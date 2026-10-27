Izraeli választás: legyőzhették Netanjahut, de még semmi sem dőlt el – drámai fordulatot mutatnak az exit pollok
A keddi izraeli választás előzetes eredményei alapján Benjamin Netanjahu pártja szerezte a legtöbb mandátumot, de a kormányfő ellenfelei összességében jobban szerepelhettek. Három televíziós exit poll szerint egyik politikai tömbnek sincs meg a parlamenti többsége, miközben az arab pártok történelmi jelentőségű eredményt érhetnek el.
A szavazatok összeszámlálása még tart, így a televíziós előrejelzésekből egyelőre nem lehet végleges következtetést levonni. A Channel 12, a Channel 13 és a közszolgálati Kan becslései között is vannak eltérések, az azonban mindháromból kirajzolódik, hogy a parlamenti többség megszerzése komoly feladat lesz.
Döntetlen lesz az izraeli választások eredménye?
A 120 fős Kneszetben 61 mandátum kell a többséghez. A Channel 12 előrejelzése szerint a Benjamin Netanjahuval szemben álló, zsidó pártokból álló tömb 52 helyre számíthat, míg a kormányfőt támogató pártok 50 mandátumot szerezhetnek. A Channel 13 és a Kan egyaránt 53-ra becsülte az ellenzéki tömb, illetve 50-re a Netanjahu mögött álló tábor várható mandátumainak számát.
A Likud mindhárom becslésben a legnagyobb párt lett, ami meglepetés a választást megelőző közvélemény-kutatásokhoz képest. A Channel 12 24, a Channel 13 és a Kan 25 mandátumot jósolt Netanjahu pártjának. Gadi Eisenkot centrista Jasar pártja a becslések szerint 21-23 helyet szerezhetett. A korábbi miniszterelnök, Naftali Bennett vezette B'Yachad 12-14 mandátummal a harmadik legerősebb párt lehet.
Az arab pártok szereplése szintén figyelemre méltó:
- a Channel 12 összesen 18 mandátumot becsült nekik;
- míg a másik két csatorna 17-et.
Ez rekordot jelenthet az arab politikai erők számára.
Bár ezek a pártok Netanjahu ellenfelei, a zsidó pártok közül többen elutasították a velük való kormányzati együttműködést, így egyelőre nem világos, milyen szerepet játszhatnak a koalíciós tárgyalásokban.
A választási eredmények után mindkét oldal megpróbálhatja megszerezni az első lehetőséget a kormányalakításra. Netanjahu a legnagyobb párt vezetőjeként, Eisenkot pedig az erősebbnek mutatkozó ellenzéki tömb irányítójaként érvelhet saját megbízatása mellett. A választás hivatalos eredményei csak késő éjszaka fognak megjelenni, ám ezt követően azonnal elindul a verseny a két nagy pártcsoport között a lehetséges szövetségesekért.
Ha egyik tömb sem jár sikerrel, újabb választást kellhet kiírni, Netanjahu pedig ügyvezető miniszterelnökként maradhat hivatalban. Izraelben 2019 és 2022 között öt választást tartottak, mert a pártok ismételten nem tudtak stabil kormányt alakítani. A mostani előrejelzések alapján egyelőre nem zárható ki hasonló politikai patthelyzet.
Eltérő hangulat fogadta az exit pollokat az ellenzéki pártoknál
Eisenkot Jasar pártjának előrejelzéseit Tel-Avivban ünneplés fogadta: a támogatók izraeli és pártzászlókat lengetve, „Bibi, menj haza!” és „Ki jön most? A következő miniszterelnök!” jelszavakat skandáltak a Times of Israel közvetítése szerint. A hangulaton látszólag nem rontott az, hogy bár az ellenzéki tömb több mandátumot szerezhet Benjamin Netanjahu táboránál, az előzetes felmérések alapján egyik oldalnak sincs meg a kormányalakításhoz szükséges parlamenti többsége.
Ezzel szemben visszafogott hangulat uralkodott a B'Yachad tel-avivi központjában. A néhány tucat fős, főként fiatalokból álló tömeg csendesebben figyelte az előrejelzéseket, az egyik nő pedig sírva nézte a várható eredményeket. Az eredmény ugyanis megerősítheti Eisenkot pozícióját az ellenzéki tömb miniszterelnök-jelöltjeként.
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