Hadihajókat küldene az Európai Unió az orosz-ukrán háború egyik gócpontjához: már felszólították a tagállamokat, hogy cselekedjenek – most szabadul el a pokol?

Az Európai Unió egy újabb lépéssel közelebb kerülhet az orosz–ukrán háború katonai eseményeihez. Az Európai Parlament csütörtökön 432 igen szavazattal, 52 ellenszavazat és 88 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásában arra szólította fel az EU-t és tagállamait, hogy fontolják meg egy haditengerészeti művelet elindítását a Fekete-tengeren. A kezdeményezés célja a kereskedelmi hajók védelme lenne, ám megvalósítása azt is jelentené, hogy az unió katonai erői közvetlenül megjelennének egy olyan térségben, ahol az orosz–ukrán háború következtében rendszeressé váltak a hajók elleni támadások.

A Román Védelmi Minisztérium által kiadott, F-16-os vadászgépből rögzített videofelvétel azt a pillanatot mutatja, amikor a pilóta támadást intézett egy Fekete-tenger felett repülő drón ellen, Sulina közelében. Az Európai Parlament friss felvetésével közelebb hozná a háborút az unnióhoz Fotó: AFP

A képviselők a Bulgária és Románia partjainál történt halálos incidensekre, valamint a román légtér ismételt megsértésére hivatkozva sürgetnek határozottabb fellépést. Az Európai Parlament Oroszországot teszi felelőssé a polgári hajózás elleni támadásokért, amelyek álláspontja szerint már nem csupán Ukrajnát, hanem közvetlenül az uniós tagállamok biztonságát is fenyegetik.

A parlamenti állásfoglalás ugyanakkor még nem jelent döntést katonai erők bevetéséről. Egy tényleges haditengerészeti misszió elindításához külön uniós döntésekre, a feladatok és a műveleti szabályok meghatározására, valamint a szükséges tagállami támogatásra lenne szükség.

Háború: hadihajók a Fekete-tengeren – újabb veszélyes szakaszba léphet a konfliktus

A kezdeményezés jelentősége túlmutat a kereskedelmi hajók védelmén. Egy uniós haditengerészeti művelet már közvetlen katonai jelenlétet jelentene a háború által sújtott térségben, ami növelhetné annak kockázatát, hogy az európai katonai egységek orosz drónokkal vagy más fegyverrendszerekkel kerüljenek szembe.

A mostani állásfoglalás ezért újabb állomása lehet az Európai Unió háborúhoz kapcsolódó szerepvállalásának. Míg az EU eddig elsősorban pénzügyi, gazdasági és katonai támogatással, valamint szankciókkal lépett fel, a felvetett tengeri misszió saját műveleti jelenlétet is teremthetne a konfliktus közvetlen környezetében.

A javaslatot a keddi parlamenti vitában Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője is támogatta. Az uniós diplomácia vezetője szerint a Fekete-tengeren kialakult helyzet elfogadhatatlan eszkalációt jelent. Kallas hangsúlyozta, hogy egy misszió célja nem a konfliktus fokozása, hanem a kereskedelmi hajózás és az alapvető áruszállítás biztonságának garantálása lenne. A kockázat ugyanakkor kézzelfogható: a kereskedelmi hajók katonai védelme esetén felmerülne, hogyan reagáljanak az uniós erők egy közeledő vagy támadó drónra, illetve milyen felhatalmazással alkalmazhatnának fegyveres erőt. Az Európai Parlament emellett a NATO-t is arra szólította fel, hogy vizsgálja meg a fekete-tengeri jelenlét megerősítésének lehetőségét, a korábban felvetett „fekete-tengeri őrszem” kezdeményezésre építve.