Megszállta az ügyészség az európai jegybankot, Matolcsy György ügyéhez aligha van köze az akciónak

Házkutatást tartottak szerdán az Ukrán Nemzeti Bank kijevi épületében, valamint a jegybank egyik alkalmazottjának otthonában – számolt be a Bloomberg az ukrán korrupcióellenes hatóságok közleménye alapján.

A házkutatásokat az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészség (SAPO) hajtotta végre. / Fotó: Vincent Mundy / Bloomberg / Getty Images

A házkutatások során senkit nem vettek őrizetbe, és gyanúsítást sem közöltek

Az akciót az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészség (SAPO) hajtotta végre. A két szervezet a Telegramon közzétett tájékoztatásában közölte, hogy a házkutatások során senkit nem vettek őrizetbe, és gyanúsítást sem közöltek. A hatóságok hangsúlyozták, hogy az intézkedéseket a jogszabályoknak megfelelően hajtották végre.

A nyomozás tárgyáról

és az érintett jegybanki alkalmazott személyéről

egyelőre nem közöltek részleteket. A NABU és a SAPO a folyamatban lévő büntetőeljárás érdekeire, valamint a nyomozás titkosságára hivatkozva nem adott további tájékoztatást.

Az Ukrán Nemzeti Bank külön Telegram-bejegyzésben megerősítette, hogy a korrupcióellenes hatóságok házkutatást tartottak az intézményben.

Egymást érik a korrupciós ügyek Ukrajnában

Korábban megírtuk: a Kyiv Independent augusztusban olyan dokumentumokhoz jutott, melyek arról tanúskodnak, hogy az Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányának középpontjában álló rendszer éveken át épült, és egy állami tulajdonú bank felügyelőbizottságának manipulálásával hozták létre, miután a pénzintézetet 2023-ban államosították.

Az ukrán korrupcióellenes hatóságok az ügy kapcsán Volodimir Zelenszkij elnök több szövetségesét azzal vádolták meg, hogy a korábban orosz tulajdonban lévő Alfa Bankból létrejött Sense Bankot 150 millió hrivnya, mintegy 3,4 millió dollár tisztára mosására használták

A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda, a NABU szerint a pénzt Herman Haluscsenko energiaügyi és igazságügyi miniszter óvadékának biztosítására használták fel. Haluscsenko kulcsszereplője annak a 100 millió dolláros visszaosztási ügynek, amely az állami nukleáris vállalatnál, az Energoatomnál robbant ki.

Az orosz tulajdonú eszközök államosítását Oroszország teljes körű inváziójára válaszul kezdték el, és volt, aki már akkor arra figyelmeztetett, hogy az államosítási folyamat nem kellően átlátható.