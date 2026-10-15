Kekeckednek a horvátok: Zágráb csak feltételekkel adna zöld lámpát Montenegro EU-s csatlakozásának

Horvátország Montenegró európai uniós csatlakozásával szemben támasztott követelményei „egyértelműen meghatározottak és teljesíthetők” – áll abban a dokumentumban, amelyet Zágráb eljuttatott az uniós tagállamokhoz, valamint az Európai Bizottság elnökének és az Európai Tanács elnökének hivatalához – írja az Index.hr.

Horvátország csak feltételekkel adna zöld lámpát Montenegro EU-s csatlakozásának/Fotó: Hans Lucas via AFP

Horvátországnak van pár feltétele

A dokumentumban részletesen ismertetik Horvátország álláspontját Montenegró csatlakozási folyamatáról, valamint azt a nyolc, már jól ismert követelést, amelyet Podgoricának teljesítenie kell ahhoz, hogy Zágráb megadja a zöld jelzést. „Ezek a követelmények korlátozottak, egyértelműen meghatározottak és teljesíthetők” – olvasható a dokumentumban, amely szerint Horvátország konstruktív párbeszéden keresztül igyekszik rendezni a kérdéseket. „Horvátország arra törekszik, hogy megkönnyítse Montenegró csatlakozását, nem pedig arra, hogy akadályozza azt” – áll a szövegben. Hozzáteszik: „a követelések rendezésében elért kézzelfogható előrelépés lehetővé tenné Horvátország számára, hogy támogassa a montenegrói csatlakozási tárgyalások sikeres lezárását, és végső soron az ország csatlakozási szerződésének ratifikációját”.

Feltételek a csatlakozáshoz

Több olyan rendezetlen kérdést is meg kell oldani, amelyek Montenegrónak a Horvátország elleni katonai agresszióban való részvételéből fakadnak. „Horvátország őszintén szeretné lezárni közös történelmünk fájdalmas fejezetét, és a jövő felé tekintő kapcsolatokat kialakítani Montenegróval. A kölcsönös bizalom, valamint a valódi és tartós megbékélés azonban nem építhető ki e kérdések rendezése nélkül” – áll a dokumentumban.

A dokumentum szerint néhány „váratlan, egyoldalú lépés a montenegrói hatóságok részéről ismét felszította a történelmi feszültségeket és szükségtelenül kiélezte a kétoldalú kapcsolatokat, veszélyeztetve a montenegrói csatlakozás széles körű horvátországi politikai támogatásának fennmaradását”.

Horvátország nyolc nyitott kérdést sorolt fel a Montenegróval fennálló kapcsolatokban. Zágráb már 2023 végén elküldött Podgoricának egy átfogó, nem hivatalos dokumentumot, amelyben azonosították a rendezetlen ügyeket. Ezt a dokumentumot valamennyi uniós tagállam és az Európai Bizottság is megkapta.