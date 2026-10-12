Vezetőváltás a HUN-REN-nél: távozik Gulyás Balázs, Stipsicz András veszi át a kutatóhálózat irányítását

Jelentős vezetőváltás következik a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatnál: Gulyás Balázs elnök és Jakab Roland vezérigazgató közös megegyezéssel távozik október 21-én. A HUN-REN új elnöke Stipsicz András matematikus, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet eddigi főigazgatója lesz, aki október 22-én veszi át a tisztséget.

Október végén új vezetés irányítja a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatot, miután Gulyás Balázs elnök és Jakab Roland vezérigazgató is távozik posztjáról / Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

Átalakul a HUN-REN vezetése

Vezetőváltás történik a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat élén: Gulyás Balázs elnöki megbízatása és Jakab Roland vezérigazgatói tevékenysége közös megegyezéssel, október 21-én szűnik meg. Az Irányító Testület a kormányzat javaslatára Stipsicz Andrást, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet eddigi főigazgatóját választotta meg a szervezet új elnökének. Megbízatása október 22-én kezdődik, és a HUN-REN-re vonatkozó szabályok tervezett módosításáig, illetve a vezetői pozíció pályázat útján történő betöltéséig tart.

A vezetőváltásról az Irányító Testület hétfői ülésén határoztak. A testület közleményében megköszönte Gulyás Balázs és Jakab Roland munkáját, akiknek meghatározó szerepet tulajdonít a kutatási hálózat intézményi és működési megújításában. A szervezet szerint a vezetők tevékenységének eredményeként megerősödtek a nemzetközi kapcsolatok, új működési keretek jöttek létre, és hosszú távon kiszámíthatóbbá vált a kutatóintézetek finanszírozása.

A megújulás egyik fontos állomása a HUN-REN 2025. október 28-i létrehozása volt önálló, sajátos jogállású szervezetként. A közlemény szerint az új működési modell a kutatási intézmények autonómiájának, jogfolytonosságának és tudományos önállóságának megőrzésére épül, miközben a hálózati együttműködés révén hatékonyabbá teheti a tudásmegosztást és a kutatási eredmények hasznosítását.

A finanszírozás is jelentősen átalakult: a HUN-REN éves kormányzati támogatása 2024 és 2026 között 40 milliárd forintról 89 milliárd forintra emelkedett, vagyis több mint a duplájára nőtt.

A 2025 decemberében aláírt, 25 évre szóló finanszírozási keretmegállapodás, valamint a hat évre szóló, összesen 523 milliárd forintos közfeladat-finanszírozási szerződés hosszú távú pénzügyi keretet biztosít a kutatóintézeteknek. A közlemény szerint a kutatási intézmények bértömege egy év alatt 61 százalékkal nőtt.