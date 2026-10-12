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Új energiaforrás lehet Magyarország alatt: ez nem olaj és nem gáz, már a harmadik nagyvárosba érkeztek a kutatógépek – több ezer méter mélyre néznek a földbe

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Három géppel, mintegy 30 kilométeres nyomvonalon kutatják a föld mélyét Baja térségében. A geotermikus energia később a fűtőmű gázfelhasználását is kiválthatja, ha megfelelő hőmérsékletű és mennyiségű termálvizet találnak.
VG
2026.10.12, 19:30
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Két héten át vizsgálják a föld mélyét Baja közelében, hogy kiderüljön, rejt-e a térség gazdaságosan hasznosítható geotermikus energiát. A bajai geotermikus kutatás eredménye a helyi fűtésben és a tervezett élményfürdő ellátásában is új lehetőségeket nyithat, de egyelőre csak a felszín alatti földtani szerkezeteket térképezik fel.

geotermikus energia, Baja
A geotermikus kutatás hosszabb távon a bajai energiaellátást és a tervezett élményfürdő működését is segítheti / Fotó: Baja TV / Facebook

Megrezegnek a kavicsok a gépek felszínén, miközben a szakemberek a föld mélyében keresik a térség jövőbeli energiaforrását. Október 9-én Baja közelében, Bátmonostortól nem messze kezdődtek meg azok a szeizmikus vizsgálatok, amelyekkel a geotermikus energia hasznosítására alkalmas földtani szerkezeteket térképezik fel. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 25 fős csapata két héten át, három géppel dolgozik a térségben.

A kutatás Baja, Szeremle, Bátmonostor, Vaskút és Csátalja környékét érinti. A szakemberek mintegy 30 kilométernyi nyomvonalon végeznek méréseket: mesterségesen keltett rugalmas hullámok segítségével vizsgálják, milyen rétegek és tektonikai szerkezetek húzódnak a felszín alatt, akár több ezer méter mélyen.

Ezt úgy kell elképzelni, mintha így elvágnánk a föld felszínét, és gyakorlatilag belenéznénk a különböző rétegeket, tektonikát és egyebeket is felismerjük rajta

– magyarázta Berecki László, az Országos Geotermikus Kutatás Plusz program vezetője a Bajai Televíziónak.

A mérések azonban önmagukban még nem jelentenek felfedezett termálvízkészletet. „Nem ettől a kutatástól kerül oda a kutatási cél, a geotermikus energia vagy a melegvíz, hanem ez tényleg csak a geometriát képezi le” – hangsúlyozta a programvezető. A vizsgálatok célja annak meghatározása, hogy hol lehetnek megfelelőek a földtani adottságok egy későbbi beruházáshoz, és ezzel mérsékeljék a költséges kutatófúrások kockázatát.

A terepmunka lezárása után hónapokig tartó számítógépes adatfeldolgozás következik. A szakemberek a korábbi földtani és geofizikai adatokra is támaszkodnak, de a mostani vizsgálat pontosabb, mélyebb és nagyobb területet fed le, mint a 19 évvel ezelőtti felmérés.

A helyiek abban bíznak, hogy a kutatás kézzelfogható eredményt hoz.

Jelenleg csak feltételezett érdekességek, csodák, amik a talpunk alatt vannak, azok beigazolódnának

– mondta a televíziónak Halmosi Zoltán helyi vállalkozó.

A cél olyan termálvízkészlet megtalálása, amely energetikai célokra is alkalmas lehet. Ha megfelelő hőmérsékletű és mennyiségű víz állna rendelkezésre, azzal kiválthatnák a bajai fűtőmű gázfelhasználásának egy részét, és a tervezett élményfürdő termálvízellátását is megoldhatnák. Kedvező adottságok esetén később akár a közvetlen áramtermelés lehetősége is felmerülhetne. Ehhez azonban a mostani mérések után további vizsgálatokra és gazdaságossági értékelésre lesz szükség.

A földhő egyik fontos sajátossága, hogy nem lehet egyszerűen más térségbe szállítani: ott kell felhasználni, ahol rendelkezésre áll. Egy megfelelő helyi lelőhely ezért a települési energiaellátásban is jelentős szerepet kaphat.

Dunaújvárosban és Esztergom környékén is keresik a geotermikus energiát

Az Országos Geotermikus Kutatás Plusz Programot azért indították el, hogy bővítsék Magyarország geotermikusenergia-hasznosítását és a földhőpiacot. A program keretében korábban Dorog és Esztergom térségében, majd Dunaújváros környékén is végeztek szeizmikus méréseket. Az esztergomi térségben mintegy 80 négyzetkilométert térképeztek fel, a dunaújvárosi kutatás pedig szintén azt vizsgálja, hasznosítható-e a mélyben rejlő hő a helyi fűtésben és az ipar energiaellátásában.

A bajai felmérés egyelőre a lehetséges lelőhelyek azonosításáról szól. A következő hónapok adatfeldolgozása döntő információkat adhat arról, hogy a térségben érdemes-e továbblépni a konkrét geotermikus beruházások előkészítése felé.

Kivezényelték a kutatógépeket a 40 ezres magyar város határába, új energiamezőt keresnek: ha sikerül, örülhet a lakosság és a gyárak is – beléphet a geotermia a fűtésbe

Újabb magyar város határában kezdődött kutatás a geotermikus energia után: Dunaújvárosban szeizmikus mérésekkel vizsgálják, rejt-e hasznosítható meleg vizet a mély. Ha a kutatás eredményes lesz, a földhő hosszabb távon a városi fűtésben és a helyi ipar energiaellátásában is szerepet kaphat – jelentette be a Facebookon Nagy Ervin, a térség országgyűlési képviselője. Hasonló vizsgálatok tavasszal már a Dorog–Esztergom térségben is zajlottak, ahol mintegy 80 négyzetkilométert térképeztek fel.

 

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