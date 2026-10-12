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Vezetőváltás a HUN-REN-nél: távozik Gulyás Balázs, Stipsicz András veszi át a kutatóhálózat irányítását

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Közös megegyezéssel távozik a szervezet éléről Gulyás Balázs és Jakab Roland, a változás október 21-én lép hatályba. A HUN-REN új elnöke Stipsicz András, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet eddigi főigazgatója lesz, akit a kormányzat javaslatára választottak meg.
VG
2026.10.12, 19:44
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Jelentős vezetőváltás következik a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatnál: Gulyás Balázs elnök és Jakab Roland vezérigazgató közös megegyezéssel távozik október 21-én. A HUN-REN új elnöke Stipsicz András matematikus, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet eddigi főigazgatója lesz, aki október 22-én veszi át a tisztséget.

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Október végén új vezetés irányítja a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatot, miután Gulyás Balázs elnök és Jakab Roland vezérigazgató is távozik posztjáról / Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

Átalakul a HUN-REN vezetése

Vezetőváltás történik a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat élén: Gulyás Balázs elnöki megbízatása és Jakab Roland vezérigazgatói tevékenysége közös megegyezéssel, október 21-én szűnik meg. Az Irányító Testület a kormányzat javaslatára Stipsicz Andrást, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet eddigi főigazgatóját választotta meg a szervezet új elnökének. Megbízatása október 22-én kezdődik, és a HUN-REN-re vonatkozó szabályok tervezett módosításáig, illetve a vezetői pozíció pályázat útján történő betöltéséig tart.

A vezetőváltásról az Irányító Testület hétfői ülésén határoztak. A testület közleményében megköszönte Gulyás Balázs és Jakab Roland munkáját, akiknek meghatározó szerepet tulajdonít a kutatási hálózat intézményi és működési megújításában. A szervezet szerint a vezetők tevékenységének eredményeként megerősödtek a nemzetközi kapcsolatok, új működési keretek jöttek létre, és hosszú távon kiszámíthatóbbá vált a kutatóintézetek finanszírozása.

A megújulás egyik fontos állomása a HUN-REN 2025. október 28-i létrehozása volt önálló, sajátos jogállású szervezetként. A közlemény szerint az új működési modell a kutatási intézmények autonómiájának, jogfolytonosságának és tudományos önállóságának megőrzésére épül, miközben a hálózati együttműködés révén hatékonyabbá teheti a tudásmegosztást és a kutatási eredmények hasznosítását.

A finanszírozás is jelentősen átalakult: a HUN-REN éves kormányzati támogatása 2024 és 2026 között 40 milliárd forintról 89 milliárd forintra emelkedett, vagyis több mint a duplájára nőtt. 

A 2025 decemberében aláírt, 25 évre szóló finanszírozási keretmegállapodás, valamint a hat évre szóló, összesen 523 milliárd forintos közfeladat-finanszírozási szerződés hosszú távú pénzügyi keretet biztosít a kutatóintézeteknek. A közlemény szerint a kutatási intézmények bértömege egy év alatt 61 százalékkal nőtt.

Gulyás Balázs 2023 májusában kezdte meg munkáját a HUN-REN élén, Jakab Roland pedig 2023 júliusában vette át a vezérigazgatói feladatokat. A közlemény kiemeli a nemzetközi tudományos értékelésekre épülő szervezeti átalakításokat, a nemzetközi együttműködések bővítését, az európai pályázatokban való folyamatos részvétel biztosítását és az ipari partnerségek erősítését. Jakab Roland vezetésével a mesterséges intelligencia alkalmazása is a kutatási hálózat megújulásának egyik központi elemévé vált.

Az Irányító Testület szerint a két vezető munkája hosszú távon is meghatározhatja a magyar tudomány fejlődését. A közlemény ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a vezetőváltás nem érinti a HUN-REN zavartalan működését.

Magyar Kutatók kapják a kristálytan Nobel-díját: óriási kitüntetésben részesülnek a HUN-REN fizikusai

Három magyar fizikus nevétől lett hangos a nemzetközi tudományos világ, miközben Magyarországon a HUN-REN jövőjéről zajlik az egyik legnagyobb átalakítás. Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula olyan új szerkezetmeghatározó módszert dolgozott ki, amelyért a svéd akadémia a Gregori Aminoff-díjjal tüntette ki őket.

 

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HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat
vezetőváltás
Takács Zoltán
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