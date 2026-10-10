A hétvége végre meghozhatja azt a csapadékot, amelyre az ország számos térségében már nagy szükség lenne. Az Időkép október 10-re és 11-re vonatkozó előrejelzése alapján szombaton fokozatosan beborul az ég, majd délutántól egyre több helyen kezdődhet esőzés. A csapadékzóna vasárnapra az ország keleti felét is elérheti. A változás hátterében a légköri viszonyok átalakulása áll. A péntekre virradóra átvonult, jórészt száraz hidegfront után nedvesebb levegő érkezik térségünkbe, amely kedvez a kiterjedtebb csapadék kialakulásának.

Itt a fordulat az időjárásban: órákon belül órási eső éri el Magyarországot – mutatjuk, mikor és mennyi csapadék fog hullani Fotó: Joachim Stingl / Shutterstock

Itt a fordulat az időjárásban: órákon belül órási eső éri el Magyarországot – mutatjuk, mikor és mennyi csapadék fog hullani

Október 10-én, szombaton a nap első felében még többfelé lehetnek száraz időszakok, azonban délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A délutáni órákban elsősorban a Dunántúlon, majd az ország középső területein is kialakulhat eső, zápor.

Az Időkép előrejelzése szerint vasárnap estig az ország számos térségében 5–10 milliméter csapadék hullhat, helyenként azonban a 15–20 millimétert is meghaladhatja az eső mennyisége. Ez azt jelenti, hogy egyes területeken négyzetméterenként akár 20 liternél is több víz érkezhet a hétvége folyamán.

A HungaroMet szombat délelőtti figyelmeztető előrejelzése alapján vasárnap reggelig egy délnyugat–északkeleti irányú sávban területi átlagban is elérheti a 20 millimétert a csapadék mennyisége. Erre valamivel nagyobb esély mutatkozik Bács-Kiskun és Tolna vármegyében. A meteorológiai szolgálat szerint ezeken a területeken, valamint a Dél-Alföld egyes részein helyenként 20 milliméternél is több eső hullhat.

Budapesten és környékén szintén délutántól növekszik a csapadék esélye. A fővárosban a késő délutáni, esti órákban egyre valószínűbb az eső, amely az éjszaka folyamán is folytatódhat.

Vasárnap már keleten is eshet

Október 11-én, vasárnap a csapadékzóna fokozatosan kelet felé helyeződik át. Emiatt az ország keleti és délkeleti térségeiben is számítani lehet esőre, záporokra.A Dunántúlon ugyanakkor a nap folyamán már javulhat az idő. Nyugat felől fokozatosan felszakadozhat a felhőzet, és egyre több helyen süthet ki a nap. Keleten ezzel szemben tovább maradhat borult, csapadékos az idő. A hétvégi eső tehát nem egyszerre érkezik és távozik az egész országból: míg szombaton a nyugati és középső területeken lehet szükség esernyőre, vasárnap inkább a keleti országrészben lehet meghatározó a csapadék.