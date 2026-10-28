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Elbukhat von der Leyen nagy ötlete: nem lesz ebből semmilyen tagság, Brüsszel kénytelen volt meghátrálni – Berlin, Párizs, Róma és Athén is nemet mondott Kanadára

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Az Európai Bizottság elnöke szeptemberben vetett fel egy új lehetőséget az unió és egy szoros partner közötti viszony rendezésére. Kanada esetében azonban több tagállam nem támogatja, hogy a tervezett státusz külön nevet kapjon.
Nemes Tamás
2026.10.28, 17:33
Frissítve: 2026.10.28, 17:33
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Az uniós tagállamok ellenállása miatt lekerülhet a napirendről Kanada társult tagságának ötlete: a közös nyilatkozat tervezetéből már kihagyták az erre utaló megfogalmazást. A két fél így a teljes jogú tagságnál szorosabb együttműködés helyett egyelőre az „egyre szorosabb társulás” kifejezéssel jelölné ki a kapcsolat jövőjét.

European Commission President Ursula Von Der Leyen Visits Tirana kanada
Von der Leyen szeptemberben még az uniós társult tagság lehetőségét vetette fel Kanada számára, ám az elképzelés nem nyerte el minden tagállam tetszését / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Unió és Kanada közös nyilatkozatának legújabb tervezete már nem a társult tagság fogalmát használja, hanem „egyre szorosabb társulást” helyez kilátásba. A Politico által látott szöveg szerint ezzel próbálnak kompromisszumot találni a montreali EU–Kanada-csúcstalálkozó előtt, miután több tagállam is ellenezte az eredeti javaslatot.

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Németország, Franciaország, Olaszország és Görögország egyaránt kifogásolta, hogy a közös dokumentum kifejezetten említse a társult tagságot. A diplomaták szerint a nézeteltérés miatt át kellett dolgozni a nyilatkozat tervezetét, amelynek végleges változatáról még nem született döntés.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptemberben, az unió helyzetéről szóló beszédében vetette fel, hogy Kanada társult tagként kapcsolódhasson az EU-hoz. Az elképzelés több tagállamot váratlanul ért, mivel a javaslatot megelőzően nem egyeztettek széles körben az európai fővárosokkal.

A korábbi tervezet még azt irányozta elő, hogy az EU és Kanada a 2027-es csúcstalálkozóig kidolgozza a társult tagság fogalmát. A megállapodásnak az eredeti elképzelés szerint a jólét, a gazdasági biztonság és a stratégiai önállóság közös céljait kellett volna szolgálnia.

Az új szöveg ehelyett azt rögzíti, hogy a felek szorosabb társulást hoznak létre, és a 2027-es találkozóig meghatározzák az EU és Kanada közötti, a teljes jogú tagságot el nem érő, „egyre szorosabb társulás” fogalmát. A változtatás így a kapcsolat elmélyítésének szándékát megtartja, miközben a vitatott társult tagsági elnevezést elhagyja.

A megfogalmazás módosítása önmagában nem jelenti azt, hogy a két fél lemondana az együttműködés szorosabbá tételéről. 

A vita a közös nyilatkozat szóhasználatára összpontosít, a tagállamok közötti egyetértés azonban még nem teljes. A dokumentum véglegesítésére a tagállamoknak a megadott határidőig, este hat óráig van lehetőségük kifogást emelni. A tervezet tehát még változhat, mielőtt a felek a montreali csúcstalálkozón elfogadják a közös nyilatkozatot.

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Ottawa európai szövetségesként közelebb kerülhet az EU-hoz, de a kapcsolat új formájának kidolgozása komoly akadályokba ütközhet. A kereskedelemtől az egységes piac szabályain át a közbeszerzésekig számos területen már most is vannak ellentétek Kanada, Brüsszel és a tagállamok között.

 

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