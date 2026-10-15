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Ismét puskaporos hordó a Balkán: Vucicéknál betelt a pohár, diplomáciai botrány robbant ki Horvátországgal

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Tiltakozó jegyzéket küldött Szerbia a szomszédos országnak a szerbiai választási folyamatba való állítólagos beavatkozás miatt. Horvátország sajtóját is bírálja Belgrád, mert szerinte egyoldalúan és kifejezetten negatívan mutatja be a szerbiai belpolitikai helyzetet.
VG
2026.10.15, 07:19
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A szerb külügyminisztérium tiltakozó jegyzéket intézett Horvátországhoz a szerbiai választási folyamatba való állítólagos beavatkozás, valamint a belpolitikai helyzetről szóló, szerinte egyre elfogultabb tudósítások miatt – számolt be a horvát Index.

Horvátország Serbian President Aleksandar Vucic Interview
Vucicéknál betelt a pohár, diplomáciai botrány robbant ki Horvátországgal /Fotó: Igor Pavicevic

A beszámolók szerint Belgrád határozottan tiltakozik a szerbiai politikai folyamatok befolyásolására irányuló vélt kísérletek ellen, különösen a választási kampány időszakában. Szerbiában október 25-én tartanak parlamenti választásokat.

A szerb diplomácia elfogadhatatlannak tartja a belpolitikai ügyekbe történő külföldi beavatkozás minden formáját. 

Ez álláspontjuk szerint egyaránt vonatkozik a választási tevékenységek közvetlen befolyásolására és az olyan közvetett lépésekre, amelyek hatással lehetnek a politikai versenyre.

A tiltakozás egyik fő kiváltó oka a szerbiai politikai események horvátországi médiavisszhangja. A szerb sajtó beszámolói szerint augusztus 15. és október 15. között összesen 6282 olyan médiatartalmat és bejegyzést rögzítettek, amelyben megemlítették Aleksandar Vucic szerb elnököt.

Belgrád kifogásolja a szerbiai belpolitikai viszonyok általa egyoldalúnak és kifejezetten negatívnak tartott bemutatását. Azt is sérelmezi, hogy megítélése szerint a horvátországi tudósítások a szerbiai politikai folyamatokat az egész térség stabilitását fenyegető veszélyként ábrázolják.

A szerb fél szerint az ilyen megközelítés nem segíti sem a kölcsönös bizalom építését, sem a jószomszédi kapcsolatok javítását. A tiltakozó jegyzékben ezért a szerbiai belpolitikai folyamatok tiszteletben tartását, a külső nyomásgyakorlás és a választási kampány befolyásolására irányuló kísérletek mellőzését sürgették.

Belgrád hangsúlyozta: a két ország kapcsolatában kölcsönös tiszteletre és konstruktív párbeszédre van szükség. Álláspontja szerint az egyoldalú megközelítések, valamint a belpolitikai kérdések összekapcsolása a regionális instabilitással tovább ronthatják a bizalmat.

Korábban arról is írtunk, hogy újabb lehetséges vevő jelent meg a szerb olajvállalat, a NIS jövőjéről szóló tárgyalásokban. Aleksandar Vucic szerint az orosz fél már fontos kérdésekben megállapodott a magyar Mollal, ám az sem kizárt, hogy végül amerikai befektetőknek adja el érdekeltségét. A szerb államfő az ukrajnai béketárgyalásokról is beszélt, amelyekben szerinte az Egyesült Államok három különböző tárgyalócsoporttal vesz részt.

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választási kampány
Aleksandar Vucic
Szerbia
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