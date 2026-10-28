Két volt miniszter letartóztatását is meghosszabbították: Hankó Balázs és Seszták Miklós az ünnepek alatt is rács mögött marad: a hatóságok a szökéstől tartanak

Hankó Balázs és Seszták Miklós letartóztatását is meghosszabbította a bíróság, így a két volt miniszter fogva tartása az ünnepek alatt is folytatódik. A két külön ügyben milliárdos összegek, állami pénzek felhasználása és vesztegetés gyanúja miatt nyomoznak, miközben a hatóságok a kényszerintézkedések fenntartását tartják indokoltnak.

A letartóztatás fenntartásáról döntöttek Hankó Balázs és Seszták Miklós ügyében is / Fotó: Ladóczki Balázs/MW

A 24.hu értesülései alapján Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter és Varga-Bajusz Veronika volt államtitkár február elsejéig, Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter pedig január 30-áig marad letartóztatásban. A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészség indítványának megfelelően három hónappal hosszabbította meg a Nemzeti Kulturális Alap pénzeinek felhasználásával összefüggő ügy két gyanúsítottjának fogva tartását. A Seszták Miklós elleni eljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság döntött a kényszerintézkedés fenntartásáról.

A bíróság nem kegyelmez Hankó Balázsnak

A volt kulturális minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A megalapozott gyanú szerint a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát arra használták fel, hogy a rendelkezésre álló támogatásokat a jogszabályoktól és az alapító határozattól eltérően osszák ki. A szabálytalanul felhasznált összeg meghaladhatja a 17 milliárd forintot.

Az ügyészség szerint a letartóztatás indokai továbbra is fennállnak: a szökés és elrejtőzés, az eljárás jogellenes befolyásolásának, valamint a bűnismétlésnek a veszélye is indokolja a fogva tartást. Hankót ezúttal nem vitték be a bíróságra, a nyomozási bíró az iratok alapján határozott.

Seszták Miklós ügyében a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a szökés, az elrejtőzés és a bizonyítás veszélyeztetésének kockázatára hivatkozott. Az MTI értesülései alapján a bíróság megalapozottnak találta az indítványt, és elutasította a letartóztatás megszüntetésére, az enyhébb kényszerintézkedésre, illetve az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezésre irányuló kérelmeket is.