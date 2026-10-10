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Itt a fordulat az időjárásban: órákon belül órási eső éri el Magyarországot – mutatjuk, mikor és mennyi csapadék fog hullani

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Jelentős változás körvonalazódik Magyarország időjárásában a hétvégén. A hosszabb ideje tartó száraz időszak után szombaton délután egyre többfelé eredhet el az eső, az éjszakai órákban pedig nagyobb területen is kiadósabb csapadékra van kilátás. Mutatjuk, mely országrészekben és mikortól kell elővenni az esernyőket.
Járdi Roland
2026.10.10, 14:29
Frissítve: 2026.10.10, 14:33
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A hétvége végre meghozhatja azt a csapadékot, amelyre az ország számos térségében már nagy szükség lenne. Az Időkép október 10-re és 11-re vonatkozó előrejelzése alapján szombaton fokozatosan beborul az ég, majd délutántól egyre több helyen kezdődhet esőzés. A csapadékzóna vasárnapra az ország keleti felét is elérheti. A változás hátterében a légköri viszonyok átalakulása áll. A péntekre virradóra átvonult, jórészt száraz hidegfront után nedvesebb levegő érkezik térségünkbe, amely kedvez a kiterjedtebb csapadék kialakulásának.

időjárás
Itt a fordulat az időjárásban: órákon belül órási eső éri el Magyarországot – mutatjuk, mikor és mennyi csapadék fog hullani Fotó: Joachim Stingl / Shutterstock

Itt a fordulat az időjárásban: órákon belül órási eső éri el Magyarországot – mutatjuk, mikor és mennyi csapadék fog hullani

Október 10-én, szombaton a nap első felében még többfelé lehetnek száraz időszakok, azonban délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A délutáni órákban elsősorban a Dunántúlon, majd az ország középső területein is kialakulhat eső, zápor.

Az Időkép előrejelzése szerint vasárnap estig az ország számos térségében 5–10 milliméter csapadék hullhat, helyenként azonban a 15–20 millimétert is meghaladhatja az eső mennyisége. Ez azt jelenti, hogy egyes területeken négyzetméterenként akár 20 liternél is több víz érkezhet a hétvége folyamán.

A HungaroMet szombat délelőtti figyelmeztető előrejelzése alapján vasárnap reggelig egy délnyugat–északkeleti irányú sávban területi átlagban is elérheti a 20 millimétert a csapadék mennyisége. Erre valamivel nagyobb esély mutatkozik Bács-Kiskun és Tolna vármegyében. A meteorológiai szolgálat szerint ezeken a területeken, valamint a Dél-Alföld egyes részein helyenként 20 milliméternél is több eső hullhat.

Budapesten és környékén szintén délutántól növekszik a csapadék esélye. A fővárosban a késő délutáni, esti órákban egyre valószínűbb az eső, amely az éjszaka folyamán is folytatódhat.

Vasárnap már keleten is eshet

Október 11-én, vasárnap a csapadékzóna fokozatosan kelet felé helyeződik át. Emiatt az ország keleti és délkeleti térségeiben is számítani lehet esőre, záporokra.A Dunántúlon ugyanakkor a nap folyamán már javulhat az idő. Nyugat felől fokozatosan felszakadozhat a felhőzet, és egyre több helyen süthet ki a nap. Keleten ezzel szemben tovább maradhat borult, csapadékos az idő. A hétvégi eső tehát nem egyszerre érkezik és távozik az egész országból: míg szombaton a nyugati és középső területeken lehet szükség esernyőre, vasárnap inkább a keleti országrészben lehet meghatározó a csapadék.

Az eső mellett a hőmérséklet alakulására is érdemes figyelni. A felhősebb, csapadékos idő miatt vasárnap több helyen hűvösebb lehet, mint a korábbi napokon.Az Időkép előrejelzése alapján vasárnap délután nagyjából 14 és 22 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklet várható. A nyugati területeken, ahol hamarabb megszűnhet az eső és felszakadozhat a felhőzet, melegebb lehet, míg a tartósan borult keleti országrészben alacsonyabb értékekre lehet számítani. A szél is megélénkülhet, különösen az ország északnyugati részén.

Történelmi aszályon vagyunk túl

Magyarországon idén az elmúlt 125 év legszárazabb nyarát regisztrálták, ráadásul az ősz sem hozott érdemi csapadékot, emiatt a földek kiszáradtak, a gazdák pedig egyre nehezebben tudják elvégezni a vetést. A két időjárási jelenség között előfordulhat összefüggés, de a magyarországi csapadékhiány közvetlen oka egészen más.

Az ok nem más, mint a minden korábbinál erősebbé váló El Nino, amely már hónapok óta szélsőséges időjárást idéz elő a világ számos térségében, és hatásai akár 2027 tavaszáig is elhúzódhatnak.

 A Bloomberg október 9-i beszámolója szerint a japán meteorológiai szolgálat olyan mértékű felmelegedést mért a Csendes-óceán trópusi térségében, amilyenre a megfigyelések kezdete óta nem volt példa. A japán meteorológiai hivatal pénteken közzétett adatai szerint szeptemberben a tengerfelszín hőmérséklete 4 Celsius-fokkal haladta meg a megszokott értéket a vizsgált térségben. Ez az 1949-ben kezdődött időjárási adatsor legmagasabb értéke, amely a korábbi, 1997 decemberében felállított rekordot is meghaladta. 


 


 

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