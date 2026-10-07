180 ezer forintért vállalta egy büntetlen előéletű nyugdíjas, hogy robbanóeszközt fuvaroz, amit a Török Áramlat gázvezeték ellen használtak volna

Egy év házi őrizetre ítélte a szabadkai felsőbíróság annak a héttagú szervezett csoportnak az egyik tagját, amely a gyanú szerint Szerbiában robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket és drónokat szerzett be és tárolt, majd azokat az Európai Unió országaiba juttatta – közölte a Szabad Európa Rádió (RSE) balkáni irodája a birtokába került ítélet alapján. A beszámoló szerint a csoport a szerb-magyar határon található gázvezetékeket is célba vehette.

A Török Áramlat gázvezeték / Fotó: Karnok Csaba

A D. A. monogrammal azonosított férfit amiatt ítélték el, mert 500 euróért (közel 183 ezer forint) vállalta egy robbanószerkezettel felszerelt, nagy hatótávolságú harci drón szállítását. A nyugdíjas, büntetlen előéletű férfi szeptember 8-án kötött vádalkut a szabadkai felső ügyészséggel, a bíróság pedig három nappal később hozott ítéletet ügyében. Az ítélet szerint májusban három másik személlyel együtt engedély nélkül szállított nagy rombolóerejű robbanóeszközt.

Szervezett csoport ellen zajlik nyomozás

A férfit a szóban forgó csoport két tagja bízta meg azzal, hogy teherautóval szállítsa el az eszközt. A célállomás nevét az anonimizált bírósági határozatból törölték. Az ítélet szerint D. A. május 29-én eljuttatta a drónt a kijelölt helyre, ahol átadta a csoport egy tagjának.

A férfi annak a hét emberből álló csoportnak a tagja, amely ellen a szabadkai felső ügyészség tiltott fegyver- és robbanóanyag-előállítás, -tartás, -viselés és -kereskedelem gyanújával folytat nyomozást. A csoportot a szerb Biztonsági-tájékoztatási Ügynökség, a Katonai Biztonsági Ügynökség, a belügyminisztérium bűnügyi rendőrsége és a katonai rendőrség derítette fel az április 5-én Magyarkanizsa területén talált robbanóanyag ügyében folytatott vizsgálat során.

Április 5-én Magyarkanizsa községben, a Felsőhegy (Gornji Breg) és Ilonafalva (Vojvoda Zimonjic) közötti útszakasz közelében két fekete hátizsákban mintegy négy kilogramm robbanóanyag-gyanús anyagot találtak. A szabadkai felső ügyészség akkori közlése szerint feltehetően plasztik robbanóanyagról és robbanószerkezet összeállításához használható eszközökről volt szó.