéből. Olasz sajtóbeszámolók szerint az egyik sérült kritikus állapotban van, hét ember pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett.
A Garda-tó egyik népszerű kempingjében keletkezett tűz
A tűz röviddel reggel 6 óra után, még sötétben ütött ki a Bella Italia nevű kempingben. A helyszínre a tűzoltók mellett számos mentőautó is érkezett. A lángok terjedésének megakadályozását többek között az nehezítette, hogy gázpalackok is felrobbantak.
A tűz időközben ellenőrzés alá került, a hatóságok azonban egyelőre nem közöltek részleteket a keletkezésének okáról. A sérültek személyazonosságáról sem adtak ki információt, így egyelőre az sem ismert, van-e magyar érintettje a súlyos eseménynek.
Mintegy húsz épületet, szerkezetet pusztítottak el a lángok
A Bella Italia a Garda-tó egyik jelentős turisztikai létesítménye. Ötcsillagos kempingként hirdetik, elsősorban családok számára, és a hagyományos lakóautó-, lakókocsi- és sátorhelyek mellett apartmanok is rendelkezésre állnak.
A beszámolók szerint mintegy húsz különböző építmény vagy egyéb szerkezet semmisült meg a tűzben.
A mostani eset azért is figyelemre méltó, mert augusztusban már történt tűzeset a Garda-tó térségében, vagyis a nyári turisztikai szezonban nem ez az első alkalom, hogy komolyabb tűz okoz problémát a környéken.
Több tízmillió turista fordul meg a Garda-tónál
A Garda-tó Olaszország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja, amely évente több tízmillió látogatót vonz. A hatalmas turistaforgalom
- jelentős gazdasági bevételt generál a környező településeknek, ugyanakkor
- komoly terhet is ró az infrastruktúrára.
A tóparti települések, köztük Sirmione és Limone sul Garda, az elmúlt időszakban egyre inkább a tömegturizmus kezelésével foglalkoznak.
A nagy látogatószám miatt egyes helyeken felmerült a látogatási díjak, a foglalási rendszerek és a közterületi korlátozások alkalmazása is.
A térség turizmusában különösen fontos szerepet töltenek be a külföldiek. A német nyelvterületről érkező turisták meghatározó célcsoportnak számítanak, a Brescia felőli partvidéken például a vendégek jelentős része Németországból érkezik.
A magyar turisták is kedvelik a Garda-tavat
A Garda-tó a magyarok körében is kedvelt úti cél. A tó környéke egyszerre kínál aktív kikapcsolódást, családi programokat és prémium turisztikai lehetőségeket, így többféle magyar utazói réteg számára is vonzó.
Az északi rész, különösen Riva del Garda környéke az aktív turizmus kedvelőinek fontos célpontja: a szörfözés, a vitorlázás, a kerékpározás és a sziklamászás miatt is sokan keresik fel. A déli part ezzel szemben a családos turisták számára lehet különösen vonzó a strandok, a borvidékek és a Gardaland vidámpark miatt.
A Garda-tó az elmúlt években a tehetősebb magyarok körében ingatlanpiaci szempontból is felértékelődött.
A térséget gyakran hasonlítják a Balaton prémium övezeteihez, miközben a magas hazai ingatlanárak miatt egyes magyar vásárlók külföldön is keresnek nyaralót vagy befektetési célú ingatlant.
Videón az oltási munkálatok: