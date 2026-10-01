Elrendelte a bíróság Hankó Balázs letartóztatását

Kisebb fennakadás és mintegy kétórás meghallgatás után csütörtök délután döntött a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája az NKA-ügyben meggyanúsított Hankó Balázs letartóztatásáról. A zárt ülést azonban az eljáró bíró kénytelen volt felfüggeszteni, ugyanis a volt tárcavezető és védője nem kapta meg a tárgyalás előtt azokat a nyomozati iratokat, melyek az indítványt megalapozzák.

Hankó Balázs és védője nem kapta meg azokat a nyomozati iratokat, amelyek az indítványt megalapozták, ezért felfüggesztették az ülést egy órára. / Fotó: Ladóczki Balázs/MW

Perceken belül reagált a miniszterelnök Hankó Balázs letartóztatásának hírére

Szigorú őrizet mellett érkezett délelőtt tíz óra körül Hankó Balázs a Kecskeméti Járásbíróság épületéhez a ceglédi fogdáról. Ezt követően rövidesen megkezdődött a nyomozási bírói ülés, melyen arról dönöttek, hogy az NKA-ügyben meggyanúsított volt tárcavezető esetében milyen kényszerintézkedést rendeljenek el.

Alig negyedóra elteltével azonban Hankó Balázs elhagyta a tárgyalótermet a NAV fegyvereseinek kíséretében, ám a sajtó jelenlévő képviselőinek nem nyilatkozott.

Mint utóbb kiderült: a volt tárcavezető és védője nem kapta meg azokat a nyomozati iratokat, amelyek az indítványt megalapozták.

Ezért felfüggesztették az ülést, amíg a politikus és az ügyvédje áttanulmányozhatta az iratokat. A bő félórás szünet után több mint két órán át folytatódott a meghallgatás, melyet követően a nyomozási bíró végül elrendelte Hankó Balázs letartóztatását.

A tárgyalás után Bodó Marianna, az ügyészség szóvivője arról tájékoztatott, hogy a bíróság 30 napra rendelte el Hankó Balázs letartóztatását, aki fellebbezést jelentett be, amit a bíróság tudomásul vett.

Az ügyészségi szóvivő közölte azt is, hogy a büntetőeljárás lehetővé teszi, hogy rendőrségi fogdában hajtsák végre a letartóztatást, jelen esetben ez pedig a Ceglédi Rendőrkapitányságon történik.

Ha szükséges az ügyészség indítványt tehet a 30 nap meghosszabbítására, illetve ha a 60 nap is letelik, és ismét meg kell hosszabbítani a letartóztatást, akkor a volt tárcavezető már büntetés-végrehajtási intézménybe kerül.

Fotó: Ladóczki Balázs/MW

Magyar Péter miniszterelnök perceken belül reagált Facebook-oldalán a volt miniszter letartóztatásának hírére. A kormányfő bejegyzésében úgy fogalmaz: „Orbán Viktor másik miniszterét, Hankó Balázs képviselőt is letartóztatásba helyezte a bíróság. A gyanú: 17 milliárd forintos, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés”.