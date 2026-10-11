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Időjárás: itt esett a legtöbb eső Magyarországon – egy városban már 40 milliméternél is többet mértek

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Megérkezett a régóta várt eső Magyarországra, és az ország egyes részein már egyetlen éjszaka alatt jelentős mennyiségű csapadék hullott. Az Időkép mérései szerint különösen a Dunántúl kapott kiadós esőt, kegyes volt az időjárás Székesfehérvárral is, ahol már szombat késő este meghaladta a 40 millimétert a csapadékösszeg. Mutatjuk, hol mennyi eső esett.
Járdi Roland
2026.10.11, 16:04
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Hosszú száraz időszaknak vetett véget a hétvégén érkező mediterrán ciklon. Szombat estétől egyre többfelé eredt el az eső, amely több órán keresztül áztatta az ország nyugati és középső területeit. A csapadék eloszlása azonban nem volt egyenletes: egyes térségekben jóval több eső hullott, mint máshol.

időjárás
Időjárás: itt esett a legtöbb eső Magyarországon  – egy városban már 40 milliméternél is többet mértekFotó: Shutterstock

Székesfehérváron esett a legtöbb eső az esti adatok szerint

Az Időkép október 10-én késő este közzétett adatai alapján Székesfehérvár állt a csapadéklista élén. A városban már akkor több mint 40 milliméter esőt mértek, miközben a csapadékhullás még folytatódott.

A Balaton térségében szintén jelentős mennyiség gyűlt össze. A tó környékén sokfelé 20–30 milliméter eső hullott, és helyenként ennél magasabb értékeket is regisztráltak.

Az Időkép éjfél körüli beszámolója szerint a Nagykanizsa–Balaton–Velence térségében többfelé 20–30 milliméter, egyes mérőhelyeken pedig 40 milliméter körüli csapadékot észleltek.

A közzétett esti és éjfél körüli mérések alapján így alakultak a csapadékösszegek:

  • Székesfehérvár: több mint 40 mm
  • Balaton térsége: sokfelé 20–30 mm
  • Nagykanizsa–Balaton–Velence térsége: több helyen 20–30 mm, helyenként 40 mm körül

A csapadék mennyiségét jól érzékelteti, hogy Magyarországon októberben sok helyen átlagosan 50–55 milliméter körüli eső esik az egész hónap során. Ehhez képest egyes dunántúli térségekben néhány óra alatt összegyűlt a havi átlag jelentős része. Székesfehérváron a késő esti 40 millimétert meghaladó érték már önmagában is figyelemre méltó. A mediterrán ciklon csapadékzónája az éjszaka folyamán fokozatosan kelet felé mozdult, így az Alföldön is lehetőség nyílt számottevő esőre.

Nagy szükség volt már a csapadékra

Az eső különösen jókor érkezett, hiszen Magyarország rendkívül száraz időszakon van túl. A HungaroMet adataira hivatkozó Időkép szerint 2026 első kilenc hónapja 1901 óta a legszárazabb volt.

Januártól szeptember végéig országos átlagban mindössze 251,7 milliméter csapadék hullott, ami 47 százalékkal maradt el az 1991–2020 közötti időszak átlagától.

A mostani, több órán át tartó áztató eső ezért a mezőgazdaság számára is kedvező. A lassabban lehulló csapadék könnyebben beszivároghat a kiszáradt talajba, mint egy rövid, heves felhőszakadás során érkező vízmennyiség.

Vasárnap a csapadékzóna kelet felé távozik, nyugat felől pedig fokozatosan felszakadozhat a felhőzet. Az esőzés teljes mérlege csak az összes mérési adat beérkezése után válik ismertté.

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