Izraeli választás: legyőzhették Netanjahut, de még semmi sem dőlt el – drámai fordulatot mutatnak az exit pollok

A keddi izraeli választás előzetes eredményei alapján Benjamin Netanjahu pártja szerezte a legtöbb mandátumot, de a kormányfő ellenfelei összességében jobban szerepelhettek. Három televíziós exit poll szerint egyik politikai tömbnek sincs meg a parlamenti többsége, miközben az arab pártok történelmi jelentőségű eredményt érhetnek el.

Az izraeli választás előzetes eredményei ismét megmutatták, mennyire nehéz stabil kormányt alakítani a széttagolt Kneszetben / Fotó: AFP

A szavazatok összeszámlálása még tart, így a televíziós előrejelzésekből egyelőre nem lehet végleges következtetést levonni. A Channel 12, a Channel 13 és a közszolgálati Kan becslései között is vannak eltérések, az azonban mindháromból kirajzolódik, hogy a parlamenti többség megszerzése komoly feladat lesz.

Döntetlen lesz az izraeli választások eredménye?

A 120 fős Kneszetben 61 mandátum kell a többséghez. A Channel 12 előrejelzése szerint a Benjamin Netanjahuval szemben álló, zsidó pártokból álló tömb 52 helyre számíthat, míg a kormányfőt támogató pártok 50 mandátumot szerezhetnek. A Channel 13 és a Kan egyaránt 53-ra becsülte az ellenzéki tömb, illetve 50-re a Netanjahu mögött álló tábor várható mandátumainak számát.

A Likud mindhárom becslésben a legnagyobb párt lett, ami meglepetés a választást megelőző közvélemény-kutatásokhoz képest. A Channel 12 24, a Channel 13 és a Kan 25 mandátumot jósolt Netanjahu pártjának. Gadi Eisenkot centrista Jasar pártja a becslések szerint 21-23 helyet szerezhetett. A korábbi miniszterelnök, Naftali Bennett vezette B'Yachad 12-14 mandátummal a harmadik legerősebb párt lehet.

Az arab pártok szereplése szintén figyelemre méltó:

a Channel 12 összesen 18 mandátumot becsült nekik;

míg a másik két csatorna 17-et.

Ez rekordot jelenthet az arab politikai erők számára.

Bár ezek a pártok Netanjahu ellenfelei, a zsidó pártok közül többen elutasították a velük való kormányzati együttműködést, így egyelőre nem világos, milyen szerepet játszhatnak a koalíciós tárgyalásokban.

A választási eredmények után mindkét oldal megpróbálhatja megszerezni az első lehetőséget a kormányalakításra. Netanjahu a legnagyobb párt vezetőjeként, Eisenkot pedig az erősebbnek mutatkozó ellenzéki tömb irányítójaként érvelhet saját megbízatása mellett. A választás hivatalos eredményei csak késő éjszaka fognak megjelenni, ám ezt követően azonnal elindul a verseny a két nagy pártcsoport között a lehetséges szövetségesekért.