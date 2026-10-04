Rendkívüli: tűzvész pusztított a Garda-tó egyik kedvelt kempingjében, magyar turisták is járnak ide – gázpalackok is felrobbantak, 24 embert kórházba vittek

Legalább 24 embert kellett kórházba szállítani egy vasárnap reggel kitört tűz miatt a Garda-tó partján fekvő Peschiera del Garda egyik nagy kempingjéből. Olasz sajtóbeszámolók szerint az egyik sérült kritikus állapotban van, hét ember pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett.

Tűz ütött ki a Garda-tó partján fekvő Bella Italia kempingben Peschiera del Gardában 2026. október 4-én

Fotó: Florian Blaes/dpa

A Garda-tó egyik népszerű kempingjében keletkezett tűz

A tűz röviddel reggel 6 óra után, még sötétben ütött ki a Bella Italia nevű kempingben. A helyszínre a tűzoltók mellett számos mentőautó is érkezett. A lángok terjedésének megakadályozását többek között az nehezítette, hogy gázpalackok is felrobbantak.

A tűz időközben ellenőrzés alá került, a hatóságok azonban egyelőre nem közöltek részleteket a keletkezésének okáról. A sérültek személyazonosságáról sem adtak ki információt, így egyelőre az sem ismert, van-e magyar érintettje a súlyos eseménynek.

Mintegy húsz épületet, szerkezetet pusztítottak el a lángok

A Bella Italia a Garda-tó egyik jelentős turisztikai létesítménye. Ötcsillagos kempingként hirdetik, elsősorban családok számára, és a hagyományos lakóautó-, lakókocsi- és sátorhelyek mellett apartmanok is rendelkezésre állnak.

A beszámolók szerint mintegy húsz különböző építmény vagy egyéb szerkezet semmisült meg a tűzben.

A mostani eset azért is figyelemre méltó, mert augusztusban már történt tűzeset a Garda-tó térségében, vagyis a nyári turisztikai szezonban nem ez az első alkalom, hogy komolyabb tűz okoz problémát a környéken.

Több tízmillió turista fordul meg a Garda-tónál

A Garda-tó Olaszország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja, amely évente több tízmillió látogatót vonz. A hatalmas turistaforgalom

jelentős gazdasági bevételt generál a környező településeknek, ugyanakkor

komoly terhet is ró az infrastruktúrára.

A tóparti települések, köztük Sirmione és Limone sul Garda, az elmúlt időszakban egyre inkább a tömegturizmus kezelésével foglalkoznak.

A nagy látogatószám miatt egyes helyeken felmerült a látogatási díjak, a foglalási rendszerek és a közterületi korlátozások alkalmazása is.

A térség turizmusában különösen fontos szerepet töltenek be a külföldiek. A német nyelvterületről érkező turisták meghatározó célcsoportnak számítanak, a Brescia felőli partvidéken például a vendégek jelentős része Németországból érkezik.