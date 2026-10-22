Hadihajókat küldene az Európai Unió az orosz-ukrán háború egyik gócpontjához: már felszólították a tagállamokat, hogy cselekedjenek – most szabadul el a pokol?
Az Európai Unió egy újabb lépéssel közelebb kerülhet az orosz–ukrán háború katonai eseményeihez. Az Európai Parlament csütörtökön 432 igen szavazattal, 52 ellenszavazat és 88 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásában arra szólította fel az EU-t és tagállamait, hogy fontolják meg egy haditengerészeti művelet elindítását a Fekete-tengeren. A kezdeményezés célja a kereskedelmi hajók védelme lenne, ám megvalósítása azt is jelentené, hogy az unió katonai erői közvetlenül megjelennének egy olyan térségben, ahol az orosz–ukrán háború következtében rendszeressé váltak a hajók elleni támadások.
A képviselők a Bulgária és Románia partjainál történt halálos incidensekre, valamint a román légtér ismételt megsértésére hivatkozva sürgetnek határozottabb fellépést. Az Európai Parlament Oroszországot teszi felelőssé a polgári hajózás elleni támadásokért, amelyek álláspontja szerint már nem csupán Ukrajnát, hanem közvetlenül az uniós tagállamok biztonságát is fenyegetik.
A parlamenti állásfoglalás ugyanakkor még nem jelent döntést katonai erők bevetéséről. Egy tényleges haditengerészeti misszió elindításához külön uniós döntésekre, a feladatok és a műveleti szabályok meghatározására, valamint a szükséges tagállami támogatásra lenne szükség.
Háború: hadihajók a Fekete-tengeren – újabb veszélyes szakaszba léphet a konfliktus
A kezdeményezés jelentősége túlmutat a kereskedelmi hajók védelmén. Egy uniós haditengerészeti művelet már közvetlen katonai jelenlétet jelentene a háború által sújtott térségben, ami növelhetné annak kockázatát, hogy az európai katonai egységek orosz drónokkal vagy más fegyverrendszerekkel kerüljenek szembe.
A mostani állásfoglalás ezért újabb állomása lehet az Európai Unió háborúhoz kapcsolódó szerepvállalásának. Míg az EU eddig elsősorban pénzügyi, gazdasági és katonai támogatással, valamint szankciókkal lépett fel, a felvetett tengeri misszió saját műveleti jelenlétet is teremthetne a konfliktus közvetlen környezetében.
A javaslatot a keddi parlamenti vitában Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője is támogatta. Az uniós diplomácia vezetője szerint a Fekete-tengeren kialakult helyzet elfogadhatatlan eszkalációt jelent. Kallas hangsúlyozta, hogy egy misszió célja nem a konfliktus fokozása, hanem a kereskedelmi hajózás és az alapvető áruszállítás biztonságának garantálása lenne. A kockázat ugyanakkor kézzelfogható: a kereskedelmi hajók katonai védelme esetén felmerülne, hogyan reagáljanak az uniós erők egy közeledő vagy támadó drónra, illetve milyen felhatalmazással alkalmazhatnának fegyveres erőt. Az Európai Parlament emellett a NATO-t is arra szólította fel, hogy vizsgálja meg a fekete-tengeri jelenlét megerősítésének lehetőségét, a korábban felvetett „fekete-tengeri őrszem” kezdeményezésre építve.
Már több hajót elsüllyesztettek, Bulgária a NATO-hoz fordult
A fekete-tengeri helyzet az elmúlt hetekben drámaian romlott. A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint október 13-án két kereskedelmi hajót ért dróntámadás Bulgária partjainak közelében. Az egyik hajó elsüllyedt, a másik súlyosan megrongálódott, miközben több tengerész eltűnt. A támadás különösen aggasztó körülménye, hogy az egyik hajót a bolgár partoktól mindössze 33 kilométerre érte találat. A történtek után Szófia bekérette Oroszország nagykövetét, és egyeztetést kezdeményezett a NATO-val. A bolgár kormány ugyanakkor akkor még nem nevezte meg egyértelműen a támadások elkövetőjét.
Az incidensek sorozata már október elején elkezdődött. Mint arról a korábban beszámoltunk, október 6-án két újabb kereskedelmi hajót ért támadás a bolgár partok közelében. Az egyik búzát szállított, a fejlemények pedig azonnal megjelentek az európai gabonatőzsdei árakban is. A helyzet miatt Bulgária már korábban jelezte, hogy erősíteni kívánja együttműködését a NATO-val. Dimitar Sztojanov bolgár védelmi miniszter október 15-i bejelentése szerint Szófia október végéig csatlakozni kíván a szövetség drónellenes kezdeményezéséhez.
