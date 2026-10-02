Égnek és bezárnak a francia iskolák, hatalmas a káosz – Marine Le Pen nagy lehetőséget kapott kitörni a karanténból

Az elmúlt napokban erőszakossá váltak a középiskolai tiltakozások Franciaországban. A kormány vezetői és a jobboldali radikális politikusok Jean-Luc Mélenchont, a radikális baloldal meghatározó politikusát vádolják azzal, hogy szítja a zavargásokat – számolt be a Financial Times. Egy látványos politikai ügy, amelyben nem a tavaszi választási győzelemre készülő radikális jobboldalt kiáltják ki a többi párt fő ellenségének, hanem ők állhatnak mások mellé.

Iskolai zavargások, Marine Le Pen a La France Insoumise-t tette felelőssé/Fotó: Christian Hartmann / AFP

Iskolai zavargások törtek ki Franciaországban

A belügyminisztérium adatai szerint csütörtökön 1949 embert vettek őrizetbe. A diákok több mint ezer iskola előtt tüntettek, 222 intézmény bejáratát pedig elbarikádozták. A tiltakozók elsősorban a túlzsúfolt iskolák, a leromlott infrastruktúra és az oktatás elégtelen finanszírozása miatt vonultak utcára.

Több iskolát felgyújtottak, többek között Nantes-ban és Lyonban, Bordeaux-ban pedig megpróbálták felgyújtani a városházát is. Marseille-ben leállították a tömegközlekedést, Strasbourgban pedig a villamosok közlekedését függesztették fel.

Sébastien Lecornu miniszterelnök már a hét elején azzal vádolta a radikális baloldali pártot, hogy „pártpolitikai célokra használja fel a diákok haragját”. Az oktatási miniszter közben bejelentette, hogy pénteken 400 iskolát zárnak be, és arra kérte az intézményeket, hogy lehetőség szerint tartsák online az órákat.

„Az erőszak nem foszthatja meg diákjainkat az oktatáshoz való alapvető joguktól”

– írta Édouard Geffray oktatási miniszter csütörtökön az X-en.

A kormány szerint a radikális baloldal áll a háttérben

A miniszterelnök környezetének egyik tisztviselője szerint a hírszerző szolgálatok is arra a következtetésre jutottak, hogy a zavargások mögött „a La France Insoumise és ultrabaloldali szövetségesei által szervezett akció” áll. A tisztviselő szerint a helyzet „fordulópontot jelent”: már nem egyszerűen középiskolai blokádokról van szó, hanem utcai erőszakról.

Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője szintén Mélenchon pártját, a La France Insoumise-t tette felelőssé a történtekért.

„Ezek már nem diáktüntetések. Szakemberek által szervezett zavargásokról van szó, amelyeket a La France Insoumise parlamenti képviselői felügyelnek”

– mondta Le Pen, és egy új, „zavargások elleni” törvény elfogadását sürgette.