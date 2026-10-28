Két volt miniszter letartóztatását is meghosszabbították: Hankó Balázs és Seszták Miklós az ünnepek alatt is rács mögött marad: a hatóságok a szökéstől tartanak
Hankó Balázs és Seszták Miklós letartóztatását is meghosszabbította a bíróság, így a két volt miniszter fogva tartása az ünnepek alatt is folytatódik. A két külön ügyben milliárdos összegek, állami pénzek felhasználása és vesztegetés gyanúja miatt nyomoznak, miközben a hatóságok a kényszerintézkedések fenntartását tartják indokoltnak.
A 24.hu értesülései alapján Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter és Varga-Bajusz Veronika volt államtitkár február elsejéig, Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter pedig január 30-áig marad letartóztatásban. A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészség indítványának megfelelően három hónappal hosszabbította meg a Nemzeti Kulturális Alap pénzeinek felhasználásával összefüggő ügy két gyanúsítottjának fogva tartását. A Seszták Miklós elleni eljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság döntött a kényszerintézkedés fenntartásáról.
A bíróság nem kegyelmez Hankó Balázsnak
A volt kulturális minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A megalapozott gyanú szerint a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát arra használták fel, hogy a rendelkezésre álló támogatásokat a jogszabályoktól és az alapító határozattól eltérően osszák ki. A szabálytalanul felhasznált összeg meghaladhatja a 17 milliárd forintot.
Az ügyészség szerint a letartóztatás indokai továbbra is fennállnak: a szökés és elrejtőzés, az eljárás jogellenes befolyásolásának, valamint a bűnismétlésnek a veszélye is indokolja a fogva tartást. Hankót ezúttal nem vitték be a bíróságra, a nyomozási bíró az iratok alapján határozott.
Seszták Miklós ügyében a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a szökés, az elrejtőzés és a bizonyítás veszélyeztetésének kockázatára hivatkozott. Az MTI értesülései alapján a bíróság megalapozottnak találta az indítványt, és elutasította a letartóztatás megszüntetésére, az enyhébb kényszerintézkedésre, illetve az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezésre irányuló kérelmeket is.
A nyomozás Seszták 2014 júniusa és 2018 májusa közötti miniszteri időszakát is érinti. Az ügyészségi gyanú szerint a volt nemzeti fejlesztési miniszter és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatója 2015 és 2018 között közvetítőn keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől.
Megdöbbentő részletek derültek ki Seszták Miklós letartóztatásáról: Unger Anna hivatala sokkal korábban akcióba lépett, mint azt bárki gondolta volna
Újabb részletek derültek ki az elmúlt évek egyik legnagyobb vihart kavart ügyéről. Hétfőn őrizetbe vették, majd kedden előzetes letartóztatásba került Seszták Miklós, fideszes országgyűlési képviselő, akinek ügyvédje szerint már jóval korábban megfigyelték a politikust. Papp Gábor szerint őt is megfigyelték, ami az egész eljárás jogszerűségét megkérdőjelezi.
A gyanú más állami beruházásokra is kiterjed. Az ügyészség szerint egy építőipari cégcsoport képviselője a remélt állami megrendelésekért cserébe a vállalkozói díjak tíz százalékának visszajuttatását ajánlotta fel. A 2015 és 2018 között elnyert beruházásokhoz kapcsolódóan több mint egymilliárd forint jogtalan előny juthatott Sesztákhoz. A Nemzeti Sportközpontok által kiírt uszoda- és tornaterem-beruházások kapcsán további mintegy 270 millió forint szerepel a gyanúban.
Az ügyészség álláspontja szerint az eddig beszerzett bizonyítékok alapján Seszták cselekménye hét rendbeli, vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának, valamint hat rendbeli, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadásának megállapítására lehet alkalmas.
A Volánbusz-ügyben Szivek és Jellinek Dániel üzletember letartóztatása is megtörtént.
A nyomozás során a hatóságok azt vizsgálják, miként kerülhetett a feltételezett korrupciós pénz cégeken és színlelt kölcsönszerződéseken keresztül ingatlanokba, nagy értékű autókba, illetve készpénz formájában a résztvevőkhöz. Az eljárásban a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Központi Nyomozó Főügyészség is együttműködött, mielőtt az ügy az NVVH-hoz került.
Galgóczy Ferenc üzletember és civil oknyomozó korábban azt állította, hogy egy Volánbusz-alvállalkozó havi 125 millió forint korrupciós pénzt fizethetett Seszták és Szivek részére. Galgóczy arról is beszélt, hogy havi 20 ezer eurót fizetett egy közvetítőn keresztül azért, hogy korábbi cége, a Budport Kft. megtarthassa a repülőtéri földi kiszolgáláshoz kapcsolódó állami megbízását. Seszták ezt tagadta, és azt mondta, miniszterként nem volt köze a vállalkozás megbízásának elvesztéséhez.
A vagyonvisszaszerzési eljárásban csaknem hárommilliárd forintnyi vagyont biztosítottak az ügy egyik gyanúsítottjánál. Az intézkedés 286,5 millió forint értékű ingatlant, egy több mint hatmillió forintos autót, valamint további 2,7 milliárd forint értékű vagyonelemet érintett.
Kiterítették a lapokat, ez volt Magyar Péter igazi terve: filmet akart forgatni, ahogy bilincsben viszik el a fideszes politikust – a NAV lépett közbe, kimenekítették
Bóka János szerint Magyar Péter azért akarta elérni, hogy Hankó Balázsnak el kelljen hagynia az Országházat, hogy felvételt készíthessen arról, ahogy a volt minisztert bilincsben elvezetik. Bóka János szerint a történtek több kérdést is felvetnek a Parlamentben kialakult helyzettel és a házelnök döntéseivel kapcsolatban.