Az Európai Parlament azonban a mostani állásfoglalásában ennél is határozottabb fellépést sürget. A képviselők bírálták Rumen Radev bolgár miniszterelnököt, amiért szerintük kormánya nem adott megfelelően határozott diplomáciai választ az orosz fenyegetésre.
Uniós pénzből erősítenék meg a fekete-tengeri védelmet
A tervezett katonai szerepvállalás mellett az Európai Parlament jelentős pénzügyi és technikai támogatást is sürget Románia és Bulgária számára. A képviselők szerint a két országnak fejlettebb drónfelderítő és -követő rendszerekre, hatékonyabb tengeri felügyeletre, valamint gyorsabb katonai és polgári reagálási képességekre van szüksége.
Az állásfoglalás ezért sürgeti az Európai Bizottság által korábban bejelentett fekete-tengeri stratégia részét képező tengeri biztonsági központok mielőbbi működésbe állítását. A kezdeményezésben a romániai Konstanca és a bulgáriai Várna játszana meghatározó szerepet. A központok a tengeri infrastruktúra védelmét, az információmegosztást, valamint a fenyegetések korai felismerését segítenék. Az EP emellett azt is javasolja, hogy az EU a SAFE védelmi finanszírozási eszköz fel nem használt forrásait is mozgósítsa Románia és Bulgária biztonsági képességeinek javítására. A képviselők nemcsak a hajózás, hanem a tenger alatti távközlési kábelek, az elektromos összeköttetések és más kritikus infrastruktúrák védelmét is megerősítenék.
A gabonapiac már most megfizeti a háború árát
A katonai helyzet romlása közvetlenül érinti az európai mezőgazdaságot és az élelmiszer-kereskedelmet is. A Fekete-tenger ugyanis a világ egyik legfontosabb gabonaszállítási útvonala, amelyen keresztül normál körülmények között jelentős mennyiségű ukrán és orosz búza, kukorica, valamint napraforgótermék jut el a nemzetközi piacokra.
A Világgazdaság korábbi elemzése szerint október elején már gabonával megrakott hajó is elsüllyedt dróntámadás következtében. Az ukrajnai Izmajil kikötőjéből Olaszországba tartó Royad Mammadov elleni támadásban két tengerész életét vesztette.
A szállítások ellehetetlenülése miatt Ukrajna egyre inkább az Európai Unión keresztül vezető alternatív útvonalakra támaszkodik.
Az Európai Bizottság adatai alapján júliusban még az ukrán gabona, olajos magvak és kapcsolódó termékek kivitelének mintegy 80 százaléka a fekete-tengeri kikötőkön keresztül zajlott. Augusztusra ez az arány mindössze 10 százalékra csökkent, miközben az uniós szolidaritási folyosók részesedése 90 százalékra emelkedett. Ez Magyarország számára is komoly következményekkel járhat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már arra kérte Magyarországot, Lengyelországot, Szlovákiát és Romániát, hogy tegyék lehetővé az ukrán gabonaszállítmányok áthaladását.
Magyar Péter miniszterelnök jelezte, hogy megfelelő ellenőrzés mellett nem zárkózna el a tranzittól, a magyar gabonatermesztők azonban tartanak attól, hogy az ukrán áruk megjelenése tovább növeli a hazai piaci nyomást. Az EU esetleges fekete-tengeri katonai szerepvállalása ezért nem csupán biztonságpolitikai kérdés. A kereskedelmi hajózás védelme az áruszállítási költségekre, a gabonaárakra és az európai élelmiszer-ellátás biztonságára is hatással lehet.
Politikai döntés született, a katonai beavatkozás még nincs napirenden
Az Európai Parlament mostani állásfoglalása fontos politikai fordulatot jelez, hiszen az uniós képviselők többsége már egy katonai jellegű tengeri művelet lehetőségének mérlegelését is szükségesnek tartja. Az újabb lépés ugyanakkor komoly kérdéseket vet fel. Egy uniós haditengerészeti misszió feladata elvileg a kereskedelmi hajók megvédése lenne, de a Fekete-tengeren kialakult háborús körülmények között a katonai incidensek és a közvetlen konfrontáció veszélye sem hagyható figyelmen kívül.
A kezdeményezés támogatói szerint éppen a határozottabb fellépés akadályozhatná meg a további támadásokat, és biztosíthatná a szabad hajózást. Kérdés azonban, hogy az uniós tagállamok készek lennének-e hadihajókat és katonai személyzetet küldeni a háború közvetlen környezetébe.