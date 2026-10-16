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Szenzáció, újjáépíthetik Magyarország legszebb, váratlanul lebontott kilátóját: elkészültek a látványtervek – nem akárki rakta le az asztalra

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Alig egy évtized jutott a Pilis egyik legkedveltebb látványosságának, amelynek pusztulása után sokan már lemondtak arról, hogy valaha visszakapják a népszerű kirándulóhelyet. Most azonban váratlan fordulat történt: egy neves magyar építész elkészítette az új kilátó terveit, ráadásul olyan megoldást talált ki, amely a Jenga-torony sorsát is megpecsételő problémára adhat választ.
Lehoczky Milán
2026.10.16, 19:30
Frissítve: 2026.10.16, 19:35
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Sokáig úgy tűnt, végleg búcsút kell inteni a Pilis egyik legnépszerűbb látványosságának, amelynek idő előtti pusztulása kirándulók ezreit döbbentette meg. Most azonban elkészültek az úgynevezett Jenga-torony helyére megálmodott új kilátó tervei, ráadásul olyan építész rajzolta meg őket, akinek a neve az ország egyik legjelentősebb történelmi épületéhez is kötődik. 

kilátó, Jenga-torony
Elkészültek az úgynevezett Jenga-torony helyére megálmodott új kilátó tervei / Fotó: Robert Gutowski Architects

A Jenga-torony pusztulása komoly veszteség volt a természetjárók számára

A Piliscsaba határában található, 447 méter magas Nagy-Kopasz-hegyre tervezett új kilátó koncepcióját a Robert Gutowski Architects mutatta be Facebook-oldalán. 

A tervezőiroda alapítója, Gutowski Robert a magyar építészet ismert alakja, akinek nevéhez a Budavári Palota megújításához kapcsolódó tervezési munkák is kötődnek.

A helyszín kiválasztása korántsem véletlen, ugyanis a korábban itt álló Dévényi Antal-kilátó a Pilis térségének egyik legismertebb és legkedveltebb kirándulócélpontja volt, amely mindössze tíz évvel a megépítése után vált életveszélyessé. 

A különleges építmény pusztulása komoly veszteség volt a természetjárók számára, hiszen a magaslatról tiszta időben egészen a Börzsönyig és az esztergomi bazilikáig el lehetett látni.

A most bemutatott tervek alapján ismét lehetőség nyílhatna a kilátó pótlására, m arról egyelőre nincs információ, hogy az építészeti koncepció hivatalos megrendelésre készült volna, illetve hogy bármilyen beruházói vagy önkormányzati döntés született volna a megvalósításáról.

Gutowski Robert elképzelésének legfontosabb eleme a különleges tartószerkezet. A tervezők olyan műszaki megoldást dolgoztak ki, amely lehetővé teszi, hogy a kilátó bármelyik faoszlopát vagy gerendáját külön-külön kicseréljék, anélkül hogy a teljes szerkezetet meg kellene bontani, vagy veszélybe kerülne az építmény állékonysága.

Ez jelentősen meghosszabbíthatja a kilátó élettartamát, ráadásul a karbantartási munkálatokat az épület lezárása nélkül is el lehetne végezni.

A tervezett építmény 16 méter magas lenne, teherhordó elemei vörösfenyőből, járófelületei tölgyfából készülnének. A tetővel fedett kilátó csúcsára 92 lépcsőfokból álló, játékos térbeli lépcsősor vezetne fel.

Az építésziroda közlése szerint a cél egy könnyed, élményszerű építmény létrehozása, amely természetes módon emelkedik ki az erdős környezetből.

Tíz év alatt tönkrement a Pilis egyik legnépszerűbb kilátója

A Nagy-Kopasz-hegyen korábban álló Dévényi Antal-kilátót 2015-ben építette a Pilisi Parkerdő. A különleges formája miatt Jenga-toronyként is emlegetett építmény hamar a térség egyik legismertebb látványosságává vált, évente mintegy 30 ezer kiránduló kereste fel.

A kilátó azonban mindössze tíz év alatt olyan súlyosan károsodott, hogy 2025 nyarán balesetveszély miatt le kellett zárni. 

  • A faszerkezetet több gombafaj támadta meg, 
  • a ragasztott faelemek korhadni kezdtek, 
  • az építmény pedig megdőlt. 

Sajnos a hagyományos faanyagvédelmi eljárások hatástalannak bizonyultak. A szakértők végül arra jutottak, hogy a károsodás olyan mértékű, hogy a kilátó helyreállítása műszakilag és gazdaságilag sem lehetséges. A Pilisi Parkerdő ezért 2025 augusztusában bejelentette, hogy ősszel lebontja az építményt.

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