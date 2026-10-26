Őrült tervet eszelhetett ki Donald Trump Netanjahu bukása esetére: hiába veszítené el az izraeli választásokat, egy trükkel mégis visszatérhet a hatalomba

Az izraeli választás után akkor is Benjamin Netanjahu maradhat a hatalom közelében, ha pártja és szövetségesei nem szereznek parlamenti többséget. Donald Trump támogatásával felmerült egy egységkormány lehetősége, ám a kormányfő leváltására készülő Gadi Eisenkot volt vezérkari főnök határozottan elutasította, hogy Netanjahu mellett vagy alárendeltségében vállaljon szerepet.

Donald Trump nyíltan kiállt Benjamin Netanjahu mellett az izraeli választás előtt, miközben a felmérések a volt vezérkari főnököt, Gadi Eisenkotot mutatták esélyesebbnek / Fotó: AFP

A választás előtti felmérések szerint egyik politikai oldalnak sem ígérkezik könnyűnek a kormányalakítás: a 120 fős izraeli parlamentben 61 mandátum kell a többséghez, ám sem Netanjahu, sem Eisenkot tábora nem számíthat biztosan ennyi képviselőre.

A bizonytalan erőviszonyok miatt olyan megoldás is felmerült, amelyben a két politikus megosztaná a miniszterelnöki tisztséget.

Netanjahu környezetében aktívan szorgalmazzák az együttműködést, és a felvetés Donald Trump amerikai elnöknél is támogatásra talált. Trump október 18-án arra biztatta az izraelieket, hogy szavazzanak Netanjahura, akit a béke előmozdításában és az iráni rezsim elleni fellépésben megbízható partnernek nevezett. Vasárnap megismételte a támogatását. Az amerikai elnök emellett többször nyilvánosan felszólította Jichák Hercog izraeli államfőt, hogy adjon kegyelmet a korrupciós vádakkal szembenéző kormányfőnek.

Netanjahu amerikai és európai tisztviselőknek zárt körben azt ígérte, hogy Eisenkottal kötött megállapodás esetén szakíthat a szélsőjobboldali kormánypártokkal, köztük Itamar Ben-Gvir Zsidó Erő pártjával. Szerinte így mérsékeltebb kormány alakulhatna. Amerikai tisztviselőknek azt is állította, hogy ő lenne a legalkalmasabb izraeli partner az Irán elleni háború esetleges folytatásához.

Az amerikai kormányzaton belül azonban nincs egyetértés. Egyes tisztviselők szerint Netanjahu Ben-Gvir befolyása nélkül mérsékeltebb politikát folytathatna, mások viszont attól tartanak, hogy a kormányfő a hatalom megtartása érdekében a szövetségeseit is kész cserben hagyni. Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete a Washington Postnak azt mondta, Trump láthatóan saját elhatározásából támogatta Netanjahut.