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Leleplezték Putyin titkos fegyverének részleteit: a vasbetont is áttöri az orosz hiperszonikus rakéta, mégis visszafoghatják a gyártását – ez állhat a háttérben

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Olyan robbanófejjel rendelkezik, amely a megerősített épületek vasbeton szerkezeteit is képes áttörni, mégis komoly problémákat okozhat az orosz hadvezetésnek. Az ukrán hírszerzés nyilvánosságra hozta a Kinzsal hiperszonikus rakéta eddig kevésbé ismert részleteit. Kijev szerint ugyanakkor Moszkva már a gyártást is átcsoportosította, részben a fegyver pontossági problémái, részben a hordozó vadászgépek szűkössége miatt.
VG
2026.10.12, 19:29
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Az ukrán katonai hírszerzés részletesen feltárta az orosz Kinzsal hiperszonikus rakéta felépítését, és azt állítja, hogy Moszkva már a fegyver gyártásának visszafogására kényszerült. A közzétett adatok szerint a rakéta olyan robbanófejjel is felszerelhető, amelyet kifejezetten vasbeton födémek, megerősített épületek és védett létesítmények áttörésére terveztek. A veszélyes fegyvernek ugyanakkor komoly gyengeségei lehetnek.

Leleplezték Putyin titkos fegyverének részleteit: a vasbetont is áttöri az orosz hiperszonikus rakéta, mégis visszafoghatják a gyártását
Leleplezték Putyin titkos fegyverének részleteit: a vasbetont is áttöri az orosz hiperszonikus rakéta, mégis visszafoghatják a gyártását / Fotó: Anadolu via AFP

Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főcsoportfőnöksége (HUR) hétfőn egy interaktív, háromdimenziós modellt is nyilvánosságra hozott a H–47M2 Kinzsalról. A vizsgálat szerint az egyfokozatú, szilárd hajtóanyagú rakéta alkatrészeinek 90 százaléka megegyezik az Iszkander–M rendszer 9M723 típusú ballisztikus rakétájáéval.

A Kinzsal egyik robbanófeje vastag fémházzal rendelkezik, és arra szolgál, hogy a becsapódáskor áthatoljon a kemény szerkezeteken, majd azok belsejében pusztítson. A házak vasbeton elemei sem feltétlenül jelentenek akadályt számára. 

Az ukránok szerint a rakétának nukleáris robbanófejjel felszerelhető változata is van, 

miközben az oroszok már egy harmadik típuson dolgoznak – írja a Kyiv Post.

Ez az új változat repeszhatású, nagy robbanóerejű töltetet kapna. A HUR értékelése szerint a módosítás a Kinzsal célzási pontosságával kapcsolatos problémákra utalhat: a megerősített célpontok áttöréséhez pontos találat kell, míg a repeszek nagyobb területen okozhatnak károkat. A hírszerzés állítását független forrásból egyelőre nem erősítették meg.

A feltételezett műszaki gondoknak már a hadiipari termelésben is következménye lehet. Az ukrán közlés szerint Oroszország 2026-ban jelentősen csökkentette a Kinzsalokra leadott állami megrendeléseit, és a gyártókapacitásokat, alkatrészeket, illetve nyersanyagokat inkább az Iszkander–M rakéták előállítására csoportosította át.

A döntés másik oka a hordozó repülőgépek hiánya. A Kinzsalokat MiG–31K és MiG–31I elfogó vadászgépek átalakított változatairól indítják, ezek élettartama azonban véges, ráadásul az orosz repülőgépipar már nem gyárt új MiG–31-eseket. A szárazföldről indítható Iszkanderek gyártásának előtérbe helyezésével Moszkva így kevésbé függ a szűkös repülőgép-állománytól.

A hírszerzés 58, a Kinzsal gyártásában részt vevő orosz vállalatot is azonosított. 

Közülük 22 ellen egyetlen, az Oroszországgal szembeni szankciókat alkalmazó partnerország sem vezetett be korlátozásokat. Kijev ezért összehangolt szankciókat és szigorúbb technológiai exportellenőrzést sürget.

A rakéták elleni védekezés Ukrajna számára továbbra is nehéz feladat. A Világgazdaság szeptemberben beszámolt arról, hogy az Európai Bizottság akkor még nem tudta elindítani az ukrán Patriot-elfogórakéták uniós finanszírozását, mert hiányoztak a szükséges aláírt szerződések. Kijev szerint a Patriot-rendszerek nélkülözhetetlenek az orosz ballisztikus és hiperszonikus rakéták elleni védekezéshez.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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orosz-ukrán háború
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