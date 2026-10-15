Megszólalt Hegedűs Zsolt a minisztérium válságtanácskozása után: elismerte a budapesti káoszt, egyből visszafele kezdett mutogatni

"A tegnapi napon a budapesti belgyógyászati ügyeleti ellátás és a betegek elhelyezése komoly nehézségekbe ütközött. Ennek egyik fontos oka, hogy jelenleg számos olyan beteg fekszik a fővárosi kórházak belgyógyászati osztályain, köztük hajléktalan emberek is, akiknek elsősorban nem egészségügyi, hanem szociális ellátásra lenne szükségük" – ezt írta ki közösségi oldalára csütörtök este Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

Megszólalt Hegedűs Zsolt a minisztérium válságtanácskozása után: elismerte a budapesti káoszt, egyből vissza fele kezdett mutogatni Fotó: Hatlaczki Balázs

Megszólalt Hegedűs Zsolt a minisztérium válságtanácskozása után: elismerte a budapesti káoszt, egyből vissza fele kezdett mutogatni

Ahogy beszámoltunk róla, hogy súlyos kapacitáshiány alakult ki a budapesti belgyógyászati ellátásban az elmúlt napokban, a helyzet olyannyira elfajult, hogy a sürgősségi osztályok működését is veszélybe került. A MedicalOnline azt írta, hogy 750 beteg elhelyezése vált problémássá a fővárosban, köztük hozzávetőleg 200 hajléktalané. Az orvos- és ápolóhiány, valamint a tartós ápolásra szorulók elhelyezésének nehézségei miatt pedig rendkívüli egyeztetéseket tartottak.

Az Egészségügyi Minisztérium is megerősítette, hogy több tényező együttes hatása miatt alakult ki a helyzet, és rendkívüli egyeztetéseket tartottak a megoldás érdekében. A Válasz Online azt írta erről, hogy

válságegyeztetéseket tartanak az Országos Kórházi Főigazgatóságon és az egészségügyi tárcánál,

miután a fővárosban lényegében bedőlt a belgyógyászati betegellátás, több helyen leállt az új betegek felvétele, és emiatt a sürgősségi osztályokon is megnőtt a várakozási idő.

Hegedűs Zsolt a posztjában azt írta, hogy "a tegnapi helyzet egyértelmű figyelmeztetés volt arra, hogy a problémát rendszerszinten kell kezelnünk. Éppen ezért a minisztérium, az OKFŐ, OMSZ, a budapesti kórházak vezetői, a szociális intézmények és a hajléktalanellátás szereplői összehangoltan dolgoztak a helyzet rendezésén ma. A célunk nem pusztán az azonnali nehézségek kezelése, hanem egy olyan közép- és hosszú távú megoldás kialakítása, amely tartósan javítja a betegellátás biztonságát."

Fontos kimondani: hasonló helyzetek már a választások előtt is előfordultak. Akkor ezeket jellemzően vezénylésekkel, átmeneti intézkedésekkel kezelték, nem pedig rendszerszintű megoldásokkal

– fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve, hogy a rendszer töredezett és sérülékeny. "A szakdolgozói hiány, a korábbi osztálybezárások és az egészségügyi, illetve szociális ellátás közötti együttműködés hiányosságai mind hozzájárulnak a jelenlegi nehézségekhez. A betegek biztonsága és a megfelelő ellátás biztosítása azonban nem lehet politikai vita tárgya. Közös felelősségünk, hogy mindenki ott kapjon segítséget, ahol az állapotának és szükségleteinek megfelelő ellátást tudják biztosítani" – mondta.