Szenzáció, újjáépíthetik Magyarország legszebb, váratlanul lebontott kilátóját: elkészültek a látványtervek – nem akárki rakta le az asztalra

Sokáig úgy tűnt, végleg búcsút kell inteni a Pilis egyik legnépszerűbb látványosságának, amelynek idő előtti pusztulása kirándulók ezreit döbbentette meg. Most azonban elkészültek az úgynevezett Jenga-torony helyére megálmodott új kilátó tervei, ráadásul olyan építész rajzolta meg őket, akinek a neve az ország egyik legjelentősebb történelmi épületéhez is kötődik.

Elkészültek az úgynevezett Jenga-torony helyére megálmodott új kilátó tervei / Fotó: Robert Gutowski Architects

A Jenga-torony pusztulása komoly veszteség volt a természetjárók számára

A Piliscsaba határában található, 447 méter magas Nagy-Kopasz-hegyre tervezett új kilátó koncepcióját a Robert Gutowski Architects mutatta be Facebook-oldalán.

A tervezőiroda alapítója, Gutowski Robert a magyar építészet ismert alakja, akinek nevéhez a Budavári Palota megújításához kapcsolódó tervezési munkák is kötődnek.

A helyszín kiválasztása korántsem véletlen, ugyanis a korábban itt álló Dévényi Antal-kilátó a Pilis térségének egyik legismertebb és legkedveltebb kirándulócélpontja volt, amely mindössze tíz évvel a megépítése után vált életveszélyessé.

A különleges építmény pusztulása komoly veszteség volt a természetjárók számára, hiszen a magaslatról tiszta időben egészen a Börzsönyig és az esztergomi bazilikáig el lehetett látni.

A most bemutatott tervek alapján ismét lehetőség nyílhatna a kilátó pótlására, m arról egyelőre nincs információ, hogy az építészeti koncepció hivatalos megrendelésre készült volna, illetve hogy bármilyen beruházói vagy önkormányzati döntés született volna a megvalósításáról.

Gutowski Robert elképzelésének legfontosabb eleme a különleges tartószerkezet. A tervezők olyan műszaki megoldást dolgoztak ki, amely lehetővé teszi, hogy a kilátó bármelyik faoszlopát vagy gerendáját külön-külön kicseréljék, anélkül hogy a teljes szerkezetet meg kellene bontani, vagy veszélybe kerülne az építmény állékonysága.

Ez jelentősen meghosszabbíthatja a kilátó élettartamát, ráadásul a karbantartási munkálatokat az épület lezárása nélkül is el lehetne végezni.

A tervezett építmény 16 méter magas lenne, teherhordó elemei vörösfenyőből, járófelületei tölgyfából készülnének. A tetővel fedett kilátó csúcsára 92 lépcsőfokból álló, játékos térbeli lépcsősor vezetne fel.