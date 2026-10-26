Őrült tervet eszelhetett ki Donald Trump Netanjahu bukása esetére: hiába veszítené el az izraeli választásokat, egy trükkel mégis visszatérhet a hatalomba
Az izraeli választás után akkor is Benjamin Netanjahu maradhat a hatalom közelében, ha pártja és szövetségesei nem szereznek parlamenti többséget. Donald Trump támogatásával felmerült egy egységkormány lehetősége, ám a kormányfő leváltására készülő Gadi Eisenkot volt vezérkari főnök határozottan elutasította, hogy Netanjahu mellett vagy alárendeltségében vállaljon szerepet.
A választás előtti felmérések szerint egyik politikai oldalnak sem ígérkezik könnyűnek a kormányalakítás: a 120 fős izraeli parlamentben 61 mandátum kell a többséghez, ám sem Netanjahu, sem Eisenkot tábora nem számíthat biztosan ennyi képviselőre.
A bizonytalan erőviszonyok miatt olyan megoldás is felmerült, amelyben a két politikus megosztaná a miniszterelnöki tisztséget.
Netanjahu környezetében aktívan szorgalmazzák az együttműködést, és a felvetés Donald Trump amerikai elnöknél is támogatásra talált. Trump október 18-án arra biztatta az izraelieket, hogy szavazzanak Netanjahura, akit a béke előmozdításában és az iráni rezsim elleni fellépésben megbízható partnernek nevezett. Vasárnap megismételte a támogatását. Az amerikai elnök emellett többször nyilvánosan felszólította Jichák Hercog izraeli államfőt, hogy adjon kegyelmet a korrupciós vádakkal szembenéző kormányfőnek.
Netanjahu amerikai és európai tisztviselőknek zárt körben azt ígérte, hogy Eisenkottal kötött megállapodás esetén szakíthat a szélsőjobboldali kormánypártokkal, köztük Itamar Ben-Gvir Zsidó Erő pártjával. Szerinte így mérsékeltebb kormány alakulhatna. Amerikai tisztviselőknek azt is állította, hogy ő lenne a legalkalmasabb izraeli partner az Irán elleni háború esetleges folytatásához.
Az amerikai kormányzaton belül azonban nincs egyetértés. Egyes tisztviselők szerint Netanjahu Ben-Gvir befolyása nélkül mérsékeltebb politikát folytathatna, mások viszont attól tartanak, hogy a kormányfő a hatalom megtartása érdekében a szövetségeseit is kész cserben hagyni. Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete a Washington Postnak azt mondta, Trump láthatóan saját elhatározásából támogatta Netanjahut.
Egyszer már megégette magát az izraeli ellenzék
Eisenkot mindeddig elutasította a közös kormányzás gondolatát. A 103FM rádiónak a múlt héten azt mondta, Netanjahu mellett még váltott miniszterelnöki megállapodás keretében sem vállalna tisztséget, és ha ilyen egyezség születne, egy órán belül lemondana. Később visszafogottabban fogalmazott: Trump felvetésére úgy reagált, hogy a választás eredményéről kizárólag az izraeli választók döntenek.
A bizalmatlanságot erősíti a 2020-as precedens. Akkor a szintén volt tábornok Benny Ganc Netanjahu leváltásának ígéretével indult, végül mégis közös kormányt alakított a Likuddal. A miniszterelnöki poszt váltott betöltéséről szóló megállapodás azonban még azelőtt összeomlott, hogy Ganc átvehette volna a tisztséget. Netanjahut széles körben azzal vádolták, hogy szándékosan idézte elő a koalíció bukását.
A jelenlegi koalícióban is feszültséget okozott Netanjahu esetleges irányváltása. Ben-Gvir a múlt héten azt állította, hogy a kormányfő európai diplomatáknak a leváltását helyezte kilátásba, és Eisenkottal pótolná a jobboldali politikust a kormányban. Ben-Gvir ezzel szemben teljes jobboldali kormányt követel.
Eisenkot előtt más lehetőség is állhat: a felmérések szerint az arab pártok támogatásával is többséget szerezhetne, ezek az erők azonban nem minden lehetséges koalíciós partner számára elfogadhatók: Avigdor Liberman, Eisenkot egyik potenciális szövetségese például már jó előre kizárta ezt. Eközben Menachem Lazar izraeli közvélemény-kutató szerint Netanjahuval megállapodni politikai öngyilkosság lenne Eisenkot számára, de a politikában nem lehet kizárni a váratlan fordulatokat.
Kriptóval játszaná ki a szankciókat Netanjahu: saját jegybankja és több mint száz közgazdász is nekiment a tervének
Kriptovaluták segítségével játszaná ki az Izraelt fenyegető nemzetközi gazdasági szankciókat Benjamin Netanjahu, ám a miniszterelnök terve komoly felháborodást váltott ki. Az izraeli jegybank megvalósíthatatlannak tartja Netanjahu elképzelését, több mint száz közgazdász pedig arra figyelmeztetett, hogy az ország gazdasági elszigetelődése a befektetések visszaeséséhez és súlyos gazdasági károkhoz vezethet.