Elrendelte a bíróság Hankó Balázs letartóztatását
Kisebb fennakadás és mintegy kétórás meghallgatás után csütörtök délután döntött a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája az NKA-ügyben meggyanúsított Hankó Balázs letartóztatásáról. A zárt ülést azonban az eljáró bíró kénytelen volt felfüggeszteni, ugyanis a volt tárcavezető és védője nem kapta meg a tárgyalás előtt azokat a nyomozati iratokat, melyek az indítványt megalapozzák.
Perceken belül reagált a miniszterelnök Hankó Balázs letartóztatásának hírére
Szigorú őrizet mellett érkezett délelőtt tíz óra körül Hankó Balázs a Kecskeméti Járásbíróság épületéhez a ceglédi fogdáról. Ezt követően rövidesen megkezdődött a nyomozási bírói ülés, melyen arról dönöttek, hogy az NKA-ügyben meggyanúsított volt tárcavezető esetében milyen kényszerintézkedést rendeljenek el.
Alig negyedóra elteltével azonban Hankó Balázs elhagyta a tárgyalótermet a NAV fegyvereseinek kíséretében, ám a sajtó jelenlévő képviselőinek nem nyilatkozott.
Mint utóbb kiderült: a volt tárcavezető és védője nem kapta meg azokat a nyomozati iratokat, amelyek az indítványt megalapozták.
Ezért felfüggesztették az ülést, amíg a politikus és az ügyvédje áttanulmányozhatta az iratokat. A bő félórás szünet után több mint két órán át folytatódott a meghallgatás, melyet követően a nyomozási bíró végül elrendelte Hankó Balázs letartóztatását.
A tárgyalás után Bodó Marianna, az ügyészség szóvivője arról tájékoztatott, hogy a bíróság 30 napra rendelte el Hankó Balázs letartóztatását, aki fellebbezést jelentett be, amit a bíróság tudomásul vett.
Az ügyészségi szóvivő közölte azt is, hogy a büntetőeljárás lehetővé teszi, hogy rendőrségi fogdában hajtsák végre a letartóztatást, jelen esetben ez pedig a Ceglédi Rendőrkapitányságon történik.
Ha szükséges az ügyészség indítványt tehet a 30 nap meghosszabbítására, illetve ha a 60 nap is letelik, és ismét meg kell hosszabbítani a letartóztatást, akkor a volt tárcavezető már büntetés-végrehajtási intézménybe kerül.
Magyar Péter miniszterelnök perceken belül reagált Facebook-oldalán a volt miniszter letartóztatásának hírére. A kormányfő bejegyzésében úgy fogalmaz: „Orbán Viktor másik miniszterét, Hankó Balázs képviselőt is letartóztatásba helyezte a bíróság. A gyanú: 17 milliárd forintos, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés”.
– Ezen ellopott pénzből finanszírozták részben a Fidesz kampányát – állítja Magyar Péter megelőlegezve a bíróság döntését, még mielőtt megkezdődött volna az ügy érdemi tárgyalása.
A „lengyel mintát” követik az események
Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt: Hankó Balázs a HírTV-nek adott exkluzív interjújában kifejtette, politikai koncepciós eljárás zajlik ellene, amelynek két fő „gyújtópontja” van; az egyiket kultúrpolitikai harcnak, a másikat kultúrpolitikai leszámolásnak nevezte.
- A feljelentők egyike kapcsán úgy véli, Molnár Áron testesíti meg azt a társadalmi nyomást, amely azt akarja kikényszeríteni, hogy az előző kormányzat vezetőit „elvigyék és börtönbe zárják”.
- Másik feljelentőként pedig a Horváth Lóránt Ügyvédi Irodát nevezte meg, amelyet – mint mondta – az aranykonvoj-ügy révén ismerhet a nyilvánosság.
Az ellenzéki országgyűlési képviselő az eljárás kapcsán a „lengyel mintát” és Donald Tusk nevét is megemlítette, az ügy érintettjeinek fogvatartását pedig megkérdőjelezte. A bűnismétlés veszélyével kapcsolatban azt mondta, az érintettek már nincsenek korábbi pozíciójukban, a szökés lehetőségére reagálva pedig saját példáját hozta fel.
Én jeleztem, hogy itt vagyok, rendelkezésre állok
– fogalmazott. A volt tárcavezető az interjúban jelezte azt is, hogy kollégáit megfenyegették, őt pedig börtönbe akarják küldeni.