Deviza
EUR/HUF363,77 -0,04% USD/HUF324,36 -0,23% GBP/HUF430,48 +0,09% CHF/HUF392,16 +0,31% PLN/HUF83,28 +0,04% RON/HUF68,18 -0,06% CZK/HUF14,94 -0,03% EUR/HUF363,77 -0,04% USD/HUF324,36 -0,23% GBP/HUF430,48 +0,09% CHF/HUF392,16 +0,31% PLN/HUF83,28 +0,04% RON/HUF68,18 -0,06% CZK/HUF14,94 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 454,77 +0,68% MTELEKOM2 660 +0,15% MOL5 050 +1,53% OTP41 640 +0,41% RICHTER12 710 +0,95% OPUS216 +3,6% ANY6 200 0% AUTOWALLIS120,5 -0,82% WABERERS4 160 -0,95% BUMIX8 818,81 +0,42% CETOP4 912,62 +0,61% CETOP NTR3 174,62 +0,61% BUX144 454,77 +0,68% MTELEKOM2 660 +0,15% MOL5 050 +1,53% OTP41 640 +0,41% RICHTER12 710 +0,95% OPUS216 +3,6% ANY6 200 0% AUTOWALLIS120,5 -0,82% WABERERS4 160 -0,95% BUMIX8 818,81 +0,42% CETOP4 912,62 +0,61% CETOP NTR3 174,62 +0,61%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Megszólalt Hegedűs Zsolt a minisztérium válságtanácskozása után: elismerte a budapesti káoszt, egyből visszafele kezdett mutogatni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Elismerte a budapesti ellátási krízist az egészségügyi miniszter csütörtök este. Hegedűs Zsolt a Facebook posztjában azt írta, hogy "hasonló helyzetek már a választások előtt is előfordultak".
Járdi Roland
2026.10.15, 20:18
Frissítve: 2026.10.15, 21:12
Szóljon hozzá!

"A tegnapi napon a budapesti belgyógyászati ügyeleti ellátás és a betegek elhelyezése komoly nehézségekbe ütközött. Ennek egyik fontos oka, hogy jelenleg számos olyan beteg fekszik a fővárosi kórházak belgyógyászati osztályain, köztük hajléktalan emberek is, akiknek elsősorban nem egészségügyi, hanem szociális ellátásra lenne szükségük" ezt írta ki közösségi oldalára csütörtök este Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

Hegedűs Zsolt
Megszólalt Hegedűs Zsolt a minisztérium válságtanácskozása után: elismerte a budapesti káoszt, egyből vissza fele kezdett mutogatni Fotó: Hatlaczki Balázs

Megszólalt Hegedűs Zsolt a minisztérium válságtanácskozása után: elismerte a budapesti káoszt, egyből vissza fele kezdett mutogatni

Ahogy beszámoltunk róla, hogy súlyos kapacitáshiány alakult ki a budapesti belgyógyászati ellátásban az elmúlt napokban, a helyzet olyannyira elfajult, hogy a sürgősségi osztályok működését is veszélybe került. A MedicalOnline azt írta, hogy 750 beteg elhelyezése vált problémássá a fővárosban, köztük hozzávetőleg 200 hajléktalané. Az orvos- és ápolóhiány, valamint a tartós ápolásra szorulók elhelyezésének nehézségei miatt pedig rendkívüli egyeztetéseket tartottak.

Az Egészségügyi Minisztérium is megerősítette, hogy több tényező együttes hatása miatt alakult ki a helyzet, és rendkívüli egyeztetéseket tartottak a megoldás érdekében. A Válasz Online azt írta erről, hogy

válságegyeztetéseket tartanak az Országos Kórházi Főigazgatóságon és az egészségügyi tárcánál,

miután a fővárosban lényegében bedőlt a belgyógyászati betegellátás, több helyen leállt az új betegek felvétele, és emiatt a sürgősségi osztályokon is megnőtt a várakozási idő.

