Új energiaforrás lehet Magyarország alatt: ez nem olaj és nem gáz, már a harmadik nagyvárosba érkeztek a kutatógépek – több ezer méter mélyre néznek a földbe

Két héten át vizsgálják a föld mélyét Baja közelében, hogy kiderüljön, rejt-e a térség gazdaságosan hasznosítható geotermikus energiát. A bajai geotermikus kutatás eredménye a helyi fűtésben és a tervezett élményfürdő ellátásában is új lehetőségeket nyithat, de egyelőre csak a felszín alatti földtani szerkezeteket térképezik fel.

A geotermikus kutatás hosszabb távon a bajai energiaellátást és a tervezett élményfürdő működését is segítheti / Fotó: Baja TV / Facebook

Megrezegnek a kavicsok a gépek felszínén, miközben a szakemberek a föld mélyében keresik a térség jövőbeli energiaforrását. Október 9-én Baja közelében, Bátmonostortól nem messze kezdődtek meg azok a szeizmikus vizsgálatok, amelyekkel a geotermikus energia hasznosítására alkalmas földtani szerkezeteket térképezik fel. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 25 fős csapata két héten át, három géppel dolgozik a térségben.

A kutatás Baja, Szeremle, Bátmonostor, Vaskút és Csátalja környékét érinti. A szakemberek mintegy 30 kilométernyi nyomvonalon végeznek méréseket: mesterségesen keltett rugalmas hullámok segítségével vizsgálják, milyen rétegek és tektonikai szerkezetek húzódnak a felszín alatt, akár több ezer méter mélyen.

Ezt úgy kell elképzelni, mintha így elvágnánk a föld felszínét, és gyakorlatilag belenéznénk a különböző rétegeket, tektonikát és egyebeket is felismerjük rajta

– magyarázta Berecki László, az Országos Geotermikus Kutatás Plusz program vezetője a Bajai Televíziónak.

A mérések azonban önmagukban még nem jelentenek felfedezett termálvízkészletet. „Nem ettől a kutatástól kerül oda a kutatási cél, a geotermikus energia vagy a melegvíz, hanem ez tényleg csak a geometriát képezi le” – hangsúlyozta a programvezető. A vizsgálatok célja annak meghatározása, hogy hol lehetnek megfelelőek a földtani adottságok egy későbbi beruházáshoz, és ezzel mérsékeljék a költséges kutatófúrások kockázatát.

A terepmunka lezárása után hónapokig tartó számítógépes adatfeldolgozás következik. A szakemberek a korábbi földtani és geofizikai adatokra is támaszkodnak, de a mostani vizsgálat pontosabb, mélyebb és nagyobb területet fed le, mint a 19 évvel ezelőtti felmérés.