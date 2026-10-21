Megszállta az ügyészség az európai jegybankot, Matolcsy György ügyéhez aligha van köze az akciónak

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Újabb kényes ügyben indítottak vizsgálatot az ukrán korrupcióellenes hatóságok. Ezúttal az ukrán jegybank került a nyomozók célkeresztjébe, a szerdai házkutatások körülményeiről azonban feltűnően kevés információt hoztak nyilvánosságra.
VG
2026.10.21, 11:32
Frissítve: 2026.10.21, 12:12
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Házkutatást tartottak szerdán az Ukrán Nemzeti Bank kijevi épületében, valamint a jegybank egyik alkalmazottjának otthonában – számolt be a Bloomberg az ukrán korrupcióellenes hatóságok közleménye alapján.

házkutatás, ukrán jegybank
A házkutatásokat az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészség (SAPO) hajtotta végre. / Fotó: Vincent Mundy / Bloomberg / Getty Images

A házkutatások során senkit nem vettek őrizetbe, és gyanúsítást sem közöltek

Az akciót az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészség (SAPO) hajtotta végre. A két szervezet a Telegramon közzétett tájékoztatásában közölte, hogy a házkutatások során senkit nem vettek őrizetbe, és gyanúsítást sem közöltek. A hatóságok hangsúlyozták, hogy az intézkedéseket a jogszabályoknak megfelelően hajtották végre. 

  • A nyomozás tárgyáról 
  • és az érintett jegybanki alkalmazott személyéről 

egyelőre nem közöltek részleteket. A NABU és a SAPO a folyamatban lévő büntetőeljárás érdekeire, valamint a nyomozás titkosságára hivatkozva nem adott további tájékoztatást.

Az Ukrán Nemzeti Bank külön Telegram-bejegyzésben megerősítette, hogy a korrupcióellenes hatóságok házkutatást tartottak az intézményben.

Egymást érik a korrupciós ügyek Ukrajnában

Korábban megírtuk: a Kyiv Independent augusztusban olyan dokumentumokhoz jutott, melyek arról tanúskodnak, hogy az Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányának középpontjában álló rendszer éveken át épült, és egy állami tulajdonú bank felügyelőbizottságának manipulálásával hozták létre, miután a pénzintézetet 2023-ban államosították.

Az ukrán korrupcióellenes hatóságok az ügy kapcsán Volodimir Zelenszkij elnök több szövetségesét azzal vádolták meg, hogy a korábban orosz tulajdonban lévő Alfa Bankból létrejött Sense Bankot 150 millió hrivnya, mintegy 3,4 millió dollár tisztára mosására használták

A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda, a NABU szerint a pénzt Herman Haluscsenko energiaügyi és igazságügyi miniszter óvadékának biztosítására használták fel. Haluscsenko kulcsszereplője annak a 100 millió dolláros visszaosztási ügynek, amely az állami nukleáris vállalatnál, az Energoatomnál robbant ki.

Az orosz tulajdonú eszközök államosítását Oroszország teljes körű inváziójára válaszul kezdték el,  és volt, aki már akkor arra figyelmeztetett, hogy az államosítási folyamat nem kellően átlátható.

A jegybankok tájékán ritkán jelennek meg a nyomozók, most azonban két szomszédos országban történt ez meg egyszerre.

Ma reggel robbant a hír, hogy őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, az MNB korábbi elnökét. 

A volt jegybankelnök ügyvédje közölte: ügyfelét gazdasági csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják. 

Bátki Pál, Matolcsy jogi képviselője a lapnak elmondta, hogy ügyfelével szemben jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás, valamint hamis magánokirat felhasználásának gyanúja merült fel. Az ügyvéd nyilatkozatának időpontjában a gyanúsítotti kihallgatás még nem kezdődött el, arra várhatóan a délelőtt folyamán kerülhet sor.

A Központi Nyomozó Főügyészség szerda reggel kiadott közleményében arról tájékoztatott, hogy összehangolt nyomozási cselekményeket végeznek az MNB-ügyben. 

A két országban szinte egyszerre lefolytatott hatósági eljárás időbeli egybeesése vélhetően csak a véletlen műve, azonban mindenképp figyelemreméltó, hogy két európai ország központi bankjához köthető ügyek látványos nyomozati cselekményei szinte azonos időpontban történjenek meg.

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