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Elrendelte a bíróság Hankó Balázs letartóztatását

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A Kecskeméti Járásbíróságon csütörtökön délelőtt 10 órakor – a nyilvánosság és a média kizárása mellett – kezdődött meg az egykori kulturális és innovációs miniszter több órán keresztül zajló tárgyalása, amelyen a nyomozási bíró a lehetséges kényszerintézkedésről döntött. Hankó Balázs letartóztatsának hírére Magyar Péter miniszterelnök a döntést követően szinte azonnal reagált.
VG
2026.10.01, 14:11
Frissítve: 2026.10.01, 15:44

Kisebb fennakadás és mintegy kétórás meghallgatás után csütörtök délután döntött a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája az NKA-ügyben meggyanúsított Hankó Balázs letartóztatásáról. A zárt ülést azonban az eljáró bíró kénytelen volt felfüggeszteni, ugyanis a volt tárcavezető és védője nem kapta meg a tárgyalás előtt azokat a nyomozati iratokat, melyek az indítványt megalapozzák.

Hankó Balázs
Hankó Balázs és védője nem kapta meg azokat a nyomozati iratokat, amelyek az indítványt megalapozták, ezért felfüggesztették az ülést egy órára. / Fotó: Ladóczki Balázs/MW

Perceken belül reagált a miniszterelnök Hankó Balázs letartóztatásának hírére 

Szigorú őrizet mellett érkezett délelőtt tíz óra körül Hankó Balázs a Kecskeméti Járásbíróság épületéhez a ceglédi fogdáról. Ezt követően rövidesen megkezdődött a nyomozási bírói ülés, melyen arról dönöttek, hogy az NKA-ügyben meggyanúsított volt tárcavezető esetében milyen kényszerintézkedést rendeljenek el. 

Alig negyedóra elteltével azonban Hankó Balázs elhagyta a tárgyalótermet a NAV fegyvereseinek kíséretében, ám a sajtó jelenlévő képviselőinek nem nyilatkozott. 

Mint utóbb kiderült: a volt tárcavezető és védője nem kapta meg azokat a nyomozati iratokat, amelyek az indítványt megalapozták. 

Ezért felfüggesztették az ülést, amíg a politikus és az ügyvédje áttanulmányozhatta az iratokat. A bő félórás szünet után több mint két órán át folytatódott a meghallgatás, melyet követően a nyomozási bíró végül elrendelte Hankó Balázs letartóztatását.

A tárgyalás után Bodó Marianna, az ügyészség szóvivője arról tájékoztatott, hogy a bíróság 30 napra rendelte el Hankó Balázs letartóztatását, aki fellebbezést jelentett be, amit a bíróság tudomásul vett.

Az ügyészségi szóvivő közölte azt is, hogy a büntetőeljárás lehetővé teszi, hogy rendőrségi fogdában hajtsák végre a letartóztatást, jelen esetben ez pedig a Ceglédi Rendőrkapitányságon történik. 

Ha szükséges az ügyészség indítványt tehet a 30 nap meghosszabbítására, illetve ha a 60 nap is letelik, és ismét meg kell hosszabbítani a letartóztatást, akkor a volt tárcavezető már büntetés-végrehajtási intézménybe kerül. 

Hankó Balázs
Fotó: Ladóczki Balázs/MW

Magyar Péter miniszterelnök perceken belül reagált Facebook-oldalán a volt miniszter letartóztatásának hírére. A kormányfő bejegyzésében úgy fogalmaz: „Orbán Viktor másik miniszterét, Hankó Balázs képviselőt is letartóztatásba helyezte a bíróság. A gyanú: 17 milliárd forintos, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés”. 

– Ezen ellopott pénzből finanszírozták részben a Fidesz kampányát – állítja Magyar Péter megelőlegezve a bíróság döntését, még mielőtt megkezdődött volna az ügy érdemi tárgyalása.

A „lengyel mintát” követik az események

Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt: Hankó Balázs a HírTV-nek adott exkluzív interjújában kifejtette, politikai koncepciós eljárás zajlik ellene, amelynek két fő „gyújtópontja” van; az egyiket kultúrpolitikai harcnak, a másikat kultúrpolitikai leszámolásnak nevezte. 

  • A feljelentők egyike kapcsán úgy véli, Molnár Áron testesíti meg azt a társadalmi nyomást, amely azt akarja kikényszeríteni, hogy az előző kormányzat vezetőit „elvigyék és börtönbe zárják”.
  • Másik feljelentőként pedig a Horváth Lóránt Ügyvédi Irodát nevezte meg, amelyet – mint mondta – az aranykonvoj-ügy révén ismerhet a nyilvánosság. 

Az ellenzéki országgyűlési képviselő az eljárás kapcsán a „lengyel mintát” és Donald Tusk nevét is megemlítette, az ügy érintettjeinek fogvatartását pedig megkérdőjelezte. A bűnismétlés veszélyével kapcsolatban azt mondta, az érintettek már nincsenek korábbi pozíciójukban, a szökés lehetőségére reagálva pedig saját példáját hozta fel. 

Én jeleztem, hogy itt vagyok, rendelkezésre állok

 – fogalmazott. A volt tárcavezető az interjúban jelezte azt is, hogy kollégáit megfenyegették, őt pedig börtönbe akarják küldeni.

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