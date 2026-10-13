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Döbbenet: fegyveresek kirabolták az otthonában a válogatott magyar focistát, Gulácsi Pétert és családját

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Egy ismert magyar focistát raboltak ki fegyveresek Spanyolországban. Gulácsi Péter otthonában tartózkodott családja körében, amikor fegyveresek törtek rájuk. Az eset annyira sokkolta a sportolót, hogy a kedd esti Bajnokok Ligája-mérkőzést is kihagyta.
VG
2026.10.13, 20:16
Frissítve: 2026.10.13, 20:18
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Fegyveresek rabolták ki kedd reggel Gulácsi Pétert, a Villarreal magyar kapusát saját otthonában. Az 58-szoros válogatott sportoló családja körében tartózkodott a házban, amikor a támadók rájuk törtek − közölte az EFE spanyol hírügynökség.

Gulácsi Péter
Gulácsi Péter / Fotó: NurPhoto via AFP

Az eset pontos részletei egyelőre nem ismertek, azonban a focista úgy döntött kihagyja a Napoli elleni, kedd esti Bajnokok Ligája-mérkőzést.

A Gulácsi Pétert ért támadásról

A fegyveres rablás kedd hajnalban történt a Valencia tartományban található Pucol város Monasterios nevű lakóparkjában. A történteket a spanyol kormány valenciai képviselete is megerősítette az EFE hírügynökségnek.

A Villarreal közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozta, hogy az illetékes hatóságokat haladéktalanul értesítették, így megkezdődhetett a nyomozás.

Hasonló eset történt 2024 februárjában is, amikor a klub akkori játékosát, Étienne Capouet kísérelték meg kirabolni. A labdarúgó a Valencia közelében fekvő Bétera településen található otthonában tartózkodott családjával, és éppen a ház földszintjén vacsorázott, amikor a betörők megpróbáltak bejutni az ingatlanba.

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