Időjárás: itt a fordulat, jövő héten akár havazhat is Magyarországon

Meglehetősen változékonyan alakult a hosszú hétvége időjárása. Két hidegfront is érintette Magyarországot, és ezek ismét jelentősebb mennyiségű esőt hoztak. Hétfő azonban a második front csapadékzónája is elhagyta hazánk területét. Úgy tűnik, hogy októberben már nem sok csapadékkal találkozhatunk.

Szokatlanul hamar érkezhet a télies időjárás / Fotó: Shutterstock

„A folytatásban télies fordulat látszik, a hőmérséklet jóval átlag alá csökken, és a jövő héten akár még havazás is előfordulhat” – nyilatkozta a 24.hu-nak Molnár László meteorológus.

Ennek hátterében egy úgynevezett poláris örvény áll, ami már hétfőn elkezdett gyengülni, és a jelenlegi számítások szerint november 3-4. környékén teljesen összeomlik. Ez szokatlan eseménynek számít amiatt, hogy az összeomlás idén példátlanul korán következik be (tavaly csak november 27-én történt, és már az is rekordnak számított), illetve nagyon gyorsan, bő egy hét alatt teljesen szétesik.

Ilyen időjárás várható a következő egy hétben

Magyarországon a következő néhány napban az eddigieknél csendesebb időjárás várható az ilyenkor teljesen megszokott 12-17 fokos maximumokkal, néhol kialakulhat gyenge eső. Majd október 29-étől, csütörtöktől kezdhetjük érezni a poláris örvény összeomlásának hatásait. Észak-Európa felett a Brit-szigetektől Oroszország középső területeiig terpeszkedő hatalmas anticiklon alakul ki, amely észak-északkelet felől sodor egyre hidegebb levegőt térségünkbe.

A jövő hét első napjaitól sok helyen 10 fok alatt marad a csúcshőmérséklet, és ha lesz csapadék, az Északi-középhegység keleti felében nagyobb magasságban már hó formájában érkezik.

A meteorológus szerint ez már korántsem átlagos idő lesz, ilyen hőmérsékletek november végére jellemzőek, vagyis idén korán megmutatja magát a télies időjárás. Ami pedig a havazást illeti, egyrészt nagyon képlékeny, lesz-e és hol lesz egyáltalán csapadék, az azonban nagyon valószínű, hogy síkvidéken havazásra semmiképp nem kell számítanunk.

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