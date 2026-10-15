Kekeckednek a horvátok: Zágráb csak feltételekkel adna zöld lámpát Montenegro EU-s csatlakozásának
Horvátország Montenegró európai uniós csatlakozásával szemben támasztott követelményei „egyértelműen meghatározottak és teljesíthetők” – áll abban a dokumentumban, amelyet Zágráb eljuttatott az uniós tagállamokhoz, valamint az Európai Bizottság elnökének és az Európai Tanács elnökének hivatalához – írja az Index.hr.
Horvátországnak van pár feltétele
A dokumentumban részletesen ismertetik Horvátország álláspontját Montenegró csatlakozási folyamatáról, valamint azt a nyolc, már jól ismert követelést, amelyet Podgoricának teljesítenie kell ahhoz, hogy Zágráb megadja a zöld jelzést. „Ezek a követelmények korlátozottak, egyértelműen meghatározottak és teljesíthetők” – olvasható a dokumentumban, amely szerint Horvátország konstruktív párbeszéden keresztül igyekszik rendezni a kérdéseket. „Horvátország arra törekszik, hogy megkönnyítse Montenegró csatlakozását, nem pedig arra, hogy akadályozza azt” – áll a szövegben. Hozzáteszik: „a követelések rendezésében elért kézzelfogható előrelépés lehetővé tenné Horvátország számára, hogy támogassa a montenegrói csatlakozási tárgyalások sikeres lezárását, és végső soron az ország csatlakozási szerződésének ratifikációját”.
Feltételek a csatlakozáshoz
Több olyan rendezetlen kérdést is meg kell oldani, amelyek Montenegrónak a Horvátország elleni katonai agresszióban való részvételéből fakadnak. „Horvátország őszintén szeretné lezárni közös történelmünk fájdalmas fejezetét, és a jövő felé tekintő kapcsolatokat kialakítani Montenegróval. A kölcsönös bizalom, valamint a valódi és tartós megbékélés azonban nem építhető ki e kérdések rendezése nélkül” – áll a dokumentumban.
A dokumentum szerint néhány „váratlan, egyoldalú lépés a montenegrói hatóságok részéről ismét felszította a történelmi feszültségeket és szükségtelenül kiélezte a kétoldalú kapcsolatokat, veszélyeztetve a montenegrói csatlakozás széles körű horvátországi politikai támogatásának fennmaradását”.
Horvátország nyolc nyitott kérdést sorolt fel a Montenegróval fennálló kapcsolatokban. Zágráb már 2023 végén elküldött Podgoricának egy átfogó, nem hivatalos dokumentumot, amelyben azonosították a rendezetlen ügyeket. Ezt a dokumentumot valamennyi uniós tagállam és az Európai Bizottság is megkapta.
Horvátország kezdeményezésére intenzív diplomáciai egyeztetés kezdődött, ennek ellenére a kérdések közül mindeddig egyet sem sikerült rendezni. A nyolc követelésből hat a 23. fejezethez, az igazságszolgáltatáshoz és az alapvető jogokhoz kapcsolódik, kettő pedig a 31. fejezethez, vagyis a kül-, biztonság- és védelempolitikához.
Morinj, kártérítés, uszoda, ingatlanok
- Az első követelés szerint kártérítést kell fizetni azoknak a horvát állampolgároknak, akiket a morinji táborban tartottak fogva. A táborban 1991 októbere és 1992 augusztusa között több mint 300 horvát állampolgárt, civileket és hadifoglyokat tartottak fogva.
- A második követelésben Horvátország azt kéri, hogy őrizzék meg és továbbra is látható helyen hagyják a korábbi morinji táborban elhelyezett emléktáblát, amely az ott fogva tartott és bántalmazott horvát civileknek és hadifoglyoknak állít emléket. Az emléktábla köré ugyanis egy nagyobb fémszerkezetet helyeztek, amely lehetővé teszi egy mozgatható panel elhelyezését, amellyel a táblát el lehet takarni, illetve amelyet hivatalos megemlékezések idején el lehet távolítani. „Az ilyen eltakarás sértené a közös emlékezés és megbékélés ezen aktusát, valamint Montenegró történelmi felelősségének elismerését a Morinjban elkövetett bűncselekményekért” – áll a dokumentumban. Az emléktáblát 2022-ben helyezték el. Röviddel ezután leváltottak két montenegrói minisztert, akik részt vettek a Morinjjal kapcsolatos kezdeményezésben, mire egy harmadik miniszter tiltakozásul lemondott.
- Horvátország azt is követeli, hogy nevezzék át a kotori önkormányzati uszodát, amely Zoran Gopčević egykori, nemzetközileg ismert vízilabdázó nevét viseli. Gopčević a morinji tábor őre volt. A név miatt horvát klubok nem hajlandók az uszodában játszani, a horvát válogatott pedig a 2025-ös vízilabda-világkupa szuperdöntőjének bojkottját is kilátásba helyezte. A bojkottot végül úgy sikerült elkerülni, hogy a horvát mérkőzéseket Budvába helyezték át.
