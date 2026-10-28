Óriási meglepetés az izraeli választáson: hatalmasat tévedtek az exit pollok, Netanjahú győzelemre áll, de így is patthelyzet alakult ki

A szavazatok közel 42 százalékának összesítése után a Benjamin Netanjahu miniszterelnököt támogató pártok blokkja vezet az izraeli parlamenti választáson – számol be arról a Times of Israel. A központi választási bizottság által közzétett, október 28-án hajnali 5 óra 58 perckor elérhető részleges eredmények szerint a kormányfő mögött álló politikai erők 57, míg az ellenzéki blokk 47 mandátumra számíthatott. A fennmaradó 16 helyen a túlnyomórészt arab szavazókat képviselő Egyesült Lista és a Ra’am osztozhat.

Még nincs végleges eredmény az izraeli választáson (a képen Tel-Aviv felhőkarcolói)

Fotó: Teo K / Shutterstock

Még nem végleges az izraeli választás eredménye

Az adatok egyelőre nem véglegesek, a szavazatok feldolgozásának folytatásával még módosulhatnak. A katonák és más jogosult választók által leadott, dupla borítékos szavazatokat később számolják össze.

Több párt egyelőre nem érte el a parlamentbe jutáshoz szükséges 3,25 százalékos küszöböt:

a Reservists a szavazatok 2,7,

a People of Israel 1,8, míg

a Charedi Public 0,3 százalékánál tartott

a részleges eredmények alapján.

Szoros versenyt jeleztek előre a közvélemény-kutatások

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, Izraelben október 27-én először tartottak parlamenti választást a 2023. október 7-i terrortámadás óta. Netanjahu kormánypártja és Gadi Eisenkot ellenzéki pártja fej-fej mellett haladt a felmérésekben.

Hét év alatt hatodszor tartottak parlamenti választást Izraelben, ezúttal azonban egy rendes, négyéves kormányzati ciklus lezárultával. A Netanjahu vezette koalíció a 2023. október 7-i terrortámadás és az azt követő többfrontos háború alatt is megőrizte stabilitását. A választók most először járultak az urnákhoz a támadás óta, így a szavazás egyik központi kérdése a politikai felelősség.

Netanjahu legnagyobb kihívója Gadi Eisenkot, az izraeli hadsereg korábbi vezérkari főnöke volt, aki a jelenlegi miniszterelnök kormányzása alatt töltötte be katonai tisztségét. Saját jobboldali centrista pártját, a Jasart 2025-ben alapította meg, és az rövid idő alatt az ellenzék legerősebb szereplőjévé vált a felmérésekben.

A részleges eredmények alapján egyelőre nem egyértelmű, hogy mely politikai erők tudnak majd kormányt alakítani. A mandátumok megoszlása mellett az is meghatározó lesz, hogyan alakul az arab pártok szerepe, illetve miként változik az erőviszony a még feldolgozatlan szavazatok összesítése után.