Itt a fordulat az időjárásban: órákon belül órási eső éri el Magyarországot – mutatjuk, mikor és mennyi csapadék fog hullani
A hétvége végre meghozhatja azt a csapadékot, amelyre az ország számos térségében már nagy szükség lenne. Az Időkép október 10-re és 11-re vonatkozó előrejelzése alapján szombaton fokozatosan beborul az ég, majd délutántól egyre több helyen kezdődhet esőzés. A csapadékzóna vasárnapra az ország keleti felét is elérheti. A változás hátterében a légköri viszonyok átalakulása áll. A péntekre virradóra átvonult, jórészt száraz hidegfront után nedvesebb levegő érkezik térségünkbe, amely kedvez a kiterjedtebb csapadék kialakulásának.
Itt a fordulat az időjárásban: órákon belül órási eső éri el Magyarországot – mutatjuk, mikor és mennyi csapadék fog hullani
Október 10-én, szombaton a nap első felében még többfelé lehetnek száraz időszakok, azonban délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A délutáni órákban elsősorban a Dunántúlon, majd az ország középső területein is kialakulhat eső, zápor.
Az Időkép előrejelzése szerint vasárnap estig az ország számos térségében 5–10 milliméter csapadék hullhat, helyenként azonban a 15–20 millimétert is meghaladhatja az eső mennyisége. Ez azt jelenti, hogy egyes területeken négyzetméterenként akár 20 liternél is több víz érkezhet a hétvége folyamán.
A HungaroMet szombat délelőtti figyelmeztető előrejelzése alapján vasárnap reggelig egy délnyugat–északkeleti irányú sávban területi átlagban is elérheti a 20 millimétert a csapadék mennyisége. Erre valamivel nagyobb esély mutatkozik Bács-Kiskun és Tolna vármegyében. A meteorológiai szolgálat szerint ezeken a területeken, valamint a Dél-Alföld egyes részein helyenként 20 milliméternél is több eső hullhat.
Budapesten és környékén szintén délutántól növekszik a csapadék esélye. A fővárosban a késő délutáni, esti órákban egyre valószínűbb az eső, amely az éjszaka folyamán is folytatódhat.
Vasárnap már keleten is eshet
Október 11-én, vasárnap a csapadékzóna fokozatosan kelet felé helyeződik át. Emiatt az ország keleti és délkeleti térségeiben is számítani lehet esőre, záporokra.A Dunántúlon ugyanakkor a nap folyamán már javulhat az idő. Nyugat felől fokozatosan felszakadozhat a felhőzet, és egyre több helyen süthet ki a nap. Keleten ezzel szemben tovább maradhat borult, csapadékos az idő. A hétvégi eső tehát nem egyszerre érkezik és távozik az egész országból: míg szombaton a nyugati és középső területeken lehet szükség esernyőre, vasárnap inkább a keleti országrészben lehet meghatározó a csapadék.
Az eső mellett a hőmérséklet alakulására is érdemes figyelni. A felhősebb, csapadékos idő miatt vasárnap több helyen hűvösebb lehet, mint a korábbi napokon.Az Időkép előrejelzése alapján vasárnap délután nagyjából 14 és 22 Celsius-fok közötti csúcshőmérséklet várható. A nyugati területeken, ahol hamarabb megszűnhet az eső és felszakadozhat a felhőzet, melegebb lehet, míg a tartósan borult keleti országrészben alacsonyabb értékekre lehet számítani. A szél is megélénkülhet, különösen az ország északnyugati részén.
Történelmi aszályon vagyunk túl
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