- A negyedik követelésben Horvátország a montenegrói hatóságok teljes körű együttműködését kéri annak érdekében, hogy megállapítsák annak a 14 horvát állampolgárnak a sorsát, akik az 1990-es évek elején, a Horvátország elleni agresszió idején tűntek el. Az agresszió Horvátország egyes területeinek megszállásával is járt. A dokumentum szerint ennek az együttműködésnek különösen magában kell foglalnia az információk megosztását, az illetékes bizottságok munkájának folytatását, valamint valamennyi olyan archívumhoz és dokumentumhoz való hozzáférést, amely segíthet az eltűnt személyek felkutatásában és sorsuk tisztázásában.
Követelések sora
Az ötödik követelésben Horvátország azt várja Montenegrótól, hogy vonja felelősségre a délszláv háború során elkövetett háborús bűncselekmények felelőseit, beleértve azokat is, akik parancsnoki felelősség alapján vonhatók büntetőjogi felelősségre, valamint biztosítsa, hogy valamennyi elkövető feleljen tetteiért. Eddig egyetlen ítélet sem született parancsnoki felelősség alapján.
A Morinj-ügyben a Jugoszláv Néphadsereg (JNA) négy tagját jogerősen elítélték háborús bűncselekmények miatt, összesen tizenkét év szabadságvesztést szabva ki rájuk, ezek az ítéletek azonban nem terjedtek ki a táborban fogva tartott civilek ellen elkövetett bűncselekményekre.
A hatodik követelésben Horvátország azt várja Montenegrótól, hogy rendezze az 1990-es évek eleje óta húzódó tulajdonjogi vitákat. Ezek olyan horvát családokat érintenek, akiket jogellenesen fosztottak meg tulajdonuktól – köztük 51 tivati családot és más, a Kotori-öböl térségében élő családokat –, és amelyek ügyei jogerős bírósági ítéletek vagy hosszadalmas bírósági eljárások ellenére sem rendeződtek.
Eközben egyes korábbi tulajdonosoknak – elsősorban az albán kisebbséghez tartozóknak – visszaadták ingatlanjaikat, ami aggodalmakat vet fel az összehasonlítható esetek eltérő kezelése miatt.
„Horvátország konkrét és mérhető előrelépést vár az egyedi ügyek rendezésében, valamint rendszerszintű megközelítést az ingatlanok visszaszolgáltatásának vagy a piaci értéknek megfelelő méltányos kártalanításnak a biztosítására, diszkrimináció nélkül” – áll a dokumentumban.
A Jadran és a határkérdés
A hetedik és a nyolcadik követelés a 31. fejezethez, vagyis a kül-, biztonság- és védelempolitikához tartozik.
A hetedikben Horvátország a Jadran kiképzőhajó visszaadását követeli. A hajó Jugoszlávia felbomlása előtt Splitben állomásozott, és 1991-ben, a háború kitörésekor kizárólag javítás miatt tartózkodott Montenegróban. Horvátország ezért úgy véli, hogy a 2001-es utódlási megállapodás alapján a hajó jogszerűen Horvátországot illeti.
A dokumentum szerint a Jadran ügye a volt Jugoszlávia katonai vagyonának felosztására vonatkozó szélesebb kérdés részét képezi. Ezt az is alátámasztja, hogy Montenegró jogellenesen visszatartja a volt jugoszláv szövetség Horvátországtól elvett katonai felszerelését, amelynek értékét 2,7 milliárd dollárra becsülik. Horvátország azt várja, hogy Montenegró teljesítse jogi kötelezettségeit, és adja vissza a Jadrant, amely a horvát tengeri örökség szimbóluma.
A nyolcadik követelésben Horvátország a két ország közötti határ kijelöléséről szóló párbeszéd folytatására és intenzívebbé tételére szólít fel. Zágráb különösen azt várja Podgoricától, hogy erősítse meg: tiszteletben tartja a Horvát Szocialista Köztársaság és a Montenegrói Szocialista Köztársaság egykori köztársaságközi szárazföldi határát, összhangban az uti possidetis juris elvével, amelyet a Jugoszláviáról szóló konferencia választottbírósági bizottsága, az úgynevezett Badinter-bizottság is megerősített. Az elv szerint a korábbi tagköztársaságok közötti határok a függetlenné válás pillanatában nemzetközi határokká váltak, és azokat kizárólag az érintett államok megállapodásával lehet módosítani. A dokumentum szerint szakértők megállapították, hogy a terepen tapasztalható eltérések nem haladják meg a 220 métert, és ezeket a demarkációs folyamat során rendezni lehet, miután aláírják a szárazföldi határról szóló szerződést.
Egy ilyen megállapodás egyben hivatalosan is megerősítené, hogy Montenegrónak nincsenek területi követelései Horvátországgal szemben. A szárazföldi határ rendezése után Horvátország kész lenne összehívni a tengeri határ kijelöléséért felelős szakértői és kormányközi bizottságok rendszeres üléseit, konkrét határidők meghatározása nélkül.