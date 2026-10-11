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Csalódás a belügyi vizsgálat után: tisztázatlan maradt Radnai szerepe a tűzijáték ügyében? – feljelentést tett Hadházy

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Csalódást okozott Hadházy Ákosnak a belügyminisztérium jelentése, amely szerinte nem tisztázta sem a korrupciós aggályokat, sem Radnai Márk szerepét az augusztus 20-i rendezvénysorozat közbeszerzésében. A BRFK nyomozást indított a tender miatt.
VG
2026.10.11, 10:43
Frissítve: 2026.10.11, 11:54
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozást indított a 2026. augusztus 20-i rendezvénysorozat közbeszerzése miatt. A BRFK közlése szerint az eljárás versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntettének gyanúja miatt indult. 

Hadházy Ákos Radnai Márk
Hadházy Ákos: csalódás a belügyi vizsgálat után – tisztázatlan maradt Radnai szerepe a tűzijáték ügyében? / Fotó: Radnai Márk / Facebook

Hadházy Ákos korábban a hozzá eljutott levelezésre hivatkozva vetette fel Radnai Márk érintettségét. A G7 nevű portál és Hadházy Ákos olyan belső levelezéseket hoztak nyilvánosságra, amelyek szerint a tűzijátékot és a kapcsolódó rendezvényeket érintő 4 milliárd forintos tendert manipulálhatták. 

A vádak szerint a nyertes, Tisza-közeli rendezvényszervező cég már hetekkel a hivatalos kiírás előtt tudott a részletekről, árakról és előkészületekről, így behozhatatlan előnyre tett szert a többi meghívott pályázóval szemben. Radnai Márk úgy került a botrány központjába, hogy a gyanús előzetes egyeztetések e-mailjeiben a neve szerepelt a címzettek között

Radnai visszautasította, hogy részt vett volna a közbeszerzésben vagy a rendezvény megszervezésében. 

Közlése szerint kizárólag a kreatív koncepció kialakításában segített; a másolatban neki is elküldött leveleket nem olvasta, tartalmukról a sajtóból értesült.

Hadházy most azt hangsúlyozta: a korrupcióval szembeni zéró toleranciának az új kormány beszerzéseire is vonatkoznia kell.

Nem tisztázta az augusztus 20-i rendezvénysorozat közbeszerzése körüli aggályokat a belügyminisztérium vizsgálata – fogalmazott Hadházy Ákos.  A volt országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében azt írta: a harmincoldalas jelentés csalódást okozott számára, és annak tartalma alapján elkerülhetetlennek tartja a feljelentést.

A volt politikus három alapvető kérdésre hiányolja a választ. Történt-e túlárazás, és ha igen, mekkora összegben? Ki döntött arról, hogy melyik három céget hívják meg ajánlattételre, és miért ismerhette meg a későbbi nyertes a részleteket a versenytársainál korábban? Emellett Radnai Márk szerepének tisztázását is számonkéri: állítása szerint a kormánybiztos neve egyszer sem szerepel a jelentésben.

Hadházy elismerte, hogy az ünnepség a korábbi évekhez képest kevesebbe került. Szerinte azonban 

az alacsonyabb összköltség önmagában nem zárja ki a túlárazást vagy a jogtalan haszonszerzést. 

Ehhez azt is meg kellene vizsgálni, hogy a kisebb költségvetésből pontosan milyen és mennyi szolgáltatást vásárolt az állam, különösen a lemondott rendezvények figyelembevételével.

A bejegyzés szerint a dokumentum kitér arra, hogy idén kevesebb programot tartottak, de nem tartalmaz részletes pénzügyi összehasonlítást. Hadházy azt is kifogásolja, hogy szerinte nem világos az egyes költségelemek becsült árának meghatározása.

A volt képviselő legsúlyosabb felvetése a pirotechnikai eszközök elszámolására vonatkozik. Beszámolója szerint ezekért korábban már 735 millió forintot fizettek a korábbi alvállalkozónak. Az új nyertes feladata a szerződés egyik pontja alapján a meglévő eszközök elszállítása és a tűzijáték lebonyolítása lett volna, egy másik pont azonban robbanóanyagok beszerzését is említi.

Hadházy szerint üresen maradt az a táblázat, amelynek adatai tisztázhatták volna, hogy ugyanazokat az eszközöket nem számolták-e el kétszer. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy a vizsgálat nem zárta ki a kettős kifizetés lehetőségét. A bejegyzés ugyanakkor nem bizonyított dupla kifizetésről számol be, hanem annak tisztázását sürgeti.

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vizsgálat
Radnai Márk
Hadházy Ákos
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