Csalódás a belügyi vizsgálat után: tisztázatlan maradt Radnai szerepe a tűzijáték ügyében? – feljelentést tett Hadházy
A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozást indított a 2026. augusztus 20-i rendezvénysorozat közbeszerzése miatt. A BRFK közlése szerint az eljárás versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntettének gyanúja miatt indult.
Hadházy Ákos korábban a hozzá eljutott levelezésre hivatkozva vetette fel Radnai Márk érintettségét. A G7 nevű portál és Hadházy Ákos olyan belső levelezéseket hoztak nyilvánosságra, amelyek szerint a tűzijátékot és a kapcsolódó rendezvényeket érintő 4 milliárd forintos tendert manipulálhatták.
A vádak szerint a nyertes, Tisza-közeli rendezvényszervező cég már hetekkel a hivatalos kiírás előtt tudott a részletekről, árakról és előkészületekről, így behozhatatlan előnyre tett szert a többi meghívott pályázóval szemben. Radnai Márk úgy került a botrány központjába, hogy a gyanús előzetes egyeztetések e-mailjeiben a neve szerepelt a címzettek között
Radnai visszautasította, hogy részt vett volna a közbeszerzésben vagy a rendezvény megszervezésében.
Közlése szerint kizárólag a kreatív koncepció kialakításában segített; a másolatban neki is elküldött leveleket nem olvasta, tartalmukról a sajtóból értesült.
Hadházy most azt hangsúlyozta: a korrupcióval szembeni zéró toleranciának az új kormány beszerzéseire is vonatkoznia kell.
Nem tisztázta az augusztus 20-i rendezvénysorozat közbeszerzése körüli aggályokat a belügyminisztérium vizsgálata – fogalmazott Hadházy Ákos. A volt országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésében azt írta: a harmincoldalas jelentés csalódást okozott számára, és annak tartalma alapján elkerülhetetlennek tartja a feljelentést.
A volt politikus három alapvető kérdésre hiányolja a választ. Történt-e túlárazás, és ha igen, mekkora összegben? Ki döntött arról, hogy melyik három céget hívják meg ajánlattételre, és miért ismerhette meg a későbbi nyertes a részleteket a versenytársainál korábban? Emellett Radnai Márk szerepének tisztázását is számonkéri: állítása szerint a kormánybiztos neve egyszer sem szerepel a jelentésben.
Hadházy elismerte, hogy az ünnepség a korábbi évekhez képest kevesebbe került. Szerinte azonban
az alacsonyabb összköltség önmagában nem zárja ki a túlárazást vagy a jogtalan haszonszerzést.
Ehhez azt is meg kellene vizsgálni, hogy a kisebb költségvetésből pontosan milyen és mennyi szolgáltatást vásárolt az állam, különösen a lemondott rendezvények figyelembevételével.
A bejegyzés szerint a dokumentum kitér arra, hogy idén kevesebb programot tartottak, de nem tartalmaz részletes pénzügyi összehasonlítást. Hadházy azt is kifogásolja, hogy szerinte nem világos az egyes költségelemek becsült árának meghatározása.
A volt képviselő legsúlyosabb felvetése a pirotechnikai eszközök elszámolására vonatkozik. Beszámolója szerint ezekért korábban már 735 millió forintot fizettek a korábbi alvállalkozónak. Az új nyertes feladata a szerződés egyik pontja alapján a meglévő eszközök elszállítása és a tűzijáték lebonyolítása lett volna, egy másik pont azonban robbanóanyagok beszerzését is említi.
Hadházy szerint üresen maradt az a táblázat, amelynek adatai tisztázhatták volna, hogy ugyanazokat az eszközöket nem számolták-e el kétszer. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy a vizsgálat nem zárta ki a kettős kifizetés lehetőségét. A bejegyzés ugyanakkor nem bizonyított dupla kifizetésről számol be, hanem annak tisztázását sürgeti.