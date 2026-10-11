Csalódás a belügyi vizsgálat után: tisztázatlan maradt Radnai szerepe a tűzijáték ügyében? – feljelentést tett Hadházy

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozást indított a 2026. augusztus 20-i rendezvénysorozat közbeszerzése miatt. A BRFK közlése szerint az eljárás versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntettének gyanúja miatt indult.

Hadházy Ákos: csalódás a belügyi vizsgálat után – tisztázatlan maradt Radnai szerepe a tűzijáték ügyében? / Fotó: Radnai Márk / Facebook

Hadházy Ákos korábban a hozzá eljutott levelezésre hivatkozva vetette fel Radnai Márk érintettségét. A G7 nevű portál és Hadházy Ákos olyan belső levelezéseket hoztak nyilvánosságra, amelyek szerint a tűzijátékot és a kapcsolódó rendezvényeket érintő 4 milliárd forintos tendert manipulálhatták.

A vádak szerint a nyertes, Tisza-közeli rendezvényszervező cég már hetekkel a hivatalos kiírás előtt tudott a részletekről, árakról és előkészületekről, így behozhatatlan előnyre tett szert a többi meghívott pályázóval szemben. Radnai Márk úgy került a botrány központjába, hogy a gyanús előzetes egyeztetések e-mailjeiben a neve szerepelt a címzettek között

Radnai visszautasította, hogy részt vett volna a közbeszerzésben vagy a rendezvény megszervezésében.

Közlése szerint kizárólag a kreatív koncepció kialakításában segített; a másolatban neki is elküldött leveleket nem olvasta, tartalmukról a sajtóból értesült.

Hadházy most azt hangsúlyozta: a korrupcióval szembeni zéró toleranciának az új kormány beszerzéseire is vonatkoznia kell.

Nem tisztázta az augusztus 20-i rendezvénysorozat közbeszerzése körüli aggályokat a belügyminisztérium vizsgálata – fogalmazott Hadházy Ákos. A volt országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében azt írta: a harmincoldalas jelentés csalódást okozott számára, és annak tartalma alapján elkerülhetetlennek tartja a feljelentést.

A volt politikus három alapvető kérdésre hiányolja a választ. Történt-e túlárazás, és ha igen, mekkora összegben? Ki döntött arról, hogy melyik három céget hívják meg ajánlattételre, és miért ismerhette meg a későbbi nyertes a részleteket a versenytársainál korábban? Emellett Radnai Márk szerepének tisztázását is számonkéri: állítása szerint a kormánybiztos neve egyszer sem szerepel a jelentésben.