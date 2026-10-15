Megszólalt Hegedűs Zsolt a minisztérium válságtanácskozása után: elismerte a budapesti káoszt, egyből visszafele kezdett mutogatni
"A tegnapi napon a budapesti belgyógyászati ügyeleti ellátás és a betegek elhelyezése komoly nehézségekbe ütközött. Ennek egyik fontos oka, hogy jelenleg számos olyan beteg fekszik a fővárosi kórházak belgyógyászati osztályain, köztük hajléktalan emberek is, akiknek elsősorban nem egészségügyi, hanem szociális ellátásra lenne szükségük" – ezt írta ki közösségi oldalára csütörtök este Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.
Megszólalt Hegedűs Zsolt a minisztérium válságtanácskozása után: elismerte a budapesti káoszt, egyből vissza fele kezdett mutogatni
Ahogy beszámoltunk róla, hogy súlyos kapacitáshiány alakult ki a budapesti belgyógyászati ellátásban az elmúlt napokban, a helyzet olyannyira elfajult, hogy a sürgősségi osztályok működését is veszélybe került. A MedicalOnline azt írta, hogy 750 beteg elhelyezése vált problémássá a fővárosban, köztük hozzávetőleg 200 hajléktalané. Az orvos- és ápolóhiány, valamint a tartós ápolásra szorulók elhelyezésének nehézségei miatt pedig rendkívüli egyeztetéseket tartottak.
Az Egészségügyi Minisztérium is megerősítette, hogy több tényező együttes hatása miatt alakult ki a helyzet, és rendkívüli egyeztetéseket tartottak a megoldás érdekében. A Válasz Online azt írta erről, hogy
válságegyeztetéseket tartanak az Országos Kórházi Főigazgatóságon és az egészségügyi tárcánál,
miután a fővárosban lényegében bedőlt a belgyógyászati betegellátás, több helyen leállt az új betegek felvétele, és emiatt a sürgősségi osztályokon is megnőtt a várakozási idő.
Hegedűs Zsolt a posztjában azt írta, hogy "a tegnapi helyzet egyértelmű figyelmeztetés volt arra, hogy a problémát rendszerszinten kell kezelnünk. Éppen ezért a minisztérium, az OKFŐ, OMSZ, a budapesti kórházak vezetői, a szociális intézmények és a hajléktalanellátás szereplői összehangoltan dolgoztak a helyzet rendezésén ma. A célunk nem pusztán az azonnali nehézségek kezelése, hanem egy olyan közép- és hosszú távú megoldás kialakítása, amely tartósan javítja a betegellátás biztonságát."
Fontos kimondani: hasonló helyzetek már a választások előtt is előfordultak. Akkor ezeket jellemzően vezénylésekkel, átmeneti intézkedésekkel kezelték, nem pedig rendszerszintű megoldásokkal
– fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve, hogy a rendszer töredezett és sérülékeny. "A szakdolgozói hiány, a korábbi osztálybezárások és az egészségügyi, illetve szociális ellátás közötti együttműködés hiányosságai mind hozzájárulnak a jelenlegi nehézségekhez. A betegek biztonsága és a megfelelő ellátás biztosítása azonban nem lehet politikai vita tárgya. Közös felelősségünk, hogy mindenki ott kapjon segítséget, ahol az állapotának és szükségleteinek megfelelő ellátást tudják biztosítani" – mondta.
Az MTI-nek még másképp fogalmazott Hegedűs Zsolt
Bár a Facebook posztjában mérsékeltebb hangot ütött meg a miniszter, amelyben azt írta "a megoldás nem az egymásra mutogatás, hanem az összehangolt munka és a közös felelősségvállalás", az MTI-nek keményebben fogalmazott. "A rendszer, amelyet örököltünk, napról napra súlyos nehézségekkel küzd. A mai probléma nemcsak az egészségügyi, hanem a szociális ellátórendszer végletesen leromlott állapotára is rámutat. Ezért külön köszönöm a szociális területen dolgozó szakemberek együttműködését is", mondta a politikus, aki szerint az ellátási nehézségeket nem váratlan terhelés okozta, hanem a súlyos ápoló- és orvoshiány miatt leszűkült kapacitások, és az, hogy nem tudják továbbirányítani az egészségügyi ellátásra nem szoruló betegeket.
Szerinte a rendkívüli betegellátási helyzet további oka, hogy az egészségügyi ellátórendszer évek óta tömegesen gondoskodik olyan krónikus állapotú betegekről, akiket alacsonyabb fokú egészségügyi intézményben, vagy a szociális ellátórendszerben kellene ellátni. Ezek az intézmények is végletesen túlterheltek, amire hosszabb távon a szakdolgozói bérek rendezése, és az ápolók kiszámítható életpályájának megteremtése nyújthat megoldást.
A minisztérium ugyanakkor azt kérte, hogy a betegek elsődlegesen a háziorvosukat hívják. Egyúttal felhívták a figyelmet arra is, hogy az intézményeket lehetőség szerint nappal, rendelési időben keressék fel. Rendelési időn kívül elsődlegesen a 1830-at, az egységes orvosi alapellátási ügyelet telefonszámát hívják, valamint tájékozódjanak arról, hogy mikor indokolt mentőt hívni.
Az MTI tudósításából az is kiderült, hogy csütörtök délelőtt megbeszélést tartottak
- az Egészségügyi Minisztérium,
- a budapesti kórházak,
- az Országos Mentőszolgálat,
- valamint a Szociális és Családügyi Minisztérium képviselői, ahol tájékoztatták a minisztert a bevonható erőforrásokról. Jelenleg felmérik a rendelkezésre álló kapacitásokat, a betegellátás folyamatosságát ezek bevonásával biztosítják.
Kitértek arra, hogy az OKFŐ stratégiai és operatív csoportot hoz létre; folyamatosan figyelik a betegforgalmi adatokat, a rendelkezésre álló kapacitásokat, miközben megkezdődött a rendelkezésre álló kihasználatlan kapacitások összehangolása.