Hegedűs Zsolt a posztjában azt írta, hogy "a tegnapi helyzet egyértelmű figyelmeztetés volt arra, hogy a problémát rendszerszinten kell kezelnünk. Éppen ezért a minisztérium, az OKFŐ, OMSZ, a budapesti kórházak vezetői, a szociális intézmények és a hajléktalanellátás szereplői összehangoltan dolgoztak a helyzet rendezésén ma. A célunk nem pusztán az azonnali nehézségek kezelése, hanem egy olyan közép- és hosszú távú megoldás kialakítása, amely tartósan javítja a betegellátás biztonságát."

Fontos kimondani: hasonló helyzetek már a választások előtt is előfordultak. Akkor ezeket jellemzően vezénylésekkel, átmeneti intézkedésekkel kezelték, nem pedig rendszerszintű megoldásokkal

 – fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve, hogy a rendszer töredezett és sérülékeny. "A szakdolgozói hiány, a korábbi osztálybezárások és az egészségügyi, illetve szociális ellátás közötti együttműködés hiányosságai mind hozzájárulnak a jelenlegi nehézségekhez. A betegek biztonsága és a megfelelő ellátás biztosítása azonban nem lehet politikai vita tárgya. Közös felelősségünk, hogy mindenki ott kapjon segítséget, ahol az állapotának és szükségleteinek megfelelő ellátást tudják biztosítani" mondta.

Az MTI-nek még másképp fogalmazott Hegedűs Zsolt

Bár a Facebook posztjában mérsékeltebb hangot ütött meg a miniszter, amelyben azt írta "a megoldás nem az egymásra mutogatás, hanem az összehangolt munka és a közös felelősségvállalás", az MTI-nek keményebben fogalmazott.  "A rendszer, amelyet örököltünk, napról napra súlyos nehézségekkel küzd. A mai probléma nemcsak az egészségügyi, hanem a szociális ellátórendszer végletesen leromlott állapotára is rámutat. Ezért külön köszönöm a szociális területen dolgozó szakemberek együttműködését is", mondta a politikus, aki szerint az ellátási nehézségeket nem váratlan terhelés okozta, hanem a súlyos ápoló- és orvoshiány miatt leszűkült kapacitások, és az, hogy nem tudják továbbirányítani az egészségügyi ellátásra nem szoruló betegeket.

Szerinte a rendkívüli betegellátási helyzet további oka, hogy az egészségügyi ellátórendszer évek óta tömegesen gondoskodik olyan krónikus állapotú betegekről, akiket alacsonyabb fokú egészségügyi intézményben, vagy a szociális ellátórendszerben kellene ellátni. Ezek az intézmények is végletesen túlterheltek, amire hosszabb távon a szakdolgozói bérek rendezése, és az ápolók kiszámítható életpályájának megteremtése nyújthat megoldást.

A minisztérium ugyanakkor azt kérte, hogy a betegek elsődlegesen a háziorvosukat hívják. Egyúttal felhívták a figyelmet arra is, hogy az intézményeket lehetőség szerint nappal, rendelési időben keressék fel. Rendelési időn kívül elsődlegesen a 1830-at, az egységes orvosi alapellátási ügyelet telefonszámát hívják, valamint tájékozódjanak arról, hogy mikor indokolt mentőt hívni. 

Az MTI tudósításából az is kiderült, hogy csütörtök délelőtt megbeszélést tartottak

  • az Egészségügyi Minisztérium, 
  • a budapesti kórházak,
  •  az Országos Mentőszolgálat, 
  • valamint a Szociális és Családügyi Minisztérium képviselői, ahol tájékoztatták a minisztert a bevonható erőforrásokról. Jelenleg felmérik a rendelkezésre álló kapacitásokat, a betegellátás folyamatosságát ezek bevonásával biztosítják.

Kitértek arra, hogy az OKFŐ stratégiai és operatív csoportot hoz létre; folyamatosan figyelik a betegforgalmi adatokat, a rendelkezésre álló kapacitásokat, miközben megkezdődött a rendelkezésre álló kihasználatlan kapacitások összehangolása. 

 

Szóljon hozzá!
Hegedűs Zsolt
Budapest
kórház
egészségügy
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu