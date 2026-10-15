Hivatalos: Kapitány István új miniszteri biztost nevezett ki

Két évre nevezett ki új miniszteri biztost Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Herczku György feladata az állami pénzügyi intézményekkel kapcsolatos tulajdonosi, stratégiai és szakpolitikai teendők összehangolása lesz.

Kapitány István új miniszteri biztost nevezett ki, aki az állami pénzügyi intézményekkel kapcsolatos minisztériumi feladatokat hangolja össze / Fotó: Kapitány István Facebook-oldala

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Hivatalos Értesítő október 15-i számában megjelent 3/2026. (X. 15.) GEM utasítás alapján Herczku Györgyöt nevezte ki a Gazdasági és Energetikai Minisztérium bankszakmai kapcsolataiért felelős miniszteri biztosává. A kinevezést a Portfolio vette észre, amely október 16-án lép hatályba, és két évre szól.

Ő lesz Kapitány István jobbkeze?

A miniszteri biztos feladata a minisztérium irányítása, szakmai felügyelete vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások és egyéb pénzügyi intézmények ügyeinek összehangolása lesz. A kinevezésről szóló utasítás nem sorolja fel tételesen az érintett intézményeket, a feladatkör alapján azonban az MFB, az Eximbank, a MEHIB és a Garantiqa is az érintett körbe tartozhat.

Herczku Györgynek figyelemmel kell kísérnie az érintett pénzügyi intézmények működését, stratégiai célkitűzéseit, üzleti terveit és fejlesztési programjait. Ezekről rendszeresen tájékoztatja majd Kapitány Istvánt, emellett összehangolja a minisztérium különböző szervezeti egységeinek munkáját, és elősegíti az egységes szakmai álláspont kialakítását.

A megbízatás túlmutat a kapcsolattartáson. A miniszteri biztos részt vesz a pénzügyi intézményeket érintő kormányzati, szakpolitikai és jogalkotási kezdeményezések előkészítésében, valamint nyomon követi azok végrehajtását. Közreműködik a tulajdonosi döntések előkészítésében is, különösen a vezetői kinevezések, a stratégiai fejlesztések, a tőkeműveletek és más jelentős üzleti döntések esetében.

A kinevezés alapján Herczku a minisztérium és az érintett intézmények közötti koordinációban kap meghatározó szerepet.

Kapcsolatot tart majd az intézmények vezetőivel, illetve a feladatköréhez kapcsolódó állami, piaci és szakmai szereplőkkel. Tevékenységét a gazdasági és energetikai miniszter irányítja, munkáját egyfős titkárság segíti. A biztos rendszeresen beszámol a miniszternek, szükség esetén írásban is.